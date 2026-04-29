Hatalmas fordulat a MOL-INA olajvitában – ez már hivatalos

Horvátország előkészítő és magas szintű tárgyalásokat kezdeményez Magyarországgal a Mol-INA vita rendezése érdekében – mondta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerdán Dubrovnikban, a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozóján újságírói kérdésre válaszolva, miután egy amerikai bíróság nemrégiben ismét a Mol javára döntött a két fél egyik jogvitájában.
A jogvita háttere, hogy a Mol és a horvát kormány között 2009-ben gázüzletági megállapodás született. A Mol szerint Horvátország nem teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségeit, ezért a vállalat 2013-ban választottbírósági eljárást indított, amelyet 2022-ben megnyert. 

A Mol Dunai Finomítója Százhalombattán
A Mol Dunai Finomítója Százhalombattán (illusztráció)
Horvátország hirtelen nagyon barátságos lett, mindent újrakezdenének a Mol-lal

Az Egyesült Államok washingtoni szövetségi körzeti bíróságának bírája, Amir H. Ali nemrégiben ismét a Mol javára döntött. A határozat szerint Horvátországnak 286 millió dollárt kell fizetnie a magyar olajvállalatnak. A horvát kormány idén márciusban kapott értesítést arról, hogy a washingtoni bíróság elutasította a Mol által kezdeményezett döntés elismerése és végrehajtása elleni kifogásokat a „Mol magyar olajipari vállalat kontra Horvát Köztársaság” ügyben.

Ugyanez a bíró már 2025-ben elutasította Horvátország fellebbezését a 2022-es döntéssel szemben, amely 183,94 millió dollár kártérítést ítélt meg a Mol-nak.

Az összeg azóta a választottbírósági költségek és a kamatok miatt folyamatosan nőtt: előbb mintegy 200 millió dollárra emelkedett, márciusban 236 millió dollárt tett ki, jelenleg pedig már 286 millió dollár.

Az ítélet újabb fontos fejlemény a hosszú ideje húzódó jogvitában, amely továbbra is komoly pénzügyi és politikai következményekkel járhat Horvátország számára. 

Plenkovic azt mondta: a Mol és Horvátország közötti jogvitát a jelenlegi kormány örökölte, ezért a kabinet minden rendelkezésre álló jogi eszközt igyekszik kimeríteni. Hozzátette: Zágráb előkészítő egyeztetést, majd magas szintű tárgyalásokat szeretne Magyarországgal, amelyek „új kezdetet” jelenthetnének a Mol-INA kapcsolatokban, és megoldást hozhatnak a nyitott kérdésekre.

A horvát miniszterelnök az INA privatizációját a horvát állam egyik legnagyobb stratégiai hibájának nevezte, és hangsúlyozta: az energetikai szektorban működő nemzeti vállalatok hasonló privatizációja szerinte nem ismétlődhet meg.

 

 

