fizetés

Brutális fizetéseket kínál a Facebook – évi 33 milliárd forintot is lehet náluk keresni

A Business Insider több mint 5000, a Metánál munkavállalói vízummal dolgozó szakember tavalyi fizetési adatait elemezte. Ezekből kiderül, hogy a többek között a Facebookot is birtokló technológiai óriásvállalat 2025-ben akár 450 ezer dollárt is fizetett a szoftvermérnöknek, és a munkavállalói vízummal rendelkező alkalmazottainak körülbelül a fele ilyen pozíciót tölt be.
2025-ben a Meta felvételi hullámot indított, és a legmagasabb összegeket ígérte a legjobb AI-szakembereknek, akiket a világ minden tájáról igyekezett magához csalogatni. A Meta a munkavállalói vízummal érkező szoftvermérnököknek évi 450 ezer dolláros (kb. 149 millió forint) alapfizetést adott, a kutatómérnököknek (kb. 132 millió forint), a termékmenedzserek pedig 348 ezer dollárt (kb. 115 millió forint) vihettek haza – mindez részvényopciókkal, bónuszokkal és egyéb juttatásokkal egészült ki. 

A Facebook anyavállalata, a Meta csillagászati összegeket ígér a legjobb AI-szakembereknek
Az adatokból – amelyeket a Business Insider hozott nyilvánosságra – kiderül, hogy a rendkívül jól fizetett pozíciókon kívül a Meta új alkalmazottainak többsége 150 ezer (kb. 50 millió forint) és 250 ezer dollár (kb. 83 millió forint) közötti alapfizetést kapott.

A H-1B munkavállalói vízummal rendelkező külföldi munkavállalók, akiket speciálist szaktudást igénylő állásokra vesznek fel, körülbelül fele szoftvermérnöki pozíciókba került. A Meta szoftvermérnökei 450 ezer dolláros fizetést is kaphatnak. A mesterséges intelligencia részleg alelnöke pedig 650 ezer dollárt (kb. 214 millió forint) keres.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek az adatok csak az éves alapfizetéseket tükrözik, nem tartalmazzák a részvényopciókat, az aláírási bónuszokat és az egyéb juttatásokat, amelyek gyakran megduplázhatják vagy megháromszorozhatják a teljes bérezési csomagot. 

A kiemelt kutatók számára a Meta állítólag több mint 100 millió (kb. 33 milliárd forint) dolláros teljes csomagot kínál. 

Vagyis a vállalat továbbra is rendkívüli prémiumot fizet az AI-területen és a vezető műszaki pozíciókban.

2025 végén Mark Zuckerberg cégének 78.865 alkalmazottja volt.

Igazgatói és vezetői kulcspozíciókban az alábbi fizetéseket kínálja a Meta:

  • Igazgató: 359.940 dollár (kb. 119 millió forint),
  • Termékmenedzsment igazgató: 333.200–348.902 dollár (kb. 110–115 millió forint),
  • Termékstratégiai igazgató: 347.214 dollár (kb.115 millió forint),
  • HR igazgató, GBG és nemzetközi HR: 352.416 dollár (kb. 116 milió forint),
  • Műszaki vezető menedzser: 308.566 dollár (kb. 102 millió forint).

 

 

