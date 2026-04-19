Csak egyetlen ország van a világon, amely minden élelmiszercsoportból önellátó

Az élelmiszer-biztonság nem csupán arról szól, hogy elegendő kalória álljon rendelkezésre – legalább ilyen fontos, hogy a kiegyensúlyozott étrendhez szükséges tápanyagok teljes skálája biztosított legyen. Egy, tavaly a Nature folyóiratban megjelent tanulmány és az abból készült összesítés azt mutatja be, hogy az egyes országok hányat képesek a hét alapvető élelmiszercsoport közül saját termelésből fedezni. Az eredmény meglepő: mindössze egyetlen ország képes teljes egészében önellátó módon biztosítani élelmiszer-szükségletét a hét, alapvetőként meghatározott élelmiszercsoportban. Az élelmiszer ellátási láncok sérülékenysége, összefüggésben a műtrágyaválsággal, különösen az iráni háború árnyékában aggasztó.
Csak egy ország fedi le az összes élelmiszercsoportot, ezért fenyegetőbb a műtrágyaválság
Az elemzés olyan kulcsfontosságú kategóriákat vizsgál, mint
- a keményítőtartalmú alapélelmiszerek,
- a gyümölcsök,
- zöldségek,
- tejtermékek,
- húsok,
- halak
- hüvelyesek – így átfogóbb képet ad az országok élelmiszer-önállóságáról.
Az eredmény pedig meglepő: még olyan mezőgazdasági nagyhatalmak is, mint az Egyesült Államok és Kína, legalább egy élelmiszercsoport esetében importra szorulnak.
A tanulmány eredményei szerint az egész világon a dél-amerikai Guyana az egyetlen ország, amely mind a hét alapvető élelmiszercsoportból elegendőt képes előállítani a belföldi kereslet kielégítésére.
Az adatok szerint Guyana nemcsak minden kategóriát lefed, hanem a keményítőtartalmú alapélelmiszerek és a gyümölcsök esetében még túl is teljesíti a szükségleteket – ezzel egyértelmű kivételt jelent globális szinten az élelmiszer-önellátás terén.
Kína és Vietnam közel járnak ehhez a szinthez, mindkettő hatot fed le a hét csoportból. Ugyanakkor mindkét ország elmarad a tejtermelés terén, ami kulcsfontosságú ágazati korlátokra utal. Még a legjobban teljesítő országok is legalább egy alapvető kategóriában importra szorulnak.
A magas jövedelmű országok gyakran a vártnál rosszabbul szerepelnek. Például Kanada és az Egyesült Államok mindössze négyet fednek le a hét élelmiszercsoportból. Bár erősek a hús-, tej- és gabonatermelésben, jelentős mértékben függenek a gyümölcs- és zöldségimporttól.
Ez nagyrészt földrajzi és éghajlati okokra vezethető vissza: az északi országokban rövidebb a termesztési időszak, ami korlátozza a friss termények hazai előállítását.
Ennek következtében még a fejlett mezőgazdasági rendszerek sem képesek teljes mértékben biztosítani egy kiegyensúlyozott étrendet.
Ahhoz, hogy az egyes országoknak növekedjen az önellátási képessége a fő élelmiszercsoportokból, fontos, hogy a globális élelmiszerláncok más értékláncokhoz hasonlóan működjenek. Az iráni háború azonban ebbe is beleszól. Miként megírtuk, a konfliktus nyomán a műtrágyapiacon beálló zavarok hatással vannak az idei vetési időszakra, azon keresztül pedig a mezőgazdasági termelés, az élelmiszerekkel kapcsolatos ellátásbiztonságra.
Strukturális korlátok és regionális különbségek
A Közel-Kelet és Észak-Afrika térsége a legkevésbé önellátó régiók közé tartozik - az importkitettség jelentette kockázatok például a Közel-Keleten most az iráni háború kapcsán mutatkoznak meg. Ebben kulcsszerepet játszik a vízhiány: a régió a világ népességének mintegy 6 százalékát adja, miközben a megújuló vízkészletek kevesebb mint 2 százalékával rendelkezik, ami jelentősen korlátozza a mezőgazdasági termelés bővítését.
A haltermelés világszerte szintén komoly korlátot jelent. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének adatai szerint Ázsia adja az akvakultúra-termelés 91 százalékát. Ez az erős koncentráció azt eredményezi, hogy számos ország – még akkor is, ha képes hús vagy növények előállítására – tengeri élelmiszerekből importra szorul.