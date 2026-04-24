Létrejön minden idők egyik legnagyobb filmipari ügylete, ez átrendezheti a médiaipart

A Paramount és a WBD február végén állapodott meg a gigászi médiapiaci üzlet feltételeiben. A WBD igazgatótanácsa azonban a továbblépés előtt megszavaztatta a részvényeseit is. A megállapodás szerint a Paramount 7 milliárd dolláros büntetést fizet a WBD-nek, ha a szabályozó hatóságok megakadályozzák az üzletet. Tartalmaz továbbá egy negyedéves prémiumot is, részvényenként 25 centet is, amennyiben az ügyletet nem zárják le szeptember 30-ig. Az előzményekről ebben a cikkben írtunk. A két cég azzal számol, hogy a harmadik negyedévben sikerül tető alá hozni az ügyletet.

Óriási médiapiaci, filmipari felvásárlásra bólintattak rá a felek, 110 milliárd dolláros ügyletről van szó a Warner Paramount általi felvásárláslásában

Óriási változásokat hozhat a médiapiaci ügylet

A WBD tulajdonában van többek között

a Warner Bros. filmstúdió,

az HBO televíziós csatorna, és

az HBO Max streaming szolgáltatás,

valamint szórakoztató, sport- és hírcsatornák, köztük a CNN, a TNT Sports és a Discovery.

Az egyesülés négyre csökkentené a nagy amerikai filmstúdiók számát, kevesebb munkahely lenne és a fogyasztók számára kisebb a választék - vélte az a több mint négyezer filmes szakember, akik nyílt levélben szólították föl Rob Bonta kaliforniai főügyészt, hogy fontolja meg az egyesülés megakadályozását jogi úton.

Széles körű tiltakozást váltott ki az egyesülés a szakmában

A két médiaipari óriási egyesülésének híre felkorbácsolta az indulatokat az iparág szereplőinek körében. Mint a Bloomberg arról beszámolt, színészek, forgatókönyvírók, rendezők és más hollywoodi tagok fogtak össze, hogy ellenezzék a Paramounttal való egyesülést, aggodalmakra hivatkozva a munkahelyek elvesztése, a magasabb produkciós költségek és a film- és televíziónézők számára kínált korlátozottabb lehetőségek miatt. A tiltakozást kifejező, már a hónap elejént megjelent nyílt petíciót számos szakmabeli aláírta, köztük olyan színések, mint Joaquin Phoenix, Glenn Close és Bryan Cranston.

David Ellison, a Paramount vezérigazgatója hangsúlyozta elkötelezettségét a filmgyártás növelése iránt, megjegyezve, hogy az egyesülést követően évente legalább 30 film gyártását tervezik. Azt is elmondta, hogy a Paramount minden filmjét a mozikba fogja vinni , és legalább 45 napig kizárólag ott fogja vetíteni azokat. Ennek a vállalásnak különösen nagy jelentősége van a mostanra kialakult helyzetben a mozi és a streaming feszült viszonyát tekintve, hiszen általános gyakorlattá vált, hogy még nagy költségvetésű filmek is a mozis vetítés után nagyon rövid idővel megjelennek valamelyik streaming szolgáltató kínálatában, sőt, arra is van példa, hogy egy alkotás filmszínházas és streaminges premierje egyidőben történik.