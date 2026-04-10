Méretes csontváz zuhant ki a szekrényből – soha nem látott kőolajválság fenyegeti Romániát

Kőolajkészlet-válságban van Románia, hiszen keleti szomszédunk stratégiai kőolajtermék-készletei nincsenek az országban, azaz csak papíron léteznek. Románia egyre inkább importra szorul, 1990 után fokozatosan elvesztette jelentős termelői státuszát. A román statisztikai intézet (INS) adatai szerint 2025-ben a belföldi kőolajtermelés 7,5 százalékkal csökkent, és a fogyasztási igénynek csupán 22 százalékát fedezte, a fennmaradó részt importból pótolták. A kirobbant iráni háború és az emelkedő enrgiaárak miatt az ország nehéz helyzetbe került – írja az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány friss elemzésében.
Meredeken csökken a belföldi kőolaj-kitermelés – az új kutak megnyitása költséges és időigényes
1990 után Románia elvesztette kiemelt státuszát a kőolajiparban, a belföldi termelés közel harmadára csökkent. Számos lelőhelyet intenzíven kitermeltek, és azok közel állnak a kimerüléshez. A régi kutak fenntartása magas költségekkel jár, az új kitermelésekbe történő beruházásokat pedig egy kevésbé vonzó adórendszer is visszatartja. Az ágazat fellendítése érdekében az ásványkincs ügynökség az elmúlt években tíz kutatási engedélyt adott ki négy magánvállalat számára. Emellett több feltárási területet is kijelöltek
- Dél- és Kelet-Romániában,
- a Partiumban
- és a Fekete-tengeren.
Csakhogy még ha jelentős lelőhelyeket találnának is, a kitermelési folyamat működőképessé tétele hosszabb időt venne igénybe.
A benzin és a gázolaj ára folyamatosan emelkedik, a gázolaj ára elérte a lélektani 10 lejes (kb. 740 forintos) határt. Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület szakértője arra figyelmeztetett, hogy az iráni konfliktus kezdete óta a hivatalos jelentések szerint folyamatosan csökkent az ország stratégiai készlete, ami Románia számára rendkívüli sebezhetőséget eredményezett.
A román kőolaj „titkos” uniós tárolási helyei és a szállítási bürokrácia akár oda is vezethet, hogy a töltőállomások üzemanyag nélkül maradhatnak egy globális válság kellős közepén – véli az energetikai szakértő.
Rossz ütemben emelt jövedéki adót a román kormány
Az olajválság kezdete után közel két héttel kiderült, hogy a stratégiai kőolajtermék-készletek léteznek, de nincsenek az országban, azaz csak papíron vannak. Az átláthatóság hiánya a szakértő szerint úgy értelmezhető, mint „egy valós készlet- vagy ellátási probléma, amelyet a nyilvánosság elől eltitkolnak”. Romániának több mint kétmillió tonna üzemanyaga van stratégiai készletekben, és ezek 56,86 százaléka az ország területén található, a többi más EU-tagállamokban. A pontos helyszínek nem ismertek, arra hivatkozva, hogy energiabiztonsági okokból nem hozzák azokat nyilvánosságra.
A jövedéki adó és az általános forgalmi adó a benzin végső árának több mint 55 százalékát teszi ki Romániában. A jövedéki adó literenként fix összeg, függetlenül az olaj árától, az áfa pedig az adóval növelt értékre is alkalmazandó, ami tovább erősíti az árra gyakorolt fiskális hatást. A 2026. január 1-jei jövedékiadó-emelés és a 21 százalékosra növelt standard áfakulcs tovább erősítette ezt az arányt, ami Románia helyezését feljebb tolta az európai árlistákon. A román állam beavatkozási rádiuszát a piaci folyamatokba csökkenti az a tény is, hogy a legnagyobb Romániában működő vezető olajipari vállalatban – az OMV Petromban –, csak mintegy 20 százalékos részesedéssel bír.
A magyar kormány időben lépett – 5-10 ezerrel is többe kerülne a tankolás a védett ár nélkül
A magyar kormány látva az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokádja miatt drasztikusan emelkedő kőolajárakat a világpiacon és az azok nyomában érkező ellátási bizonytalanságokat, azonnal a magyar lakosságot és gazdaságot egyaránt védő intézkedéseket léptetett életbe. Az üzemanyagok tekintetében védett árat vezetett be, így a benzin 595, a gázolaj 615 forintnál magasabb áron nem adatható literenként a magyar autósoknak.
Alig egy hónap elteltével a benzin esetében már 106, a dízel esetében peidg 195 forint a különbség a védett és a piaci ár között. A magyar kormány az üzemanyagokat terhelő jövedéki adót is csökkentette, így ma az Európai Unióban hazánkban terheli a legalacsonyabb jövedéki adótartalom a benzint és a gázolajat.
Nem mellékes tényező a fenti intézkedések kapcsán, hogy a Mol-csoport ma stabil lábakon áll, jövedelemzősége kiemelkedő, és a régiós energetikai piac megkerülhetetlen szereplője. Többek közt ezek a körülmények jelentettek biztos alapot ahhoz, hogy Magyarország időben be tudta vezetni az olajárrobbanás okozta negatív hatásokat tompító intézkedéseket.