Halálos karanténba zárhatják a Perzsa-öblöt, órák vannak hátra – ez lesz most az olajárral

Az amerikai elnök washingtoni idő szerint vasárnap a késő esti órákban újságírók előtt erősítette meg a kikötőzárlatra vonatkozó szándékát, valamint arról is beszélt, hogy számos olajszállító tankhajó tart az Egyesült Államok felé, hogy onnan szerezze be az energiahordozót, így ezeknek nem lesz szükségük arra, hogy igénybe vegyék a Hormuzi-szorost. Donald Trump megerősítette, hogy kitűzött célja nem változott: Irán nem juthat atomfegyverhez. A piaci benchmarknak számító olajfajták ára újra hordónként 100 dollár fölött jár – cikkünk készítésekor –. a tőzsdéken negatív hangulatban kezdték a kereskedést, a blokád azonban különösen erős fegyver lehet Washington kezében Teherán megtörésére.

A USS Tripoli rohamhajó fedélzetén készült kép: a Közel-Keleten állomásozó amerikai hadihajó is részt vehet a Perzsa-öböl blokádjában, az amerikai lépés az olajárak emelkedésével jár

Milyen blokád jön Hormuznál, ami miatt emelkedik az olajár?

Az Egyesült Államok és Irán között szerda óta kéthetes időtartamra kitűzött fegyvernyugvás van érvényben, aminek bejelentése jótékonyan hatott a piacokra és lenyomta az olajárakat a hordónkénti 100 dolláros szint alá. Számos kérdésben ugyanakkor nem sikerült közös nevezőre jutni a feleknek, így például abban, hogy Irán díjat szedne a kereskedelmi hajóktól a Hormuzi-szoroson való áthaladásért, míg az Egyesült Államok azt állítja, hogy Teherán egyáltalán nem tesz eleget annak, hogy garantálja a biztonságos hajóforgalmat a szorosban. A feszültség abban csúcsosodott ki, hogy vasárnap reggel kiderült: maratoni, 21 órás tárgyalás zárult eredménytelenül a pakisztáni Iszlámábádban a felek között.

Miként az Origón megírtuk, a kedvezőtlen fejlemények azonnal éreztették hatásukat a Hormuzi-szoros hajóforgalmában. Ráadásul közép-európai idő szerint vasárnap délután Trump elnök – miként az Origón szintén megírtuk – bejelentette:

blokád alá vonják a Hormuzi-szoros hajóforgalmát, ami ebben az értelmezében nem a szoros amerikai hadihajók általi lezárását, hanem azt jelenti, hogy az amerikai erők feltartóztatnak minden, a Perzsa-öböl vizét elhagyó hajót.

S bár a bejelentésből nem derül ki egyértelműen, a hajók feltartóztatásának mik a kritériumai, Trump elnök utalásaiból feltételezhető, hogy azokra a hajókra helyeződik a figyelem, melyekről feltételezhető, hogy üzemeltetőik megfizették Iránnak a nemzetközi jogi szempontból minimum aggályos hormuzi díjat.