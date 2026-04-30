Filléres nyaralás, kevés kompromisszummal: 2026-ban a tervezéssel és időzítéssel lehet a legtöbbet spórolni

Nem kell lemondani a nyári utazásról csak azért, mert elszálltak az árak, inkább csak újra kell gondolni a klasszikus „Balaton júliusban, hotel reggelivel” receptet. Egy kis tudatossággal simán kihozható egy teljes értékű, élményekben gazdag nyaralás, jóval alacsonyabb költségvetésből, mint ahogy azt elsőre gondolnánk.

Belföldi nyaralás – számos hazai célpont várja a túristákat megfizethető áron

Ha a cél az ár-érték arány, akkor nem érdemes a toplistás helyeket megcélozni. Belföldön a Tisza-tó és környéke például az egyik legjobb kompromisszum lehet, hiszen olcsóbb szállások mellett, több ingyenes strandot és aktív kikapcsolódási lehetőséget kínál a térség elérhető áron.

Hasonlóan jó választás Gyula, illetve a Dél-Alföld, ahol a termálfürdők és a családbarát hangulat mellett az árak is sokkal barátságosabbak. Kis kutatás után pedig könnyen találhatunk olyan új, nem bejáratott helyi atrakciókat, melyek az élményt is megfizethető áron kínálják.

Akciós ajánlatok, metakeresők, kuponok – mind a segíségünkre lehet, ha olcsón szeretnénk nyaralni

Az utazási költségek legnagyobb tételét a legtöbb esetben a szállás jelenti, ezért itt érdemes különösen körültekintően eljárni. Segítségünkre lehetnek az úgynevezett kuponos oldalak, mint például a Szallas.hu vagy a MaiUtazás.hu, melyeken gyakran komoly kedvezmények érhetők el.

A kempingezéssel is komoly összegeket lehet spórolni a szálláson, azonban ez a kényelem rovására mehet, ezért ez a lehetőség inkább a fiatalok számára jelenthet alternatívát.

Az apartmanos, önellátáson alapuló szállásszolgáltatás mindig olcsóbban elérhető, mint a napi több étkezést biztosító hotelek.

Az elfogyasztott ételekkel is érezhető megtakarítás érhető el az említett önellátó étkezéseken kívül olyan éttermek megcélzásával, amelyek az úgynevezett "túristacsapdákon" kívül esnek.

Vagyis érdemes olyan éttermeket felkeresni bel- és külföldön egyaránt, amelyek kívül esnek a klasszikus túristaövezeteken, így távolabb vannak a belvárostól, vízparttól, illetve a látogatott látványosságoktól.