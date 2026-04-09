Megtakarítási adó: egy sikeres rendszert bontana le az ellenzéki javaslat?

Töretlen a népszerűsége már évek óta a lakosság körében az állampapíroknak, az abban való megtakarításnak. Az AKK adatai szerint a lakossági állampapírok állománya 2026 februárjában 12 ezer milliárd forint volt. A magyar lakosság jelentős részét finanszírozza az államadósságnak (a forint alapú közel harmadát, a teljes adósság egyötödét). Továbbá 2025-ben a háztartásoknál lévő befektetési jegyek portfóliója megközelítette a 16.400 milliárd forintot, tehát egyre népszerűbbek a befektetési alapok is a lakosságnál – ismerteti tanulmányában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.
Különféle adatok, elemzések szerint nagyjából 800 ezer – 1 millió magyar embernek van állampapírja. Jelenleg a lakossági állampapírok döntő többsége adómentes, ez pedig erősen ösztönözte a lakosságot az állampapír-vásárlásra. Ami stabilabbá teszi a finanszírozást. Ez növeli a pénzügyi megtakarítási rátát, és hozzájárult a pénzügyi tudatosság erősödéséhez, ill. a gazdaság úgynevezett „pénzügyi mélyüléséhez”.
Ezek az eredmények mind veszélybe kerülhetnek, ha újra megadóztatják a lakossági megtakarításokat. Egyes hírek szerint évi 1-1,5 százalékos adót vetne ki az ellenzék a lakosság megtakarításaira, elsősorban a lakossági állampapírokra és a befektetési alapokban elhelyezett lakossági vagyonra.
- Ez közvetlenül csökkentené a lakosság nettó hozamát, és jelentős többletterhet róna akár több százezer magyar háztartásra.
- Megszüntetné az állampapírok egyik legfőbb vonzerejét, az adómentességet, ami a konstrukció sikerének egyik kulcsa volt. Ennek hatására a lakossági megtakarítások egy része elvándorolhatna az állampapírokból, akár több ezer milliárd forint értékben is.
- Ez az államot arra kényszerítené, hogy drágábban, magasabb kamatok mellett vagy nagyobb arányban külföldi forrásból finanszírozza magát, ami növeli a sérülékenységet és a devizakitettséget.
- Emellett a kiszámíthatóságba vetett bizalom is sérülhetne a lakosságnál, ami hosszabb távon visszavetheti a lakosság pénzügyi részvételét.
A megtakarítások tervek szerinti megadóztatása 284-426 milliárd forint bevételt jelentene az államkasszának (még nem számolva azzal, hogy kiveheti a lakosság a megtakarításait ezekről a helyekről!), vagyis kb. 300-400 milliárd forinttal kevesebb pénz maradna a lakosságnál.
Egy mindennapi példával szemléltetve: Tegyük fel, hogy van egy millió forintunk, amit állampapírba szeretnénk fektetni. Tegyük fel, hogy az 5 éves futamidejű Fix Magyar Állampapírt választjuk (a példa kedvéért), melynek éves kamata 7 százalék. Tehát egy év múlva 70 ezer forint kamatot kapunk. Azonban az egy millió forint befektetésünk adózik 1-1,5 százalékkal, vagyis 10 ezer – 15 ezer forint közötti összegben (kérdéses továbbá a kamatjövedelem adózása, 700-1050 forint összeg között 1-1,5 százalék mellett).
Tehát nem 70 ezer kamatot kapunk a befektetésünkre, hanem 55-60 ezer forintot. 10 millió forint állampapír-állomány esetében már évi 100 ezer – 150 ezer forint elvonást hoz maga után a tervezett adó.
Ezzel szemben a kormány az elmúlt évtizedben tudatosan építette fel a lakossági állampapír-programot, amelynek központi eleme az adómentesség volt. Ennek eredményeként:
- a lakossági állampapír-állomány több mint huszonhétszeresére nőtt (2010-2026),
- és mára az államadósság közel egyötödét a magyar háztartások finanszírozzák.
A program hozzájárult a külföldi kitettség jelentős csökkentéséhez és a devizaadósság mérsékléséhez is. Emellett stabilabbá és kiszámíthatóbbá tette az állam finanszírozását, miközben erősítette a lakosság megtakarítási hajlandóságát és pénzügyi tudatosságát. Egy ilyen rendszerben az adómentesség megszüntetése nem csupán bevételi kérdés, hanem a teljes finanszírozási modell alapjait érintheti, és veszélybe sodorhatja az elmúlt években elért stabilitási eredményeket.