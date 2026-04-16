Ha vásárolt ilyet a Tescoban, sürgősen vigye vissza!

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Tesco nádcukor 500g termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, nem engedélyezett adalékanyag (E150d) lehetséges jelenléte miatt - közölte csütörtökön a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A képen látható nádcukor fogyasztása nem ajánlott

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóságnyomon követi.

A nádcukor részletes adatai:

Terméknév: Tesco nádcukor 500g

Vonalkód: 5051007129084

Érintett tétel: Származási ország: Guatemala; LOT: L260412V609

Minőségmegőrzési idő: 02.2030



Termékvisszahívás oka: A szulfitos ammóniás égetett cukor lehetséges jelenléte, amely színezőanyag használata a cukroknál nem engedélyezett.

