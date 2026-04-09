Nagy a baj Németországban: húsz éve nem ment ennyi cég csődbe

Egyre borúsabb képet fest Európa legerősebb gazdasága. A németországi recesszió, amely immár harmadik éve tart, egyre több áldozatot követel a német vállalatok körében. Az IWH szerint Németországban márciusban 1 716 csődeljárást indítottak, 17%-kal többet, mint februárban, 18%-kal többet, mint 2025 márciusában, és 71%-kal többet, mint egy átlagos márciusban 2016 és 2019 között, vagyis a koronavírus-járvány előtt. A Halle Gazdaságkutató Intézet (IWH) számításai szerint 20 éve nem vált ennyi vállalkozás fizetésképtelenné Németországban: ugyanis legutóbb, 2005 júniusában jelentettek ennyien csődöt.

A németországi recesszió egyre több áldozatot követel a vállalatok körében. A képen a Reichstag épülete Berlinben Fotó: Ralf Hirschberger / AFP

A kisebb vállalkozások váltak leginkább fizetésképtelenné Németországban

A 2026 márciusában szintén regionális csúcsokat (2002 óta) regisztráltak Bajorországban, Baden-Württembergben és Észak-Rajna-Vesztfáliában. A csődeljárások számának jelentős növekedése leginkább a kisebb vállalkozások esetében jelentkezett.

2026 első negyedévében Németországban 4 573 csődeljárást regisztráltak, amely magasabb, mint a 2009-es nagy pénzügyi válság idején.

A csődeljárások összesen mintegy 54 000 munkahelyet érintettek. A érintett munkahelyek leginkább a gyártási szektorban voltak, ahol 16 000 pozíció került veszélybe.

A csődök, ágazattól függetlenül, általában országszerte problémák halmazát hagyják maguk után, hiszen a munkahelyek elvesztése egyebek között a fogyasztói kiadások csökkenéséhez vezet, próbára téve a kiskereskedelmi szektort, a vendéglátást; a szabadidős tevékenységek visszaesnek, az emberek életminősége romlik, miközben csökkennek az állami adóbevételek. A megoldás pedig egyelőre még sehol sem látszik.