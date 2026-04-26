A magyarországi GDP ötödét nyelte el a tenger Hormuznál – olajban

Az iráni háború eddig 50 milliárd dollárnyi kieső olajkínálatot okozott a világnak, ez nagyjából az idénre várt, kb. 271 milliárd dolláros magyarországi GDP-nek mintegy 18 százaléka, azaz csaknem az ötöde. Még abban az esetben is, ha a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom már ma teljes kapacitással helyreállna, az olaj- és LNG-kínálat helyreállása hónapokig, sőt egyes esetekben évekig is eltarthat. A közel-keleti termelők ugyanis kénytelenek voltak visszafogni kitermelésüket és finomítói működésüket az energetikai infrastruktúrát ért támadások, valamint a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás ellehetetlenülése miatt.

Mélyül a válság: már 50 milliárd dollárnyi olaj, azaz 500 millió hordó esett ki a piacokról az iráni háború következtében

Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

500 millió hordó olaj tűnt el a piacról

A háború kitörése után hat héttel a Közel-Keleten a nyersolaj- és kondenzátumkínálat össessített kiesése elérte a 430 millió hordót április 10-ig – derül ki a Kpler adataiból. Miként az Origón megírtunk, ez a mennyiség hozzávetőlegesen Magyaroszág hétévnyi olajfelhasználásával megegyező mérték. Az elemzőcég becslése szerint márciusban a közel-keleti nyersolaj-kínálat napi átlagban 9 millió hordóval csökkent februárhoz képest, és a visszaesés jelentős részéért Szaúd-Arábia volt felelős.

A hetedik hét végére viszont a kiesés mértéke tovább emelkedett, és mostanta a teljes kiesés elérte az 500 millió hordót.

„Ez hozzávetőleg 50 milliárd dolláros bevételkiesést jelent, figyelembe véve, hogy a háború kezdete óta az olajár átlagosan 100 dollár körül alakul”

– mondta Johannes Rauball, a Kpler vezető nyersolaj-elemzője.

Az Oilprice is közöl összehasoníltásra alkalmas adatokat azért, hogy ez a mennyiség gondolatban könnyebben megragadható legyen: 500 millió hordó

közel egy teljes havi olajfogyasztásnak felel meg az Egyesült Államokban, vagy

több mint egy hónapnyi európai olajkeresletnek.

A kínálat drasztikus visszaesése miatt a készletek gyors ütemben apadnak. A Kpler szerint április közepére a szárazföldi készletek 41 millió hordóval csökkentek, ami napi 2,7 millió hordós készletcsökkenési ütemet jelez.

„A változás az előzőleg rendelkezésre álló tartalékok kimerülését és a regionális termelésleállások tetőzését követi” – jegyezték meg az elemzők. Szerintük figyelembe kell venni azt is, hogy az olajpiaci válság egyáltalán nem csak a határidős piacokról szól. Ugyanis a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás tartós korlátozása további nyomást helyez a készletekre, ami tovább szűkíti a fizikai piac egyensúlyát.