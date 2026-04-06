Alapjaiban írhatja át a hazai szerencsejáték-piac működését egy új fejlesztés, amely teljesen új megközelítést hoz a sorsolásos játékok világába. Az új lottó napi döntési helyzetek elé állítja a játékosokat, miközben akár 400 millió forintos nyereményért is versenybe szállhatnak. Mutatjuk, hogy működik.

Letarolta a szél a fél országot: milliós károk mindenhol, mi a teendő a kárbejelentéssel?

Megemelkedtek a lakásbiztosítási kárbejelentések a múlt csütörtök óta tartó szélviharok miatt. Az orkánerejű, akár 100-120 kilométer/órát meghaladó széllökések az előző hétvégén is tomboltak, elsősorban a Dunántúlon és az ország északkeleti részében okozva károkat.

Visszatért két évtized után az élet a pécsi repülőtérre, itt a menetrend

Újraindult a menetrend szerinti légi közlekedés a Pécs–Pogányi Repülőtérről. Megérkezett a SkyHub első járata Münchenből, ezzel újra bekapcsolva a dél-dunántúli régiót a nemzetközi vérkeringésbe. A kormány szerint a lépés kulcsfontosságú a térség gazdasági, turisztikai és közlekedési fejlődése szempontjából, és egy hosszú ideje fennálló problémát old meg.

Jó hírt kaptak a magyar családok: hamarosan érkezik a családi pótlék

Sok család még a húsvéti hosszú hétvége előtt megkapja a családi pótlékot, ami számos háztartásban jelenthet könnyebbséget az ünnepi kiadások előtt. A Magyar Államkincstár a folyósítást a tárgyhónapot követő hónap első munkanapjain végzi, és a banki jóváírás általában az utalás napján megtörténik. Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.

Üzent a NAV: több százezer ember idén 174 420 forintot megtakaríthat az adójából

Egyre többen tudják, hogy személyi kedvezmény nemcsak rokkantság vagy fogyatékosság, hanem akár az orvosilag igazolt laktóz- és gluténérzékenység, cukorbetegség vagy endometriózis után is igényelhető. Aki 2025-ben nem kérte, az most a bevallásában egy összegben is igénybe veheti, nekik segít a NAV új kisfilmje.

Jó hírt kaptak a nyugdíjasok: előbb érkezik az áprilisi nyugdíj

A nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások kifizetése márciusban még a szokott rend szerint történt, áprilisban viszont változás várható. Ennek oka, hogy a nyugdíjutalás megszokott ideje, a tárgyhó 12. napja ezúttal vasárnapra esik, vagyis arra a napra, amelyen az országgyűlési választást tartja az ország. De a választás és az nyugdíj banki utalása között nincs összefüggés, ez egy általános szabály miatt történik így ezúttal.