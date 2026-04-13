Fontos határidőre figyelmeztetett a NAV: minden autóst érint

Tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető, a hívás ingyenes, ám fontos tudni, hogy a gépjárműadó összegéről ezen a csatornán nem adható információ. Ha valaki az adóösszegre kíváncsi, az a gépjárműadó-határozatban, vagy néhány koppintással a NAV-Mobilban nézheti meg. Szükség esetén kiszámítható a fizetendő adó összege a NAV gépjárműadó-kalkulátorával is.

NAV: A befizetési határidő fő szabály szerint április 15-e, de vannak kivételek

Akinek van elektronikus tárhelye, annak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) digitálisan küldte ki a határozatot, akinek nincs, vagy kizárta az e-kapcsolattartást, annak postán keresztül, papíron érkezik a dokumentum.

A befizetési határidő fő szabály szerint április 15-e, de ha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul.

A számítás egyszerű: a határozat elektronikus megnyitásának vagy postai átvételének időpontjától számított 30 nap. Így például, ha valaki április 16-án vette át a határozatot, az esetében a fizetési határidő: május 17.

Bár az adóügyek többsége elektronikusan is intézhető, az szja-bevallási és a gépjárműadó-szezonban idén is nagy a forgalom az ügyfélszolgálatokon. Fontos tudni, hogy sem a határozat megismeréséhez, de még csekkért sem kell bemenni személyesen a NAV-hoz, hiszen a NAV-Mobil letöltésével könnyedén elkerülhető a sorban állás és lekérdezhető, sőt egyszerűen be is fizethető az adó.

Aki nem akarja az appot letölteni, az fizethet a gépjárműadó-határozatban szereplő linken, illetve az Ügyfélportálon is. De minden autós választhatja az egyszerű banki utalást a 10032000-01079160 számlaszámra (NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla), ügyelve arra, hogy átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell megadni a közleményben, nem a rendszámot.

A befizetés a NAV-Mobilban a legegyszerűbb, itt az is ellenőrizhető, hogy mennyi az adó összege, és részlet is kérhető pár koppintással – derült ki a NAV közleményéből.

Tisztázta a NAV a gépjárműadó-mentesség részleteit

Az egyesületek, alapítványok és köztestületek mentesülhetnek a gépjárműadó-fizetési kötelezettség alól a tulajdonukban vagy üzemben tartásukban lévő gépjárművekre. Tulajdonosként akkor jár a mentesség, ha a szervezetnek nem volt társaságiadó-fizetési kötelezettsége az előző évben. Üzembentartóként akkor alkalmazható a kedvezmény, ha a jármű tulajdonosa költségvetési szerv, egyesület, alapítvány vagy köztestület, és sem a tulajdonosnak, sem az üzembentartónak nem kellett társasági adót fizetnie 2025-ben.