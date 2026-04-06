Végre eltűnhetnek a hálózati elosztók a lakásból, megvan az új megoldás

A moduláris tápcsatlakozósín (Power Track vagy sínrendszer) egy modern villamosenergia-elosztó megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a konnektorokat tetszőleges ponton helyezzük el, mozgassuk vagy adjuk hozzá egy rögzített sín mentén.

Modern villamosenergia-elosztó megoldást kínál a moduláris tápcsatlakozósín

A lakásokban is terjed a moduláris tápcsatlakozósín

Ezek a rendszerek eredetileg irodákban és laboratóriumokban terjedtek el, de ma már egyre népszerűbbek a lakásokban is. Különösen a konyhákban és műhelyekben előnyösek, ahol az egyes készülékeket gyakran cserélgetik vagy mozgatják.

A lényege, hogy a lakásból eltüntethetők az esztétikailag nem éppen kellemes látványt nyújtó hosszabbítókábelek, helyettük alumínium sínbe helyezhető, szabadon mozgatható modulokhoz csatlakoztathatók a különféle elektromos berendezések. Ez a megoldás azért is ajánlott lehet, mert számos háztartási gépet már csak rövid kábellel látnak el.

Komponensei az alábbiak:

a tápcsatlakozó sín: a vezető síneket (általában réz) tartalmazó váz. a betápláló modul: a hálózati kábel csatlakozási pontja. és az adapterek: konnektorfejek (EU, UK, USB), amelyek elforgatással vagy bepattintással aktiválhatók a sínen.

A moduláris tápcsatlakozósín kifejezés a felhasználási területtől függően két fő technológiát takarhat: