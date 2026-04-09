Megtakarítási adó: egy sikeres rendszert bontana le az ellenzéki javaslat?

Töretlen a népszerűsége már évek óta a lakosság körében az állampapíroknak, az abban való megtakarításnak. Az AKK adatai szerint a lakossági állampapírok állománya 2026 februárjában 12 ezer milliárd forint volt. A magyar lakosság jelentős részét finanszírozza az államadósságnak (a forint alapú közel harmadát, a teljes adósság egyötödét). Továbbá 2025-ben a háztartásoknál lévő befektetési jegyek portfóliója megközelítette a 16.400 milliárd forintot, tehát egyre népszerűbbek a befektetési alapok is a lakosságnál – ismerteti tanulmányában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

A lakossági állampapírokkal az állam és a tulajdonosok is jól jártak, nem véletlenül lett népszerű megtakarítási forma

Fotó: Shutterstock

Különféle adatok, elemzések szerint nagyjából 800 ezer – 1 millió magyar embernek van állampapírja. Jelenleg a lakossági állampapírok döntő többsége adómentes, ez pedig erősen ösztönözte a lakosságot az állampapír-vásárlásra. Ami stabilabbá teszi a finanszírozást. Ez növeli a pénzügyi megtakarítási rátát, és hozzájárult a pénzügyi tudatosság erősödéséhez, ill. a gazdaság úgynevezett „pénzügyi mélyüléséhez”.

Ezek az eredmények mind veszélybe kerülhetnek, ha újra megadóztatják a lakossági megtakarításokat. Egyes hírek szerint évi 1-1,5 százalékos adót vetne ki az ellenzék a lakosság megtakarításaira, elsősorban a lakossági állampapírokra és a befektetési alapokban elhelyezett lakossági vagyonra.

Ez közvetlenül csökkentené a lakosság nettó hozamát, és jelentős többletterhet róna akár több százezer magyar háztartásra.

Megszüntetné az állampapírok egyik legfőbb vonzerejét, az adómentességet, ami a konstrukció sikerének egyik kulcsa volt. Ennek hatására a lakossági megtakarítások egy része elvándorolhatna az állampapírokból, akár több ezer milliárd forint értékben is.

Ez az államot arra kényszerítené, hogy drágábban, magasabb kamatok mellett vagy nagyobb arányban külföldi forrásból finanszírozza magát, ami növeli a sérülékenységet és a devizakitettséget.

Emellett a kiszámíthatóságba vetett bizalom is sérülhetne a lakosságnál, ami hosszabb távon visszavetheti a lakosság pénzügyi részvételét.

A megtakarítások tervek szerinti megadóztatása 284-426 milliárd forint bevételt jelentene az államkasszának (még nem számolva azzal, hogy kiveheti a lakosság a megtakarításait ezekről a helyekről!), vagyis kb. 300-400 milliárd forinttal kevesebb pénz maradna a lakosságnál.