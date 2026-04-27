Fontos hírt kaptak a nyugdíjasok, ekkor érkezik a következő nyugdíj

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Áprilisban hamarabb érkeztek a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások, májusban azonban visszaáll az eredeti rend, és a tárgyhó 12. napján történnek meg az utalások. Ebben az évben még számíthatnak a jogosultak előrehozott kifizetésre.
A Magyar Államkincstár hivatalos tájékoztatása alapján a májusi nyugdíjakat a megszokott ütemezés szerint, május 12-én utalják a bankszámlákra. Mivel ez a nap keddi napra esik, azaz nem hétvégére, ezért nincs szükség előrehozott kifizetésre. Ezen a napon számíthatnak az arra jogosultak az ellátás összegének a bankszámlájukon történő jóváírására. 

Májusban a szokott rend szerint érkezik a nyugdíj
Ez főszabály szerint minden esetben a tárgyhónap 12. napja, ám ettől lehetséges eltérés, hiszen – az előzőek szerint – amennyiben ez a nap hétvégére esik, úgy a kifizetést előbbre hozza a Kincstár. Az idén még egy ilyen előrehozott kifizetésre számíthatnak a nyugellátásban részesülők. 

Fontos ugyanakkor, hogy ez a kifizetés a bankszámlára történő jóváírásokra vonatkozik. Azok az ellátásra jogosultak, akik a kifizetést készpénzben kérik, a Magyar Posta által korábban részükre kiadott nyugdíjkézbesítési naptárból tájékozódhatnak arról, hogy mikor várható a postai kézbesítő általi kifizetés. A postai kifizetések jellemzően a hónap közepén kezdődnek, vagyis annak a napnak a környékén, amikor a Kincstár a banki kifizetések teljesítését kezdi. 

Az intézmény tájékoztatása szerint a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam közel 800 ezer érintett részére.

Az idei nyugdíjkifizetési időpontok (ebben az évben még egy előrehozott nyugdíjkifizetés lesz):

  • Május: 2026. május 12. (kedd)
  • Június: 2026. június 12. (péntek)
  • Július: 2026. július 10. (péntek) – Előrehozott
  • Augusztus: 2026. augusztus 12. (szerda)
  • Szeptember: 2026. szeptember 11. (péntek)
  • Október: 2026. október 12. (hétfő)
  • November: 2026. november 12. (csütörtök)
  • December: 2026. december 2. (szerda)

A tavaly novemberi emelés után idén januártól 3,6 százalékkal emelkedett a nyugdíjak összege, februárban pedig a normál nyugdíjakkal együtt érkezett a 13. havi, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete is. 

 

