Veszélyes átverés terjed – erre minden magyarnak figyelnie kell

Közeleg az szja-bevallás határideje, ennek részleteiről és a tervezet eléréséről a NAV folyamatosan tájékoztatja ügyfeleit. Ezt az időszakot az adathalászok is kihasználták: élethű kamuoldalakon igyekeznek bankkártyaadatokat szerezni.

A NAV csak tárhelyen keresztül vagy postai levélben kommunikál az adózókkal

A hatóság felhívja a figyelmet: aki e-mailben vagy SMS-ben kap tájékoztatást túlfizetésről, vagy ha a „NAV” a kártyaadatait kéri, az biztosan átverés, ne kattintson! Azoknak, akik rendelkeznek DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-os regisztrációval, a NAV a tárhelyükre küld üzenetet. Azokkal pedig, akik még nem regisztráltak postán feladott hivatalos levélben kommunikál, tehát

ha e-mailes vagy SMS-es értesítést kapunk, akkor az nagy eséllyel nem tőlük érkezik.

A hatóság egy listát is közzétett, ami segíthet ha valaki gyanús e-mailt vagy SMS-t kap látszólag a NAV-tól:

A NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben semmilyen ügyintézésre mutató linket.

A NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben adó-visszatérítést.

A NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben adótartozást vagy adószámla-egyenleget.

A NAV ügyintéző-rendszereibe csak DÁP- vagy Ügyfélkapu+-azonosítással lehet belépni. A csalók ezt nem tudják hitelesen lemásolni, az áloldalak nem végeznek valódi azonosítást, nem küldenek kódot, és nem kérik a DÁP-alkalmazás használatát, jellemzően csak továbbengednek.

A kamuoldalak linkje mindig eltér a hivatalos oldalakétól. Erről könnyű meggyőződni a NAV honlapján, ahonnan valamennyi NAV-os felület el is érhető közvetlenül. Ha valaki nem biztos benne, hogy a valódi felületen van, egyszerűen beléphet innen.

A csaló üzenetek gyakran hibás magyarsággal, helyesírási hibákkal vagy zavaros megfogalmazással készülnek – ez is figyelmeztető jel lehet.

A NAV a honlapján külön menüpontban mutatja be a csaló e-maileket, SMS-eket, érdemes ezeket is megnézni, segíthet az adathalász próbálkozások felismerésében – írja a Vaol.