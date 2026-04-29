Itt a bejelentés: emelkedhet a nyugdíjkorhatár

Ilie Bolojan román miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány javaslatot tesz a katonai és rendőri erők nyugdíjkorhatárának emelésére, miután a jelenlegi rendszer gazdaságilag már nem fenntartható – mondta a kormányfő az Europa FM-nek adott interjújában, a Ziarul Financiar beszámolója szerint.

Romániában egyes területeken változhatnak a nyugdíjkorhatárok

Bolojan rámutatott arra, amit korai nyugdíjazásként emlegetett, hogy egyes állománycsoportok tagjai már a 40-es éveik végén elhagyják a szolgálatot. „Vannak olyanok, akik 47, 48, 50, 52 évesen vonulnak nyugdíjba... ez így már nem fenntartható” – közölte, hozzátéve, hogy „a katonaság, a rendőrség számára nincs más lehetőség”.

Nemcsak a nyugdíjkorhatárról van szó

A Romania Insider hozzáteszi: a miniszterelnök jelezte, hogy a jövő héten egy konkrét javaslatot fognak benyújtani, a Helyreállítási és Ellenálló-képességi Terv (RRF) programjának egyik kulcsfontosságú kötelezettségvállalásához kapcsolódó egységes bértörvénnyel kapcsolatos szélesebb körű reformokkal együtt.

A tervezett változtatások ugyanakkor túlmutatnak a nyugdíjkorhatáron.

Bolojan a nyugdíjjogosultsághoz szükséges minimális szolgálati idő emelését is kilátásba helyezte, azzal érvelve, hogy a jelenlegi 15–20 éves időtartam nem elegendő, azt jelentősen meg kell emelni.

Ezzel egyidejűleg a kormány fontolgatja a katonai nyugdíjak kiigazítását, a lehetséges emeléseket a szolgálat jellege szerint differenciálva.

„Egészen más ejtőernyősnek vagy búvárnak lenni, és megint más a laktanyában szolgálatot teljesíteni” – mondta Bolojan, egy részletesebb rendszert javasolva, amely tükrözi a munkaköri kockázatokat és a felelősségi köröket.

Arról is beszámoltunk, hogy új korszak kezdődött el a magyar nyugdíjrendszerben. A nyugdíjkorhatár 2026-tól rugalmassá vált, így a visszavonulás szabályai teljesen átalakultak. A döntés mindenkit érint, aki a következő években készül nyugdíjba vonulni. Részletesen ebben a cikkünkben foglalkoztunk a témával.