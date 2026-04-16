Kiderült, meddig húzhatja Irán az olajkitermelés leállítását – nem sokáig ketyegne az óra

Formálisan hatályba lépett az amerikai haditengerészeti blokád a Perzsa-öbölben, ami naponta nagyjából 2 millió hordó iráni nyersolaj kijutását akadályozhatja meg a térségből. Az iráni olaj főként az ázsiai piacokat látja el, elsődleges vásárlója Kína. Bármilyen iráni termeléskiesés, illetve az olajexport hosszabb távú akadályozása, tovább szűkítheti a globális kínálatot, amely a regionális háború miatt már így is napi 12 millió hordós hiánnyal küzd. Ez a folyamat elkerülhetetlenül az olajár további emelkedéséhez vezet.

Az iráni Kharg-sziget olajtermináljáról készült felvétel: a sziget az iráni olajexport alapvető infrastruktúrájának helyszíne

Két hónapig bírhatja így az ország olajipara olajexport nélkül

Mivel az export útvonalai lezárultak, Irán kénytelen a nyersolajat szárazföldi tárolókba irányítani. Amint ezek megtelnek, az OPEC-tagállamnak csökkentenie kell a kitermelést (vagyis az úgynevezett upstream folyamatokat). Ennek viszont az lesz az egyik következménye, hogy tovább csökken a kőolajpiac kínálata, ami – miként az Origón ebben a cikkben bemutattuk – már így eddig is jelentős mennyiséget jelent és hozzájárul az olajárak emelkedéséhez.

A Reuters az FGE NextantECA tanácsadó cég becsléseire támaszkodva azt írja, hogy Irán teljes szárazföldi kapacitása nagyjából 122 millió hordónyi olaj tárolására elég. Ebből jelenleg körülbelül 90 millió hordónyi szabad hely áll rendelkezésre.

Az elemzői becslés szerint az ország a jelenlegi, napi 3,5 millió hordós termelési szintet nagyjából két hónapig tudja fenntartani export nélkül.

Egy mérsékeltebb, napi 500 ezer hordós termelésvisszafogással ez az időszak három hónapra tolható ki.

Az iráni belföldi finomítók napi szinten nagyjából 2 millió hordó olajat dolgoznak fel. Teherén egyelőre nem kommentálta az elemzői megállapításokat.

Lehet, hogy két hónapig, lehet, csak 16 napig működhetne így az iráni olajipar

Az Energy Aspects elemzői jóval borúlátóbbak: a Kayrros adatai alapján ők mindössze 30 millió hordónyi szabad kapacitást feltételeznek. Ebben a forgatókönyvben Irán mindössze 16 napig tudná fenntartani a jelenlegi szintet, mielőtt elfogyna a hely a tárolókban.

A blokád áprilisban még nem biztos, hogy jelentősen visszaveti a termelést, de ha májusban is kitart, akkor drasztikus vágásokra lesz szükség

– mutatott rá Richard Bronze, az Energy Aspects társalapítója.