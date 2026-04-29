2026. április 30.: jelentős összeget veszíthet, ha nem figyel erre a határidőre

A magyar kormány korábbi döntése nyomán a januári nagy hideg miatt megemelkedett fogyasztás költségeinek támogatásáról döntött. Amennyiben a rezsistop kedvezményt áramfogyasztására kívánja igénybe venni, úgy 2026. április 30-ai határidővel kell nyilatkoznia erről. Mutatjuk, hol és hogyan teheti ezt meg a legkönnyebben.
A támogatásra az egyetemes szolgáltatásban résztvevő lakossági áram-, gáz- és távhőfelhasználók jogosultak. A 30 százalékos mennyiségi kedvezmény egy adott felhasználási helyen kizárólag egy szolgáltatásra – vagy földgázra vagy villamos energiára – vehető igénybe. Fontos információ, hogy a rezsistop villamos energiára csak az erre vonatkozó nyilatkozat kitöltése után jár, amelyet egy MVM-által biztosított űrlapon keresztül tehet meg.

MVM: a rezsistop villamos energiára csak az erre vonatkozó nyilatkozat kitöltése után jár Fotó: MTI/Faludi Imre
Nyilatkozattételi határidő az MVM-nél: április 30.

Azok az ügyfelek, akik nem földgázzal fűtenek, vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztásra szeretnék felhasználni a kedvezményt, legkésőbb április 30-ig tudnak nyilatkozni. Az áramszámlában érvényesítés igényéről nyilatkozni kizárólag az MVM által biztosított űrlapon lehet:

  • az MVM Next online ügyfélszolgálatán, személyre szabottan,
  • az MVM Next mobilalkalmazásban, szintén személyre szabottan,
  • az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon, valamint
  • e-mailben vagy postai úton elküldött nyilatkozati űrlapon.

Az online felületeken történő bejelentkezést követően az ügyfelek adatai és felhasználási helyei automatikusan megjelennek, így a nyilatkozat néhány kattintással véglegesíthető. Ebben az esetben nincs szükség külön beküldésre, és a feldolgozás ideje is rövidebb.

Az érvényesen benyújtott nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza.

Főszabály szerint a villamos energia mennyiségi kedvezménye a nyilatkozatok feldolgozását követően lesz látható, de leghamarabb április első felétől jelenik meg a számlákban a „Támogatás” soron azon ügyfeleknél, akik már nyújtottak be érvényes nyilatkozatot, és annak feldolgozása is megtörtént. Legkésőbb pedig a május 16-át követően kiállított első elszámolószámlában jelenhet meg a kedvezmény.

 

