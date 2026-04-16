Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

termékvisszahívás

Ha vásárolt ilyet a Tescoban, sürgősen vigye vissza!

Tegnap, 9:12
Fogyasztói visszahívást kezdeményezett a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. egy népszerű alapélelmiszerre. Az intézkedés a Tesco nádcukor 500 grammos kiszerelését érinti, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóág. A termékvisszahívás oka egy nem engedélyezett adalékanyag lehetséges jelenléte.
A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Tesco nádcukor 500g termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, nem engedélyezett adalékanyag (E150d) lehetséges jelenléte miatt - közölte csütörtökön a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

nádcukor
A képen látható nádcukor fogyasztása nem ajánlott/Fotó: NKFH

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóságnyomon követi.

A nádcukor részletes adatai: 

  • Terméknév: Tesco nádcukor 500g
  • Vonalkód: 5051007129084
  • Érintett tétel: Származási ország: Guatemala; LOT: L260412V609
  • Minőségmegőrzési idő: 02.2030
     

Termékvisszahívás oka: A szulfitos ammóniás égetett cukor lehetséges jelenléte, amely színezőanyag használata a cukroknál nem engedélyezett.

A csütörtöki napon egy gyógyszer visszahívásáról is érkezett hír. 
 

 

 

