Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
mol

Megszólalt a Mol: ezt kell tudni a nagy amerikai olajvásárlásról

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Mol egy jelentős, a csoport számára legalább egyhavi finomításra elég kőolaj vásárlásáról állapodott meg amerikai kereskedőkkel JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatásával egyidejűleg. A Mol most azt is elárulta, hogyan illeszkedik a mostani, 500 millió dollárért vásárolt 510 ezer tonnás tétel a terveibe.
molkőolajkőolajimport

Először szólalt meg a Mol a nagy amerikai olajvásárlásról: a társaság a Világgazdaságot avatta be az olajügylet hátterébe.

A Mol Dunai Finomítója Százhalombattán
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Mol: Magyarország és a régió kőolajellátása folyamatos

A mostani bizonytalan környezetben különösen felértékelődik azoknak a szereplőknek a jelentősége, akik képesek gyorsan reagálni. Itt lép képbe a magyar Mol, amely már konkrét lépéseket tett az ellátásbiztonság fenntartására. A Mol diverzifikált ellátási stratégiát követ, ami azt jelenti, hogy több forrásból is rendel kőolajat.

  • Líbia,
  • Kazahsztán,
  • Norvégia
  • és Szaúd-Arábia

után amerikai cégekkel is megállapodott a szállítmányokról: 510 ezer hordó amerikai kőolajat vásárol mintegy 500 millió dollárért.

A Molnak a szállítások során szerzett tapasztalatai megerősítették a Janaf által üzemeltett Adria kőolajvezetékkel kapcsolatos aggodalmait: 

a rendszer kapacitása elmaradt attól, amelyre a Dunai Finomító teljes kapacitása mellett szükség lenne a régió biztonságos ellátásához.

 (A százhalombattai finomító AV3-as üzemében tavaly történt tűz miatt jelenleg közel a felére csökkent a finomító termelési kapacitása – így a társaság jelenleg kevesebb alapanyagot tud feldolgozni.)

A társaság honlapja szerint az üzem helyreállítása 2026 harmadik negyedévében fejeződhet be, de a munka akár egy-két héttel a tervezett határidő előtt lezárulhat.  A következő időszak legfontosabb feladata, hogy minél gyorsabban megtörténjen a szükséges gyártás és kivitelezés.

Ideje az eredeti terv szerint tesztelni a Janaf vezetékét 

Az is világos – állt a Mol válaszában –, hogy a mindig kiszámítható minőségű és állagú REBCO-val (Russian Export Blend Crude Oil) szemben folyamatos kockázati tényező az eltérő kőolajfajták szállítása. 

Például a nehezebb norvég kőolajat – az eltérő sűrűség, kémia tulajdonságok miatt – eleve lassabban, nehézkesebben tudta a Mol elmúlt időszakban szállítani. 

Ezért is bízunk benne, hogy visszatérhetünk a hosszútávú közös tesztelés eredeti, Janaffal egyeztetett feltételeihez: az Adria teljes szakaszának a képességét szeretnénk megvizsgálni, minden évszakban és időjárási körülmény között, mégpedig a AV3 üzem újraindulása után, a Dunai Finomító teljes kapacitása mellett is – húzták alá.

A Mol mindannyiunk érdekének nevezte, hogy hiteles információink legyenek. Az Európai Bizottság is azt szorgalmazza, hogy közös erővel alkossunk tiszta és megbízható képet arról, hogy mit tud a Janaf-vezeték.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
