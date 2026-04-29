Veszélyes átverés terjed – erre minden magyarnak figyelnie kell

Egyre több a megtévesztő e-mail és SMS, amelyekkel bankkártyaadatokat próbálnak kicsalni a gyanútlan felhasználóktól – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Sokan most kapnak értesítéseket az adóügyeikről, ezt pedig a csalók is kihasználják: a NAV oldalaira megtévesztésig hasonlító felületeket hoznak létre, és az erre vezető linkeket küldik ki az adathalászok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Közeleg az szja-bevallás határideje, ennek részleteiről és a tervezet eléréséről a NAV folyamatosan tájékoztatja ügyfeleit. Ezt az időszakot az adathalászok is kihasználták: élethű kamuoldalakon igyekeznek bankkártyaadatokat szerezni.

Átverésre figyelmeztet a NAV Fotó: Shutterstock
Átverésre figyelmeztet a NAV (Fotó: Shutterstock)

A NAV csak tárhelyen keresztül vagy postai levélben kommunikál az adózókkal 

A hatóság felhívja a figyelmet: aki e-mailben vagy SMS-ben kap tájékoztatást túlfizetésről, vagy ha a „NAV” a kártyaadatait kéri, az biztosan átverés, ne kattintson! Azoknak, akik rendelkeznek DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-os regisztrációval, a NAV a tárhelyükre küld üzenetet. Azokkal pedig, akik még nem regisztráltak postán feladott hivatalos levélben kommunikál, tehát 

ha e-mailes vagy SMS-es értesítést kapunk, akkor az nagy eséllyel nem tőlük érkezik.

A hatóság egy listát is közzétett, ami segíthet ha valaki gyanús e-mailt vagy SMS-t kap látszólag a NAV-tól:

  • A NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben semmilyen ügyintézésre mutató linket. 
  • A NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben adó-visszatérítést. 
  • A NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben adótartozást vagy adószámla-egyenleget. 
  • A NAV ügyintéző-rendszereibe csak DÁP- vagy Ügyfélkapu+-azonosítással lehet belépni. A csalók ezt nem tudják hitelesen lemásolni, az áloldalak nem végeznek valódi azonosítást, nem küldenek kódot, és nem kérik a DÁP-alkalmazás használatát, jellemzően csak továbbengednek. 
  • A kamuoldalak linkje mindig eltér a hivatalos oldalakétól. Erről könnyű meggyőződni a NAV honlapján, ahonnan valamennyi NAV-os felület el is érhető közvetlenül. Ha valaki nem biztos benne, hogy a valódi felületen van, egyszerűen beléphet innen. 
  • A csaló üzenetek gyakran hibás magyarsággal, helyesírási hibákkal vagy zavaros megfogalmazással készülnek – ez is figyelmeztető jel lehet.

A NAV a honlapján külön menüpontban mutatja be a csaló e-maileket, SMS-eket, érdemes ezeket is megnézni, segíthet az adathalász próbálkozások felismerésében – írja a Vaol.

 

 

