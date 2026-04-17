Újabb szenzációs olajhír: teljesen szabaddá vált a Hormuzi-szoros – szakad az olaj ára, négyéves csúcson a forint, durranak a pezsgők

Abbász Aragcshi iráni külügyminiszter egy X-en közzétett bejegyzésben azt mondta, hogy a Hormuzi-szorost az áthaladó összes kereskedelmi hajó számára a tűzszünet fennmaradó idejére „teljesen nyitottnak nyilvánították”, pozitívnak tekinthető válaszként az izraeli-libanoni, tíznapos tűzszünetre. Teherán korábban azt nyilatkozta, hogy amíg Izrael csapást mér Libanonra, nem lesz megállapodás a szoros megnyitásáról. A kedden lejáró kéthetes amerikai-iráni tűzszünet ellenére Irán mindeddig nem oldotta fel a vízi út blokádját, az Egyesült Államok pedig haditengerészeti blokád alá vette a Perzsa-öböl kijáratát. A hírre 10 százalékot esett az olaj ára.
Szakad az olajár, Góliáttá vált a forint
Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi felületen mondott köszönetet Iránnak a döntésért, mely azonnal jelentősen csökkentette az olajárakat.
A Brent határidős ára a londoni kereskedésben közel 90 dollár hordónkénti szintre esett, ezzel lényegében semmissé téve a héten látott drágulását, míg az amerikai kitermelésű West Texas Intermediate ára 85 dollár közelébe esett. Az európai referencia benzinárak is meredeken estek.
A hormuzi nyitás a forintnak is jót tett: négyéves csúcsra erősödött a magyar fizetőeszköz, a pesti tőzsde két százalékkal robog. Az euró erősödött a dollárral szemben. Az eurót cikkünk készítésekor 361 forint, a dollárt 305 forint körüli áron jegyzik.
Ugyanakkor az, hogy a gyakorlatban mit jelent az újranyitás, továbbra sem világos. Aragcshi nyilatkozata egy „koordinált útvonalat” határoz meg – és Irán múltja, miszerint a tűzszüneti időszak alatt saját belátása szerint ellenőrizte a forgalmat, kevés támpontot ad ehhez az Oilprice értékelése szerint. Még április 9-én sem történt érdemi forgalomnövekedés a tűzszüneti bejelentést követően. „A Hormuzi-szoroson keresztüli áthaladás továbbra is korlátozott, összehangolt és szelektíven érvényesített” – jegyezte meg a Windward tengerészeti elemzőcég akkor. Az iráni kikötőkre vonatkozó amerikai haditengerészeti blokád továbbra is érvényben van.
Eközben az európai hatalmak a korábbi tartózkodást feladva, Trump amerikai elnök korábbi kérésével összhangban, egyeztetnek arról, hogyan tudnának részt venni a szoros szabad forgalmának biztosításában. Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök közösen szerveznek egy találkozót a Hormuzi-szorosban a hajózás szabadságának helyreállításáról. Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pedig megérkezett a párizsi Élysée-palotába, miután Macron és Starmer munkaebédet tartottak.
A szoros átjárhatóságához kapcsolódó fontos fejlemény, hogy az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) már megkezdte az aknamentesítő műveleteket a szoroson belül, bár Irán egy ponton azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy megsértette a tűzszünetet.
Remek hír a nyitás, de óvatosság ajánlott
A Hormuzi-szoros megnyitása fontos fejlemény, az olajárak mellett javult a befektetők kockázatvállalása is. A szoros zavartalan működése kulcsfontosságú nemcsak az energiaszektor, hanem a teljes világgazdaság szempontjából is, mivel az ellátási láncok stabilitását is befolyásolja.
Messzemenő következtetéseket azonban az olajár eddig nagyjából 10 százalékos csökkenése mellett még korai lenne levonni. Összegyűjtöttünk néhány olyan szempontot, amik a bizalmat erősíthetik a helyzet iránt, és néhány olyat, ami óvatosságra int.
- A bizalmat erősíti, hogy mind Teherán, mind Washington megerősítette a nyitás tényét, amit a fentebbek szerint a piac azonnal el is kezdett beárazni. Azt, hogy az olajárak csökkenése folytatódik-e, és ha igen, meddig, nagymértékben befolyásolja azt, hogy a nap folyamán (amerikai helyi idők szerint) lesznek-e még bejelentések új fejleményekről, vagy a Trump elnök által bejelentettek szerint valóban felgyorsulnak-e a béketárgyalások.
- Bizakodásra ad okot a négy jelentős európai ország vezetőjének találkozója is, miként a fentiekben írtuk, mivel ez azt jelzi, Európa hajlandó erőfeszítéseket tenni a válság megoldása érdekében. Erre azért van szükség, mert bár az európai országok tettek lépéseket az ellátási zavarok logisztikai és pénzügyi kezelése érdekében, de ezek egyben kockázatosak is lehetnek. Például a Nemzetközi Valutaalap (IMF) pénteken kiadott jelzésében óva intette az európai kormányokat attól, hogy olyan átmeneti intézkedéseket vezessenek be a közel-keleti háború miatti magas energiaárak mérséklése érdekében, mint például az üzemanyagadó csökkentése, egyben úgy vélte, hogy az ilyen lépések nem hatékonyak és rosszul célzottak. Eközben viszont a készletek vészesen fogyatkoznak, s bár az uniós szóvivő szerint egyelőre nem áll fenn a veszélye ennek a vésztartalékok rendelkezésre állása miatt, a legfrissebb jelzések szerint például kerozinból hat hét múlva általános reptéri hiány lehet a kontinensen. Az európai hatalmak lépése az ügyben szintén megnyugtatólag hathat.
- A hajózási adatok szerint április 16-án mintegy 823 hajó is tartózkodhatott a Perzsa-öböl térségében, ami „folyamatos felhalmozódást jelez anélkül, hogy ezek a hajók visszatérnének a megszokott forgalmi mintákhoz” – közölte napi jelentésében a Windward tengeri elemzőcég. Ezek között jelentős számú olajtanker található (kb. 150), sok LNG-szállító hajó, valamint ömlesztettáru-szállító hajók, vegyiáru-szállító hajók, valamint luxus üdülőhajók is. A pár napra elegendő átjárási lehetőség viszont lehetőséget ad arra, hogy hajók tucatjai induljanak el árujukkal piacaikra. A szoros napi áteresztőforgalma békeidőben 130-150 nagyobb hajó.
Ugyanakkor a helyzet továbbra sem tekinthető véglegesen rendezettnek. A térségben fennmaradó katonai és politikai feszültségek miatt a szoros biztonsága rövid távon is sérülékeny lehet, ami ismét gyors piaci reakciókat válthat ki.
- Visszafogottságra adhat okot, hogy a szoros megnyitása korlátozott időtartamra szól.
- Ha a felek nem tartják magukat vállalásaikhoz, az újra a helyzet eszkalálódásához vezethet, az olajárak emelkedésnek indulhatnak.
- Nagy kérdés az is, hogy a hajók valóban kihasználják-e a mostani bejelentés jelentette lehetőséget az átkeléshez, és Irán valóban szavatolja-e biztonságukat.
A helyzetet pedig bonyolíthatja, hogy a Perzsa-öbölben több mint 153 millió tonna iráni olaj várakozik szállításra, az Egyesült Államok viszont eddig nem közölte azt, hogy hadihajóik átengedik-e az iráni szállítmányokat a szoroson – a kikötői blokád egyelőre fennáll, ezt Donald Trump is megerősítette.
Magyarország szempontjából különösen fontos olajpiaci és ellátás hír, hogy a várakozások szerint a jövő héttől újra működhet a Barátság kőolajvezeték – mondta a választáson nyertes Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje pénteken Budapesten, miután a parlamentbe jutott pártok képviselői az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítéséről tárgyaltak. Magyar Péter nemrég azt is bejelentette: a várhatóan az ő miniszterelnökségével felálló új kormány meghagyja a védett ár rendszerét az üzemanyagoknál.