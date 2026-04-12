Itt a bejelentés: Szaúd-Arábia fontos információt osztott meg

Miként az Origón megírtuk, az Egyesült Államok és Irán között létrejött kéthetes tűzszünet ellenére a Perzsa-öböl több országaiból jelentettek támadásokat a fegyvernyugvás bejelentése után. Most viszont a szaúdi energiaügyi minisztérium közölte, hogy a konfliktus során a támadások által érintett energetikai létesítmények és az olajvezeték működése helyreállt.

A Saudi Aramco dolgozói az egyik a Petroline olajvezeték egyik szakaszán (illusztrációs célú kép)

Hétszázezer hordóval csökkent az olajvezeték kapacitása

Szaúd-Arábia nem nevezte meg, ki hajtotta végre a támadásokat, de a sivatagi olajkirályság az elmúlt hetekben számos iráni rakétát és drónt lőtt le. A támadások megzavarták a működést a legfontosabb olaj-, gáz-, finomító-, petrolkémiai és villamosenergia-létesítményekben

Rijádban,

a Keleti Tartományban, és

Dzsanbú ipari városban.

Szaúd-Arábia még csütörtökön közölte, hogy a támadások napi mintegy 600 ezer hordóval csökkentették olajtermelési kapacitását, míg a kelet-nyugati kőolajvezeték átfolyási kapacitását mintegy 700 ezer hordóval.

A kelet-nyugati olajvezeték Szaúd-Arábia egyetlen nyersolaj-export útvonalát képezi a Hormuzi-szoros lezárása miatt, jelentőségét az Origón ebben az összeállításban mutattuk be. A Reuters brit hírügynökség szerdán arról számolt be, hogy Irán néhány órával a tűzszüneti megállapodás megkötését követően megtámadta a vezetéket.

Újra hétmillió hordó olaj áramolhat a vezetéken

A szaúdi energiaügyi tárca most azt közölte, hogy pótolta az érintett mennyiségeket a Manifa olajmezőről, ahol a termelés korábban napi 300 ezer hordóval csökkent. A tájékoztatás szerint folynak a munkálatok a Huraisz-létesítmény teljes termelési kapacitásának helyreállítására, miután a létesítmény elleni támadások további 300 ezer hordóval csökkentették Szaúd-Arábia termelési kapacitását.

A minisztérium meglátása szerint a gyors helyreállítás javítani fogja „a helyi és globális piacok ellátásának megbízhatóságát és folyamatosságát”.

Erre pedig nagy szükség van az elszálló energiaárak és ellátási bizonytalanságok miatt.

Ugyanakkor a szaúdi olajexportnak az olajvezeték kapacitása mellett is gátat szabhat a Dzsanbúban működő terminál feldolgozókapacitása, a tankerek rendelkezésre állása, valamint az, hogy az olajszállító hajóknak a Bab el-Mandeb-szoroson átkelve kell kijutniuk az óceánra ázsiai piacaik felé tartva. Ezt pedig az Iránt támogató és az Irán támogatását élvező jemeni húszik vonhatják ellenőrzésük alá.