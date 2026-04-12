olajvezeték

Itt a bejelentés: Szaúd-Arábia fontos információt osztott meg

1 órája
Szaúd-Arábia vasárnap bejelentette, hogy helyreállította a kelet-nyugati olajvezeték teljes szállítási kapacitását napi 7 millió hordóra, néhány nappal azután, hogy a vezetéket támadás érte. A Petroline néven is ismert olajvezeték szerepe különösen az iráni háború fényében értékelődött fel az elmúlt hetekben, mivel annak révén az OPEC legnagyobb exportálójának számító Szaúd-Arábia a Vörös-tenger partján lévő olajtermináljai felé tudja irányítani a kitermelés jelentős részét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miként az Origón megírtuk, az Egyesült Államok és Irán között létrejött kéthetes tűzszünet ellenére a Perzsa-öböl több országaiból jelentettek támadásokat a fegyvernyugvás bejelentése után. Most viszont a szaúdi energiaügyi minisztérium közölte, hogy a konfliktus során a támadások által érintett energetikai létesítmények és az olajvezeték működése helyreállt.

A Saudi Aramco dolgozói az egyik vezetékszakaszon (illusztrációs célú kép), olaj
A Saudi Aramco dolgozói az egyik a Petroline olajvezeték egyik szakaszán (illusztrációs célú kép)
Hétszázezer hordóval csökkent az olajvezeték kapacitása

Szaúd-Arábia nem nevezte meg, ki hajtotta végre a támadásokat, de a sivatagi olajkirályság az elmúlt hetekben számos iráni rakétát és drónt lőtt le. A támadások megzavarták a működést a legfontosabb olaj-, gáz-, finomító-, petrolkémiai és villamosenergia-létesítményekben 

  • Rijádban, 
  • a Keleti Tartományban, és 
  • Dzsanbú ipari városban. 

Szaúd-Arábia még csütörtökön közölte, hogy a támadások napi mintegy 600 ezer hordóval csökkentették olajtermelési kapacitását, míg a kelet-nyugati kőolajvezeték átfolyási kapacitását mintegy 700 ezer hordóval. 

A kelet-nyugati olajvezeték Szaúd-Arábia egyetlen nyersolaj-export útvonalát képezi a Hormuzi-szoros lezárása miatt, jelentőségét az Origón ebben az összeállításban mutattuk be. A Reuters brit hírügynökség szerdán arról számolt be, hogy Irán néhány órával a tűzszüneti megállapodás megkötését követően megtámadta a vezetéket. 

Újra hétmillió hordó olaj áramolhat a vezetéken

A szaúdi energiaügyi tárca most azt közölte, hogy pótolta az érintett mennyiségeket a Manifa olajmezőről, ahol a termelés korábban napi 300 ezer hordóval csökkent. A tájékoztatás szerint folynak a munkálatok a Huraisz-létesítmény teljes termelési kapacitásának helyreállítására, miután a létesítmény elleni támadások további 300 ezer hordóval csökkentették Szaúd-Arábia termelési kapacitását. 

A minisztérium meglátása szerint a gyors helyreállítás javítani fogja „a helyi és globális piacok ellátásának megbízhatóságát és folyamatosságát”.

Erre pedig nagy szükség van az elszálló energiaárak és ellátási bizonytalanságok miatt.

Ugyanakkor a szaúdi olajexportnak az olajvezeték kapacitása mellett is gátat szabhat a Dzsanbúban működő terminál feldolgozókapacitása, a tankerek rendelkezésre állása, valamint az, hogy az olajszállító hajóknak a Bab el-Mandeb-szoroson átkelve kell kijutniuk az óceánra ázsiai piacaik felé tartva. Ezt pedig az Iránt támogató és az Irán támogatását élvező jemeni húszik vonhatják ellenőrzésük alá.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról