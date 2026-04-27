Olajért olajjal kell fizetni – már Európa az amerikai stratégiai tartalék legnagyobb fogadója

Miként az Origón bemutattuk, az iráni háború a történelem legnagyobb energiapiaci válságát okozta, a várhatóan sokáig elhúzódó helyreállás mellett kezelni kell a most a piacokon jelentkező olajkínálati hiányt is. Ennek érdekében – cikkünket arról itt találja – a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a múlt hónapban bejelentette, hogy a közel-keleti feszültségek és a magas energiaárak enyhítése érdekében összehangoltan több mint 400 millió hordó kőolajat szabadítanak fel a globális stratégiai tartalékokból. Az Egyesült Államok ebből mintegy 172 millió hordóval járul hozzá; a felszabadítás 2026 márciusának végén indult, és 120 napon át tart, célja pedig az üzemanyagárak csökkentése. Időközben olyan jelentések láttak napvilágot, hogy a Trump-adminisztráció több millió hordó olaj kiadását engedélyezte a stratégiai kőolajtartalékból (SPR), és Európa fontos felvásárlóként jelent meg a helyzetben.
79 millió hordó amerikai olaj már biztosan Európába kerül
Az Oilprice a Bloomberg által közölt adatokra hivatkozva azt írja, hogy az Egyesült Államok eddig 79,7 millió hordót adott el 12 vállalatnak,
ebből közel 50 millió hordó a brit Vortexához került.
A legnagyobb mennyiségek a globális kereskedőházakhoz és a nagy olajvállalatokhoz kerültek:
- a Trafigura 21,4 millió hordót kapott,
- a Shell 18,1 milliót, míg
- a Marathon Oil és a BP rendre 9,7, illetve 6 millió hordót vásárolt.
A hajózási és árufogalmi adatok szolgáltatásával foglalkozó Kpler szerint az Eagle Versailles nevű szupertanker jelenleg a hollandiai Rotterdam felé tart, fedélzetén mintegy 2,1 millió hordó Bryan Mound típusú, közepesen kéntartalmú nyersolajjal. Egy ekkora szállítmány akár néhány hétre is elegendő lehet egy kisebb ország számára, ehhez arányosítva kell tekinteni az európai felhasználásának lehetőségét. A szállítmány az Egyesült Államokban található Bryan Mound nevű létesítményből származik, ahol az amerikai stratégiai tartalék egy része található.
A texasi telephely körülbelül 250 millió hordó olajat tárol, így ez az amerikai tartalékrendszer legnagyobb egysége.
Emlékezetes: amikor a Covid-19 világjárványhoz kapcsolódó korlátozások miatt a világ olajfelhasználása jelentősen visszaesett, az amerikai termelésű felesleget részben az egyébként a stratégiai tartalék tárolására szolgáló helyszíneken halmozták fel - a témában írt összeállításunkat ide kattintva nyithatja meg.
Persze az amerikai olaj most nemcsak Európába, hanem Ázsiába és Latin-Amerikába is áramlik. Peru állami olajvállalata például márciusban vásárolt egy szállítmányt, amely májusban érkezik meg. Ugyanakkor az olajárak közelmúltbeli ingadozása visszafoghatja az ázsiai keresletet.
Olajat olajért: ezt jelenti a stratégiai kőolajtartalék megszerzése
Az SPR-ből származó, magas kéntartalmú amerikai nyersolajat hordónként mintegy 5 dolláros kedvezménnyel kínálják az európai vevőknek a helyi referenciaárakhoz képest, ami némi enyhülést jelent, miközben a nyugat-európai piaci referencia Brent ára továbbra is 100 dollár felett mozog. Az értékesítés úgynevezett „csereügyletek” formájában történik, vagyis a vevők később kötelesek visszaszolgáltatni az olajat.
A stratégiai tartalékból történő olajcsere az amerikai Energiaügyi Minisztérium (DOE) jogi eszköze, amelyet ellátási zavarok – például szélsőséges időjárás vagy vezetékhálózati problémák – esetén alkalmaznak. Ennek keretében a kormány ideiglenesen kölcsönad olajat a finomítóknak vagy kereskedőknek, akiknek később ugyanannyi mennyiséget, plusz egy felárat – gyakran extra, hordókban mért mennyiséggel – kell visszaszolgáltatniuk.
A visszafizetés több részletben történik. Egyes 2026-os ügyletek esetében a DOE előírja, hogy a magas kéntartalmú olajat 2028-ig kell visszaadni, akár 22 százalékos „kamat” mellett, gyakran jobb minőségű, alacsonyabb kéntartalmú olaj formájában. Az ukrajnai háború 2022-es kitörése után a Biden-adminisztráció is több millió hordó olajat adott kölcsön, a visszafizetést pedig 2026-ig halasztották, hogy elkerüljék a piac szűkülését. Akkoriban mintegy 21 millió hordó amerikai olaj érkezett Európába, ami a teljes kibocsátás 10 százalékát tette ki.
Az Egyesült Államok stratégiai kőolajtartalékának teljes engedélyezett kapacitása körülbelül 727 millió hordó.
A készleteket 60 föld alatti sókavernában tárolják Texas és Louisiana partvidékén, kifejezetten hosszú távú vészhelyzeti ellátás céljából.
A készlet a mostani kibocsátás előtt mintegy 415 millió hordón állt, ami a teljes kapacitás körülbelül 60 százalékának felel meg.
A Mol is rendelt amerikai kőolajat
Miként megírtuk, a Mol egy jelentős, a csoport számára legalább egyhavi finomításra elég kőolaj vásárlásáról állapodott meg amerikai kereskedőkkel JD Vance amerikai alelnök közelmúltban lezajlott budapesti látogatásával egyidejűleg. Az ügylet értéke 500 millió dollár.
Ugyanakkor a stratégiai készletek felszabadítása gyakran nem gyakorol jelentős hatást az olajárakra, mivel csak rövid távú megoldást nyújt a strukturális ellátási problémákra. A globális kereslethez képest ezek a mennyiségek korlátozottak: a Standard Chartered becslése szerint a háború mintegy 8 millió hordó olajat vont ki a piacról, így az IEA által koordinált felszabadítás mindössze körülbelül 50 napra fedezi a hiányt.
Magyarországon még idén február 19-én született meg a kormányrendelet arról, hogy a Barátság olajvezeték forgalmának állása miatt kialakult ellátási bizonytalanság miatt ki lehet emelni a stratégiai készletekből a Mol-nak. A vállalatnak azt augusztus 24-ig kell visszapótolnia a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség részére. A pótlást vélhetően támogatja majd, hogy nemrég újra üzembe állt a Barátság vezeték, azon megérkezett az első orosz eredetű szállítmány az országban.