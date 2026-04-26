A magyarországi GDP ötödét nyelte el a tenger Hormuznál – olajban

Az iráni háború eddig 50 milliárd dollárnyi kieső olajkínálatot okozott a világnak, ez nagyjából az idénre várt, kb. 271 milliárd dolláros magyarországi GDP-nek mintegy 18 százaléka, azaz csaknem az ötöde. Még abban az esetben is, ha a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom már ma teljes kapacitással helyreállna, az olaj- és LNG-kínálat helyreállása hónapokig, sőt egyes esetekben évekig is eltarthat. A közel-keleti termelők ugyanis kénytelenek voltak visszafogni kitermelésüket és finomítói működésüket az energetikai infrastruktúrát ért támadások, valamint a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás ellehetetlenülése miatt.
500 millió hordó olaj tűnt el a piacról
A háború kitörése után hat héttel a Közel-Keleten a nyersolaj- és kondenzátumkínálat össessített kiesése elérte a 430 millió hordót április 10-ig – derül ki a Kpler adataiból. Miként az Origón megírtunk, ez a mennyiség hozzávetőlegesen Magyaroszág hétévnyi olajfelhasználásával megegyező mérték. Az elemzőcég becslése szerint márciusban a közel-keleti nyersolaj-kínálat napi átlagban 9 millió hordóval csökkent februárhoz képest, és a visszaesés jelentős részéért Szaúd-Arábia volt felelős.
A hetedik hét végére viszont a kiesés mértéke tovább emelkedett, és mostanta a teljes kiesés elérte az 500 millió hordót.
„Ez hozzávetőleg 50 milliárd dolláros bevételkiesést jelent, figyelembe véve, hogy a háború kezdete óta az olajár átlagosan 100 dollár körül alakul”
– mondta Johannes Rauball, a Kpler vezető nyersolaj-elemzője.
Az Oilprice is közöl összehasoníltásra alkalmas adatokat azért, hogy ez a mennyiség gondolatban könnyebben megragadható legyen: 500 millió hordó
- közel egy teljes havi olajfogyasztásnak felel meg az Egyesült Államokban, vagy
- több mint egy hónapnyi európai olajkeresletnek.
A kínálat drasztikus visszaesése miatt a készletek gyors ütemben apadnak. A Kpler szerint április közepére a szárazföldi készletek 41 millió hordóval csökkentek, ami napi 2,7 millió hordós készletcsökkenési ütemet jelez.
„A változás az előzőleg rendelkezésre álló tartalékok kimerülését és a regionális termelésleállások tetőzését követi” – jegyezték meg az elemzők. Szerintük figyelembe kell venni azt is, hogy az olajpiaci válság egyáltalán nem csak a határidős piacokról szól. Ugyanis a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás tartós korlátozása további nyomást helyez a készletekre, ami tovább szűkíti a fizikai piac egyensúlyát.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legutóbbi havi jelentése szerint a globális olajkínálat márciusban napi 10,1 millió hordóval, 97 millió hordóra zuhant – ez a történelem legnagyobb mértékű zavarát jelenti. Az IEA nemrég azt is közölte: az iráni háború egyértelműen a történelem eddigi legnagyobb energiaválságát hozta el.
A globális olajkészletek márciusban 85 millió hordóval csökkentek. A Közel-Keleten kívüli készletek különösen nagy mértékben, 205 millió hordóval (napi 6,6 millió hordóval) estek vissza, miközben a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás továbbra is akadozott.
„A Hormuzi-szoroson keresztüli forgalom újraindítása a legfontosabb tényező az energiakínálatra, az árakra és a világgazdaságra nehezedő nyomás enyhítésében” – közölte az ügynökség. A jelentés közzétételével egyidejűleg a szoros rövid időre, néhány órára megnyílt, ám a feszültségek ismét eszkalálódtak, és a világ egyik legfontosabb olajszállítási átjárója újra lezárult. A rövid nyitvatartás nem befolyásolta érdemben a piacot, mivel csak kevés tanker tudott áthaladni azon, a Xeneta hajókövető adatai szerint összesen 43 hajó, s azok sem mind olajszállítók voltak.
Lassú és elhúzódó lesz a helyreállás
Elemzők szerint még ha a szoros már ma teljesen, biztonságosan és korlátozás nélkül megnyílna, a globális olajkínálat helyreállása akkor is hónapokat, sőt egyes esetekben éveket venne igénybe. Ez azt jelenti, hogy az ellátási zavarok és az olajárak ingadozása még hosszú ideig fennmaradhat, még egy azonnali újranyitás esetén is.
Az energiaipari tanácsadó Wood Mackenzie korábbi becslése szerint
a Közel-Keleten leállított, napi mintegy 11 millió hordónyi kitermelés csak akkor állítható helyre, ha az exportlogisztika normalizálódik, amihez elengedhetetlen a Hormuzi-szoros megnyitása.
Még korlátozások nélkül is hosszú időbe telhet, mire egyes országok – például Irak – visszatérnek a háború előtti kitermelési szintre. Ez akár 6-9 hónapot is igénybe vehet a tározókezelési és erőforrásbeli nehézségek miatt – mondta Fraser McKay, a Wood Mackenzie upstream elemzési vezetője.
A cseppfolyósított földgáz (LNG) kínálatának helyreállítása még ennél is tovább tarthat. Katar jelezte, hogy az iráni rakétatámadások által okozott károk a Rász Laffán LNG-komplexumban – amely a világ legnagyobb ilyen létesítménye – évente mintegy 20 milliárd dolláros bevételkiesést okoznak, és a helyreállítás akár öt évig is eltarthat.
Az IEA ügyvezetője, Fatih Birol szerint a közel-keleti termelőknek akár két évre is szükségük lehet ahhoz, hogy visszaállítsák az olaj- és gáztermelést a háború előtti szintre. Birol szerint az energiahiányos állapotot mutatja, hogy márciusban a Perzsa-öböl térségéből lényegében nem történt olaj- és gázszállítás Ázsiába.
„Ha a Hormuzi-szorost nem nyitják meg újra, jelentősen magasabb energiaárakra kell felkészülnünk” – figyelmeztetett Birol.