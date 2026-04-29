Az oroszok tényleg meglépték: elterelték az olajat a Barátság vezetékből

Miként lapunk megírta, a kazah kormány néhány nappal ezelőtt bejelentette, hogy májustól nem áll módjában olajat szállítani a Barátság vezetéken Európába, melynek oka, hogy az orosz energiainfrastruktúra elleni közelmúltbeli támadások miatt az oroszok leállítják a forgalmat a vezeték azon szakaszán. Bár a fejlemény hátterének minden részlete nem ismert – az orosz fél is pusztán „technikai okokra” hivatkozott a Barátság északi ágát érintő forgalomterelés kapcsán –, az így is érzékenyen érinti az orosz olajról való leválást célul kitűző európai országokat. Most viszont levegőhöz juthat a szállítmányt fogadó német fél, mert a kazahok alternatív útvonalat találtak.

A kelet-németországi PCK finomító olajtárolói – a telephely a keleti térségekből származó kőolaj fontos fogadóbázisa

Fotó: © Ralf Roletschek / Wikipedia Commons / https://www.roletschek.at/

Így kerüli el a kazah olaj a Barátság vezeték északi ágát

Kazahsztán átirányítja a Németországba tartó nyersolajszállítmányokat, miután Oroszország bejelentette, hogy május 1-jétől felfüggeszti a kazah olajtranzitot a kelet-európai Druzsba olajvezetéken keresztül – jelentette be a kazah energiaügyi minisztérium, a kormányzati közlésről a The Astana Times írt. A közlésben a vezeték északi ágára hivatkoznak, ami Magyarország és Szlovákia ellátását nem érinti.

A kazah szaktárca közölte, hogy 100 000 tonna nyersolajat fognak szállítani az északnyugat-oroszországi Uszty-Luga balti-tengeri kikötőjén keresztül. További 160 000 tonnát fognak pumpálni a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorciumon (CPC) keresztül. A csővezeték már most is Kazahsztán olajexportjának mintegy 80 százalékát szállítja.

A Kazinform kazah hírügynökség a minisztériumot idézve azt is hozzáteszi, hogy az átirányítás operatív jellegű és teljes mértékben összehangolta a folyamatot a szállítókkal. Arról ugyanakkor egyelőre nincs közelebbi információ, hogy a szállítások mikor érkeznek majd meg eredeti céljukhoz.

A kazahsztáni energiaügyi minisztérium közölte, hogy a változások nem befolyásolják az éves olajtermelési célokat.

A közép-ázsiai ország 2023 óta szállít olajat Németországnak a CPC csővezetékrendszeren keresztül. Tavaly Kazahsztán 2,1 millió tonna nyersolajat szállított a kelet-németországi PCK Schwedt finomítóba. A rendkívül fontos schwedti PCK finomítóban azonban az orosz Rosznyeftynek továbbra is 54,3 százalékos érdekeltsége van, bár a társaság már átruházta az irányítást a német energiahatóságra. Ez a finomító látja el kőolajtermékekkel Berlint, beleértve annak nemzetközi repülőterét, és számos kelet-németországi tartományt.