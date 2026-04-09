Véget ért a Nemzeti Petíció: elsöprő erejű üzenet Brüsszelnek

Szenzációs bejelentést tett a Mol Magyarország olajellátásáról – ez mindent megváltoztat

A közel-keleti válság nemcsak geopolitikai, hanem kemény gazdasági következményekkel is jár, és az energiaárak már biztosan nem térnek vissza a korábbi szintekre. Ebben a helyzetben a Mol kulcsszereplővé lépett elő, és már most alternatív olajellátási útvonalakat biztosít Magyarország számára.
A mostani bizonytalan környezetben különösen felértékelődik azoknak a szereplőknek a jelentősége, akik képesek gyorsan reagálni. Itt lép képbe a magyar Mol, amely már konkrét lépéseket tett az ellátásbiztonság fenntartására

Mol, 20250717 MiskolcBenzinkút Tankolás Fotó: Takács József TJÉszak-Magyarország EM
A Mol alternatív beszerzési útvonalakat biztosít 
Fotó: Takács József

A vállalat mintegy 15 tankerhajót kötött le, amelyek nem orosz eredetű kőolajat szállítanak a horvátországi Omisalj kikötőjébe – írja a Világgazdaság.

Innen az olaj az Adria kőolajvezeték segítségével jut el Magyarországra. A rendszer kulcsszereplője a horvát Janaf, amely a gyakorlatban bizonyította, hogy képes teljes egészében kiszolgálni nemcsak Magyarország, hanem Szlovákia és Szerbia finomítóinak igényeit is.

Ez a lépés nemcsak logisztikai, hanem stratégiai jelentőségű is. 

Európa ugyanis rendkívül kiszolgáltatott: az olaj 97 százalékát, a gáz 99 százalékát importálja. Egyetlen komolyabb zavar – például a Hormuzi-szoros lezárása – azonnal megjelenik az árakban és az ellátásban is.

A Mol nem kér az energiapiaci meglepetésekből

A magyar olajóriás döntése tehát nem pusztán üzleti lépés, hanem biztosítás is egy egyre kiszámíthatatlanabb világban.

A Mol ezzel már most alkalmazkodik az új valósághoz. Az alternatív beszerzési útvonalak kiépítése és a tengeri szállítások növelése azt jelzi, hogy a vállalat nem kivár, hanem előre gondolkodik. Ez pedig kulcsfontosságú lehet Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából a közeljövőben.

 

 

