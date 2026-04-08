Ezért kulcsfontosságúak a vidéki gyárak – Debrecen a példa

A vidéki gyárakban dolgozó emberek nélkül nincs tudás- és kutatásalapú gazdaság, amire jó példát hoz az amerikai tulajdoni hátterű NI Kft. is, amely a termelési tevékenység után kutatás-fejlesztési projektet is végrehajt Debrecenben, így segítve elő tizennégy új munkahely létrehozását - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a helyszínen.

Magas képzettséget igénylő munkahelyek létrehozása/Fotó: Purger Tamás / MTI

Magas képzettséget igénylő munkahelyek

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a NI Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az amerikai vállalat mintegy 745 millió forintnyi értékű kutatás-fejlesztési projektet hajt végre, amelynek célja a tesztelési és vezérlő rendszerek technológiai megújítása. Ehhez a kormány 112 millió forint támogatást nyújt, így segítve elő tizennégy új, magas képzettséget igénylő munkahely létrehozását.

Beszédében köszönetet mondott a cégnek és dolgozóinak, amiért a termelési tevékenység után immár a kutatás-fejlesztés terén is egyre nagyobb hangsúlyt kap a debreceni helyszín, amelynek ekképp egyre inkább stratégiai jelentősége van.

Egy hónap alatt ez már a hetedik amerikai beruházás hazánkban

Aláhúzta, hogy egy hónap alatt ez már a hetedik amerikai beruházás, amelyet bejelentettek hazánkban, ami szavai szerint azt mutatja, hogy a tavalyi rekordok után idén is fennmaradt a lendület.

Majd arra is kitért, hogy Debrecen mára egyértelműen a magyar gazdaság egyik vidéki fellegvára, Kelet-Magyarország gazdasági központja lett, ahol az elmúlt tíz évben 101 beruházás valósult meg a kormány támogatásával.

"Ezek a beruházások összesen 4600 milliárd forintos értéket képviselnek, összesen 33 ezer munkahelyet hoztak Debrecenbe. Nincs még egy olyan magyar város Budapesten kívül, ahol az elmúlt tíz évben ennyi fejlesztés és ennyi munkahely jött volna létre" - fogalmazott Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az utóbbi másfél évtizedben nagyon sok, európai mércével is nagynak számító termelő beruházás érkezett Magyarországra, s ezek során az érintett vállalkozások olyan pozitív tapasztalatokat szereztek, hogy elkezdték a magasabb hozzáadott értéket képviselő, továbbá magasabb technológiai színvonalat mutató szolgáltató vagy kutatás-fejlesztési funkcióikat is idehozni.