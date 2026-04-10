Megszólalt a Mol: ezt kell tudni a nagy amerikai olajvásárlásról

Először szólalt meg a Mol a nagy amerikai olajvásárlásról: a társaság a Világgazdaságot avatta be az olajügylet hátterébe.

A Mol Dunai Finomítója Százhalombattán

Mol: Magyarország és a régió kőolajellátása folyamatos

A mostani bizonytalan környezetben különösen felértékelődik azoknak a szereplőknek a jelentősége, akik képesek gyorsan reagálni. Itt lép képbe a magyar Mol, amely már konkrét lépéseket tett az ellátásbiztonság fenntartására. A Mol diverzifikált ellátási stratégiát követ, ami azt jelenti, hogy több forrásból is rendel kőolajat.

Líbia,

Kazahsztán,

Norvégia

és Szaúd-Arábia

után amerikai cégekkel is megállapodott a szállítmányokról: 510 ezer hordó amerikai kőolajat vásárol mintegy 500 millió dollárért.

A Molnak a szállítások során szerzett tapasztalatai megerősítették a Janaf által üzemeltett Adria kőolajvezetékkel kapcsolatos aggodalmait:

a rendszer kapacitása elmaradt attól, amelyre a Dunai Finomító teljes kapacitása mellett szükség lenne a régió biztonságos ellátásához.

(A százhalombattai finomító AV3-as üzemében tavaly történt tűz miatt jelenleg közel a felére csökkent a finomító termelési kapacitása – így a társaság jelenleg kevesebb alapanyagot tud feldolgozni.)

A társaság honlapja szerint az üzem helyreállítása 2026 harmadik negyedévében fejeződhet be, de a munka akár egy-két héttel a tervezett határidő előtt lezárulhat. A következő időszak legfontosabb feladata, hogy minél gyorsabban megtörténjen a szükséges gyártás és kivitelezés.

Ideje az eredeti terv szerint tesztelni a Janaf vezetékét

Az is világos – állt a Mol válaszában –, hogy a mindig kiszámítható minőségű és állagú REBCO-val (Russian Export Blend Crude Oil) szemben folyamatos kockázati tényező az eltérő kőolajfajták szállítása.

Például a nehezebb norvég kőolajat – az eltérő sűrűség, kémia tulajdonságok miatt – eleve lassabban, nehézkesebben tudta a Mol elmúlt időszakban szállítani.

Ezért is bízunk benne, hogy visszatérhetünk a hosszútávú közös tesztelés eredeti, Janaffal egyeztetett feltételeihez: az Adria teljes szakaszának a képességét szeretnénk megvizsgálni, minden évszakban és időjárási körülmény között, mégpedig a AV3 üzem újraindulása után, a Dunai Finomító teljes kapacitása mellett is – húzták alá.