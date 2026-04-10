Hasmenést és hányást okozhat a Kelet Nutellája – lépett a gyártócég és a hatóság is

Szalmonella szennyezést fedeztek fel a Nudossi nugátkrémben. A Drezda melletti Radebeulban található Sächsische und Dresdner Back- und Süßwaren GmbH azonnal visszahívta a Kelet Nutellájaként is ismert szennyezett terméket – írta meg a Bild. A visszahívás a 300 grammos Nudossi tégelyekre vonatkozik, amelyek 36 százalék mogyorót tartalmaznak, pálmaolaj nélkül. „Az érintett termékek minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 1. és szeptember 30. között van, és amelyeket több szövetségi tartományban forgalmaztak” – magyarázta a szászországi cég egy közleményben.

Komoly egészségügyi panaszok eredője lehet a "keleti Nutella". / Forrás: vadossi.de

Az egyik alapanyag lehetett szennyezett a nugátkrémben

A belső minőségellenőrzések és a további vizsgálatok részeként egyes tételekben pozitív szalmonella teszteredményeket találtak – közölte a gyártó cég. Az illetékes hatóságok szoros figyelemmel követik a következő lépéseket.

„A jelenlegi információk alapján erős jelek utalnak arra, hogy szennyezett alapanyag okozza a problémát” – tájékoztatott a Nudossi gyártója. A fogyasztókat most arra kérik, hogy ne fogyasszák el a terméket , és dobják ki. A kereskedőkhöz való visszaküldés nem lehetséges.

A szalmonella pálcika alakú baktérium. Embernél a betegség néhány napon belül jelentkezik hasmenéssel, hasi fájdalommal, alkalmankénti hányással és enyhe lázzal. A csecsemők, kisgyermekek, idősek és a legyengült immunrendszerű emberek különösen veszélyeztetettek.

Azok a vásárlók, akik közvetlen visszatérítést szeretnének kapni a gyártótól, küldhetnek egy fotót a termékről, amelyen jól látható a minőségmegőrzési idő, valamint bankszámlaadataikat a kundenservice@vadossi.de címre. Azokkal a vásárlókkal, akik a www.vadossi.de weboldalon keresztül rendeltek, a vállalat közvetlenül felveszi a kapcsolatot.