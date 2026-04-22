Rendkívüli bejelentést tett a MOL: ez egész Magyarországot érinti

„A JSC Ukrtransnafta értsítette a MOL-t arról, hogy a mai napon délben Ukrajnában megkezdődött a kőolaj fogadása Fehéroroszország felől a Barátság vezetékrendszeren. A MOL arra számít, hogy a vezetékrendszer ukrajnai szakasznak újraindítása utáni első kőolaj-szállítmányok legkésőbb a holnapi napon érkeznek meg Magyarországra és Szlovákiába” – olvasható a MOL által kiadott tájékoztatásban.

Újraindult a Barátság kőolajvezeték, a MOL szerint csütörtökre Magyarországra jut az első szállítmány

MOL: érkezik az első szállítmány

Bár az első tranzitként érkező mennyiség nagysága egyelőre nem ismert, a szállítások megindulása rendkívüli jelentőséggel bír. Miként megírtuk, a Barátság vezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős JSC Ukrtransnafta hivatalosan tájékoztatta a MOL-t arról, hogy a Barátság vezetéket érintő javítási munkálatok befejeződtek és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én 18:00 órakor megszűntek.

A Barátság vezeték kulcsfontosságú Magyarország urali típusú nyersolajjal való ellátásához, különösen most, az iráni válság okozta energiapiaci válsághelyzetben. Azt egyelőre a MOL nem közölte, mekkora szállítmányt vártak, de várhatóan Magyarország és Szlovákia is nagyjából egyező mennyiségre számíthat az első tranzitálással.

A vezeték a magyar-ukrán határon, a Beregdaróc-Fényeslitke térségben lép be az ország területére, majd innen szállítják az orosz kőolajat a MOL százhalombattai finomítójába.