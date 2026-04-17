Hatalmas változást jelentett be a Netflix

A Netflix alapító-elnökének hirtelen bejelentett távozása elbizonytalanította a befektetőket, akik a streamszolgáltatót közel három évtizede vezető szakember pótlását egyelőre lehetetlen vállalkozásnak tartják.

Zuhannak a Netflix részvényei a hírre

Nem is a Netflix gyorsjelentése, hanem a céget és a streamingiparágat megteremtő és naggyá tevő alapító-elnök, Reed Hastings most bejelentett távozása okozta a cég részvényárfolyamának 8 százalékos zuhanását a New York-i tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben - írta a Világgazdaság.

Reed Hastings távozása a szakértők szerint összefügg a Warner Bros. Discovery megszerzéséért vívott licitháborúban elszenvedett vereséggel.

Ugyanakkor, ami az üzlet alakulását illeti, nem panaszkodhat a Netflix: a világ legnagyobb streamszolgáltatója még saját várakozásait is túlteljesítetteaz idei első negyedévben – derült ki a csütörtöki New York-i tőzsdezárást követően publikált gyorsjelentéséből . Bevétele 12,25 milliárd dollár volt, ez 16,2 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, míg az adózott nyereségnél 83 százalékos ugrást és 5,28 milliárd dolláros tételt regisztráltak.

Ebben jelentős szerepet játszott az a 2,8 milliárd dolláros bánatpénz, amit a Paramount Skydance fizetett nekik a Warner Bros. Discoveryért folytatott licitverseny lezárásaként. Mint ismert, a médiaóriásra először a Netflix tett ajánlatot, amit elfogadtak, de a Paramount Skydance ellenséges ajánlata végül überelte az övékét, s inkább elálltak az egyszer már megnyert üzlettől, mert a rivális által ajánlott összeg – 110 milliárd dollár – túllépése vállalhatatlanul és értelmetlenül magas kockázattal járt volna.

Emellett világszerte az árait is emelte a Netflix.

Magyarországon például egy év leforgása alatt már másodszor drágultak a legnépszerűbb streamingszolgáltató tarifái. Hazánkban a Netflix-ügyfelek többségénél április lesz az a pont, amikor először szembesülnek a magasabb költségekkel. Az új díjszabás szerint az alapcsomag 2890 forintról 3190 forintra, a standard 3990-ről 4490-re, a prémium 5090-ről 5690 forintra drágult.