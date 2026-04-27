Olajért olajjal kell fizetni – már Európa az amerikai stratégiai tartalék legnagyobb fogadója

Miként az Origón bemutattuk, az iráni háború a történelem legnagyobb energiapiaci válságát okozta, a várhatóan sokáig elhúzódó helyreállás mellett kezelni kell a most a piacokon jelentkező olajkínálati hiányt is. Ennek érdekében – cikkünket arról itt találja – a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a múlt hónapban bejelentette, hogy a közel-keleti feszültségek és a magas energiaárak enyhítése érdekében összehangoltan több mint 400 millió hordó kőolajat szabadítanak fel a globális stratégiai tartalékokból. Az Egyesült Államok ebből mintegy 172 millió hordóval járul hozzá; a felszabadítás 2026 márciusának végén indult, és 120 napon át tart, célja pedig az üzemanyagárak csökkentése. Időközben olyan jelentések láttak napvilágot, hogy a Trump-adminisztráció több millió hordó olaj kiadását engedélyezte a stratégiai kőolajtartalékból (SPR), és Európa fontos felvásárlóként jelent meg a helyzetben.

A Los Angeles melletti hatalmas olajtároló-komplexum

79 millió hordó amerikai olaj már biztosan Európába kerül

Az Oilprice a Bloomberg által közölt adatokra hivatkozva azt írja, hogy az Egyesült Államok eddig 79,7 millió hordót adott el 12 vállalatnak,

ebből közel 50 millió hordó a brit Vortexához került.

A legnagyobb mennyiségek a globális kereskedőházakhoz és a nagy olajvállalatokhoz kerültek:

a Trafigura 21,4 millió hordót kapott,

a Shell 18,1 milliót, míg

a Marathon Oil és a BP rendre 9,7, illetve 6 millió hordót vásárolt.

A hajózási és árufogalmi adatok szolgáltatásával foglalkozó Kpler szerint az Eagle Versailles nevű szupertanker jelenleg a hollandiai Rotterdam felé tart, fedélzetén mintegy 2,1 millió hordó Bryan Mound típusú, közepesen kéntartalmú nyersolajjal. Egy ekkora szállítmány akár néhány hétre is elegendő lehet egy kisebb ország számára, ehhez arányosítva kell tekinteni az európai felhasználásának lehetőségét. A szállítmány az Egyesült Államokban található Bryan Mound nevű létesítményből származik, ahol az amerikai stratégiai tartalék egy része található.

A texasi telephely körülbelül 250 millió hordó olajat tárol, így ez az amerikai tartalékrendszer legnagyobb egysége.

Emlékezetes: amikor a Covid-19 világjárványhoz kapcsolódó korlátozások miatt a világ olajfelhasználása jelentősen visszaesett, az amerikai termelésű felesleget részben az egyébként a stratégiai tartalék tárolására szolgáló helyszíneken halmozták fel - a témában írt összeállításunkat ide kattintva nyithatja meg.