Később fizet osztalékot a Mol Magyar Péter fellépése után

A MOL-csoport Vezérigazgatói Bizottsága javasolja az Igazgatóságnak, hogy a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalék 2026 harmadik negyedévében kerüljön kifizetésre. Az osztalék kifizetése minden tekintetben a MOL korábbi gyakorlatával összhangban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik – közölte az olajipari társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Magyar Péter tegnap találkozott Hernádi Zsolttal, a Mol vezérigazgatójával. Az eredmény: elhalasztják az osztalék kifizetését. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Az ügy előzménye, hogy tegnap Magyar Péter, a választáson több mint kétharmados többséget szerző Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje, tegnap a Mol árfolyamát is súlyosan érintő bejelentést tett. Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Tisza miniszterelnök-jelöltje egyrészt bejelentette, hogy fogadja a magyar olajtársaság első számú vezetőjét, másrészt azt is leírta, hogy súlyos követelései is vannak Hernádi Zsolt felé. A konkrét tájékoztatás így szól:

Ma fogadom Hernádi Zsoltot. Tájékoztatást kérek tőle hazánk üzemanyagellátás-biztonsága kapcsán. Elvárom, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek.

Az MCC a miniszterelnök-jelölt színre lépésével rögtön célkeresztbe került. A hiánypótló oktatási, tudományos tevékenységet (határon innen és túl) végző szervezet finanszírozásának egyik fontos lába egy Mol-pakett.

A küldetésének fontosságát fel- és elismerve a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) a magyar államtól 2020-ban kapott részvényeket. Mind a Mol, mind a Richter részvényállományának 10-10 százalékát kezeli. Az MCC közérdekű vagyonkezelő alapítványként (KEKVA) működik – mutatott rá cikkében a Világgazdaság.

Az olajtársaság a tavalyi eredményéből 241,2 milliárd forint kifizetését javasolta a közelmúltban, ami részvényenként 300 forint osztalékot jelent. Az MCC ennek alapján részesült 24,58 milliárd forintban. Ha belekényszeríti a Molt, hogy ne fizessen osztalékot az MCC-nek, a szervezet által vitt tehetséggondozó program értelemszerűen súlyos veszélybe kerül.

Arról nem beszélve, hogy mindennek milyen üzenete van a tőzsde és a befektetők irányába.

A befektetők azonnal reagáltak a politikai nyomásgyakorlási kísérletre, a Mol részvényein erősödött az eladói nyomás. Közvetlenül Magyar Péter posztjának megjelenése előtt 1,8 százalékos mínusznál járt az árfolyam, és

lényegében rögtön 5 százalékos zuhanásba csapott át.

Innen nem is nagyon pattant vissza, 4 százalék fölötti mínusz látszik tartósan. A Mol-papír 4344 forintról nagyon rövid idő alatt 4170 forint alá esett. Ebből könnyen számszerűsíthető, mekkora vagyon égett el. Mintegy 820 millió bevezetett Mol-papír van a piacon. A 4344 forintos szint és a mélypontnak számító 4170 forint különbsége 174 forint. Ez a zuhanás mindössze 76 perc alatt állt be. Amennyiben a 174 forintos esést rávetítjük a 820 millió darabos részvényállományra, azt kapjuk, hogy a Mol értéke egy csapásra mintegy 143 milliárd forinttal csökkent.