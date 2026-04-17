Újabb szenzációs olajhír: teljesen szabaddá vált a Hormuzi-szoros – szakad az olaj ára, négyéves csúcson a forint, durranak a pezsgők

Abbász Aragcshi iráni külügyminiszter egy X-en közzétett bejegyzésben azt mondta, hogy a Hormuzi-szorost az áthaladó összes kereskedelmi hajó számára a tűzszünet fennmaradó idejére „teljesen nyitottnak nyilvánították”, pozitívnak tekinthető válaszként az izraeli-libanoni, tíznapos tűzszünetre. Teherán korábban azt nyilatkozta, hogy amíg Izrael csapást mér Libanonra, nem lesz megállapodás a szoros megnyitásáról. A kedden lejáró kéthetes amerikai-iráni tűzszünet ellenére Irán mindeddig nem oldotta fel a vízi út blokádját, az Egyesült Államok pedig haditengerészeti blokád alá vette a Perzsa-öböl kijáratát. A hírre 10 százalékot esett az olaj ára.

Egy teherhajó az Egyesült Arab Emírségekben található Sardzsa városához közel a Perzsa-öbölben április 13-án - szakad az olajár a soros megnyitásának hírére

Szakad az olajár, Góliáttá vált a forint

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi felületen mondott köszönetet Iránnak a döntésért, mely azonnal jelentősen csökkentette az olajárakat.

A Brent határidős ára a londoni kereskedésben közel 90 dollár hordónkénti szintre esett, ezzel lényegében semmissé téve a héten látott drágulását, míg az amerikai kitermelésű West Texas Intermediate ára 85 dollár közelébe esett. Az európai referencia benzinárak is meredeken estek.

A hormuzi nyitás a forintnak is jót tett: négyéves csúcsra erősödött a magyar fizetőeszköz, a pesti tőzsde két százalékkal robog. Az euró erősödött a dollárral szemben. Az eurót cikkünk készítésekor 361 forint, a dollárt 305 forint körüli áron jegyzik.

Ugyanakkor az, hogy a gyakorlatban mit jelent az újranyitás, továbbra sem világos. Aragcshi nyilatkozata egy „koordinált útvonalat” határoz meg – és Irán múltja, miszerint a tűzszüneti időszak alatt saját belátása szerint ellenőrizte a forgalmat, kevés támpontot ad ehhez az Oilprice értékelése szerint. Még április 9-én sem történt érdemi forgalomnövekedés a tűzszüneti bejelentést követően. „A Hormuzi-szoroson keresztüli áthaladás továbbra is korlátozott, összehangolt és szelektíven érvényesített” – jegyezte meg a Windward tengerészeti elemzőcég akkor. Az iráni kikötőkre vonatkozó amerikai haditengerészeti blokád továbbra is érvényben van.