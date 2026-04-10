Méretes csontváz zuhant ki a szekrényből – soha nem látott kőolajválság fenyegeti Romániát

Kőolajkészlet-válságban van Románia, hiszen keleti szomszédunk stratégiai kőolajtermék-készletei nincsenek az országban, azaz csak papíron léteznek. Románia egyre inkább importra szorul, 1990 után fokozatosan elvesztette jelentős termelői státuszát. A román statisztikai intézet (INS) adatai szerint 2025-ben a belföldi kőolajtermelés 7,5 százalékkal csökkent, és a fogyasztási igénynek csupán 22 százalékát fedezte, a fennmaradó részt importból pótolták. A kirobbant iráni háború és az emelkedő enrgiaárak miatt az ország nehéz helyzetbe került – írja az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány friss elemzésében.

Az iráni konfliktus kezdete óta a hivatalos jelentések szerint folyamatosan csökkent az ország stratégiai kőolaj-készlete.

Meredeken csökken a belföldi kőolaj-kitermelés – az új kutak megnyitása költséges és időigényes

1990 után Románia elvesztette kiemelt státuszát a kőolajiparban, a belföldi termelés közel harmadára csökkent. Számos lelőhelyet intenzíven kitermeltek, és azok közel állnak a kimerüléshez. A régi kutak fenntartása magas költségekkel jár, az új kitermelésekbe történő beruházásokat pedig egy kevésbé vonzó adórendszer is visszatartja. Az ágazat fellendítése érdekében az ásványkincs ügynökség az elmúlt években tíz kutatási engedélyt adott ki négy magánvállalat számára. Emellett több feltárási területet is kijelöltek

Dél- és Kelet-Romániában,

a Partiumban

és a Fekete-tengeren.

Csakhogy még ha jelentős lelőhelyeket találnának is, a kitermelési folyamat működőképessé tétele hosszabb időt venne igénybe.

A benzin és a gázolaj ára folyamatosan emelkedik, a gázolaj ára elérte a lélektani 10 lejes (kb. 740 forintos) határt. Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület szakértője arra figyelmeztetett, hogy az iráni konfliktus kezdete óta a hivatalos jelentések szerint folyamatosan csökkent az ország stratégiai készlete, ami Románia számára rendkívüli sebezhetőséget eredményezett.

A román kőolaj „titkos” uniós tárolási helyei és a szállítási bürokrácia akár oda is vezethet, hogy a töltőállomások üzemanyag nélkül maradhatnak egy globális válság kellős közepén – véli az energetikai szakértő.

Rossz ütemben emelt jövedéki adót a román kormány

Az olajválság kezdete után közel két héttel kiderült, hogy a stratégiai kőolajtermék-készletek léteznek, de nincsenek az országban, azaz csak papíron vannak. Az átláthatóság hiánya a szakértő szerint úgy értelmezhető, mint „egy valós készlet- vagy ellátási probléma, amelyet a nyilvánosság elől eltitkolnak”. Romániának több mint kétmillió tonna üzemanyaga van stratégiai készletekben, és ezek 56,86 százaléka az ország területén található, a többi más EU-tagállamokban. A pontos helyszínek nem ismertek, arra hivatkozva, hogy energiabiztonsági okokból nem hozzák azokat nyilvánosságra.