Halálos karanténba zárhatják a Perzsa-öblöt, órák vannak hátra – ez lesz most az olajárral

Az amerikai elnök washingtoni idő szerint vasárnap a késő esti órákban újságírók előtt erősítette meg a kikötőzárlatra vonatkozó szándékát, valamint arról is beszélt, hogy számos olajszállító tankhajó tart az Egyesült Államok felé, hogy onnan szerezze be az energiahordozót, így ezeknek nem lesz szükségük arra, hogy igénybe vegyék a Hormuzi-szorost. Donald Trump megerősítette, hogy kitűzött célja nem változott: Irán nem juthat atomfegyverhez. A piaci benchmarknak számító olajfajták ára újra hordónként 100 dollár fölött jár – cikkünk készítésekor –. a tőzsdéken negatív hangulatban kezdték a kereskedést, a blokád azonban különösen erős fegyver lehet Washington kezében Teherán megtörésére.
Milyen blokád jön Hormuznál, ami miatt emelkedik az olajár?
Az Egyesült Államok és Irán között szerda óta kéthetes időtartamra kitűzött fegyvernyugvás van érvényben, aminek bejelentése jótékonyan hatott a piacokra és lenyomta az olajárakat a hordónkénti 100 dolláros szint alá. Számos kérdésben ugyanakkor nem sikerült közös nevezőre jutni a feleknek, így például abban, hogy Irán díjat szedne a kereskedelmi hajóktól a Hormuzi-szoroson való áthaladásért, míg az Egyesült Államok azt állítja, hogy Teherán egyáltalán nem tesz eleget annak, hogy garantálja a biztonságos hajóforgalmat a szorosban. A feszültség abban csúcsosodott ki, hogy vasárnap reggel kiderült: maratoni, 21 órás tárgyalás zárult eredménytelenül a pakisztáni Iszlámábádban a felek között.
Miként az Origón megírtuk, a kedvezőtlen fejlemények azonnal éreztették hatásukat a Hormuzi-szoros hajóforgalmában. Ráadásul közép-európai idő szerint vasárnap délután Trump elnök – miként az Origón szintén megírtuk – bejelentette:
blokád alá vonják a Hormuzi-szoros hajóforgalmát, ami ebben az értelmezében nem a szoros amerikai hadihajók általi lezárását, hanem azt jelenti, hogy az amerikai erők feltartóztatnak minden, a Perzsa-öböl vizét elhagyó hajót.
S bár a bejelentésből nem derül ki egyértelműen, a hajók feltartóztatásának mik a kritériumai, Trump elnök utalásaiból feltételezhető, hogy azokra a hajókra helyeződik a figyelem, melyekről feltételezhető, hogy üzemeltetőik megfizették Iránnak a nemzetközi jogi szempontból minimum aggályos hormuzi díjat.
A helyzetben pedig újabb, a megismertekhez képest részbeni fordulatot hozott a vasárnap esti bejelentés az iráni kikötői blokádról.
Kikötői blokád vagy a hajók feltartóztatása?
Akkor most pontosan milyen amerikai blokád lesz a Perzsa-öbölben? Erre továbbra is nehéz választ adni, mert míg Trump elnök iráni kikötők blokádjáról beszélt (azaz amerikai hadihajókj külön-külön blokkolhatják a ki- és belépő forgalmat az iráni kikötőknél), addig katonai források szerint a Perzsa-öbölből kihajózó kereskedelmi hajók ellenőrzésésére kerülhet sor, de azok közül is csak azokéra, amik iráni fennhatóságú kikötőből lépnek ki vagy lépnek be ilyenekbe. Ez pedig némileg eltérő manővereket takarhat, mint a kikötők tengeri lezárása.
Ami jelenlegi bizonyosnak látszik:
a kéthetes tűzszünet továbbra is érvényben marad, az amerikai tengeri blokád pedig magyar idő szerint 16 órától lép életbe, attól kezdődően nem engedik át az iráni kikötőkbe tartó, vagy onnan távozó hajókat.
Erről pedig az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) is kiadta a tájékoztatatását, ami szerint „a blokádot pártatlanul fogják érvényesíteni minden nemzet hajóival szemben, amelyek iráni kikötőkbe és part menti területekre belépnek vagy onnan indulnak, beleértve az Arab(Perzsa-)öböl és az Ománi-öböl összes iráni kikötőjét is. A CENTCOM erői nem akadályozzák a Hormuzi-szoroson nem iráni kikötőkbe és onnan induló hajók szabad hajózását.”
A blokád célja az, hogy Iránt elvágják a saját olajának külföldi piacokra való juttatásának lehetőségétől, ami rendkívül érzékenyen érintené az iszlám köztársaság pénzügyi helyzetét.
A blokád végső célja Irán olajexportjának elvágása, ezzel a rezsim egyik legfontosabb bevételi forrásának megszüntetése.
A Bloombergen megjelent elemzés szerint egy teljes blokád a fennmaradó forgalmat is megállíthatja, és messze a Közel-Keleten túl is gazdasági megrázkódtatásokat okozhat. Némileg paradox módon, az iráni háború kitörése óta Irán profitált a magasabb olajárakból: a korábban diszkontáron értékesített nyersolaj most prémiumon talált gazdára, részben egy amerikai mentesség miatt, amely lehetővé tette korábban szankcionált szállítmányok megvásárlását. India például két rakományt is átvett ezen kivétel keretében – feltehetően először 2019 óta.
Az egy hordóra jutó magasabb ár nagyon fontos Irán számára, amely súlyos károkat szenvedett az amerikai és izraeli légicsapások során, és jelentős beruházásokra lesz szüksége gazdasága helyreállításához. A háború kezdete óta több százmillió dolláros többletbevétel azonban most veszélybe kerülhet.
Bár a blokád pontos formája még nem világos, szinte biztos, hogy
- hajók ellenőrzését, és
- feltartóztatását is magában foglalná, sőt akár Teheránhoz köthető hajók lefoglalását is – hasonlóan a venezuelai esethez.
Az azonban kérdéses, hogy az Egyesült Államok mennyire hajlandó az Indiai-óceánig üldözni a tartályhajókat, illetve miként reagálnának a felek egy esetleges incidensre vagy tanker megsérülésre, a környezeti kockázatokról nem is beszélve.
Eszkalációt és további áremelkedést hoz a blokád – nem tudni, Irán mikor törne meg
Az Oilprice kommentárja szerint ugyanakkor a sikeres blokád tovább növelné az energiapiaci válságot.
Ha a blokádot sikeresen végrehajtják, az becslések szerint napi 1,5-1,7 millió hordónyi iráni olajat vonna el a piacról.
A blokád árát alighanem – további áremelkedéssel – akkor árazza be a piac, ha az megvalósul.
Pénzügyi következményei pedig még az Egyesült Államokban is érezhetők lennének, mert az amerikai nyersolaj nem mindig tökéletes helyettesítője a közel-keleti típusoknak, ráadásul a magas világpiaci árak már most is növelik az inflációt az Egyesült Államokban.
Emellett az iráni Forradalmi Gárda azt közölte: minden olyan katonai hajót, amely „bármilyen ürüggyel” közelíti meg a Hormuzi-szorost, a tűzszünet megsértésének tekint. Márpedig az Egyesült Államok jelentős katonai jelenléttel bír a térségben, többek között a USS Tripoli, a vadászgépeket is szállító amerikai rohamhajó képében.
A helyzet további eszaklációjóval azonban a legrosszabbul Ázsia járna, hiszen az ottani piacok eddig az iráni olaj fő vásárlói közé tartoztak.