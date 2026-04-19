Csak egyetlen ország van a világon, amely minden élelmiszercsoportból önellátó

Az élelmiszer-biztonság nem csupán arról szól, hogy elegendő kalória álljon rendelkezésre – legalább ilyen fontos, hogy a kiegyensúlyozott étrendhez szükséges tápanyagok teljes skálája biztosított legyen. Egy, tavaly a Nature folyóiratban megjelent tanulmány és az abból készült összesítés azt mutatja be, hogy az egyes országok hányat képesek a hét alapvető élelmiszercsoport közül saját termelésből fedezni. Az eredmény meglepő: mindössze egyetlen ország képes teljes egészében önellátó módon biztosítani élelmiszer-szükségletét a hét, alapvetőként meghatározott élelmiszercsoportban. Az élelmiszer ellátási láncok sérülékenysége, összefüggésben a műtrágyaválsággal, különösen az iráni háború árnyékában aggasztó.

Az elemzés olyan kulcsfontosságú kategóriákat vizsgál, mint

a keményítőtartalmú alapélelmiszerek,

a gyümölcsök,

zöldségek,

tejtermékek,

húsok,

halak

hüvelyesek – így átfogóbb képet ad az országok élelmiszer-önállóságáról.

Az eredmény pedig meglepő: még olyan mezőgazdasági nagyhatalmak is, mint az Egyesült Államok és Kína, legalább egy élelmiszercsoport esetében importra szorulnak.

A tanulmány eredményei szerint az egész világon a dél-amerikai Guyana az egyetlen ország, amely mind a hét alapvető élelmiszercsoportból elegendőt képes előállítani a belföldi kereslet kielégítésére.

Az adatok szerint Guyana nemcsak minden kategóriát lefed, hanem a keményítőtartalmú alapélelmiszerek és a gyümölcsök esetében még túl is teljesíti a szükségleteket – ezzel egyértelmű kivételt jelent globális szinten az élelmiszer-önellátás terén.

Kína és Vietnam közel járnak ehhez a szinthez, mindkettő hatot fed le a hét csoportból. Ugyanakkor mindkét ország elmarad a tejtermelés terén, ami kulcsfontosságú ágazati korlátokra utal. Még a legjobban teljesítő országok is legalább egy alapvető kategóriában importra szorulnak.

A magas jövedelmű országok gyakran a vártnál rosszabbul szerepelnek. Például Kanada és az Egyesült Államok mindössze négyet fednek le a hét élelmiszercsoportból. Bár erősek a hús-, tej- és gabonatermelésben, jelentős mértékben függenek a gyümölcs- és zöldségimporttól.

Ez nagyrészt földrajzi és éghajlati okokra vezethető vissza: az északi országokban rövidebb a termesztési időszak, ami korlátozza a friss termények hazai előállítását.

Ennek következtében még a fejlett mezőgazdasági rendszerek sem képesek teljes mértékben biztosítani egy kiegyensúlyozott étrendet.