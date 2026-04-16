Kiderült, meddig húzhatja Irán az olajkitermelés leállítását – nem sokáig ketyegne az óra

Formálisan hatályba lépett az amerikai haditengerészeti blokád a Perzsa-öbölben, ami naponta nagyjából 2 millió hordó iráni nyersolaj kijutását akadályozhatja meg a térségből. Az iráni olaj főként az ázsiai piacokat látja el, elsődleges vásárlója Kína. Bármilyen iráni termeléskiesés, illetve az olajexport hosszabb távú akadályozása, tovább szűkítheti a globális kínálatot, amely a regionális háború miatt már így is napi 12 millió hordós hiánnyal küzd. Ez a folyamat elkerülhetetlenül az olajár további emelkedéséhez vezet.
Két hónapig bírhatja így az ország olajipara olajexport nélkül
Mivel az export útvonalai lezárultak, Irán kénytelen a nyersolajat szárazföldi tárolókba irányítani. Amint ezek megtelnek, az OPEC-tagállamnak csökkentenie kell a kitermelést (vagyis az úgynevezett upstream folyamatokat). Ennek viszont az lesz az egyik következménye, hogy tovább csökken a kőolajpiac kínálata, ami – miként az Origón ebben a cikkben bemutattuk – már így eddig is jelentős mennyiséget jelent és hozzájárul az olajárak emelkedéséhez.
A Reuters az FGE NextantECA tanácsadó cég becsléseire támaszkodva azt írja, hogy Irán teljes szárazföldi kapacitása nagyjából 122 millió hordónyi olaj tárolására elég. Ebből jelenleg körülbelül 90 millió hordónyi szabad hely áll rendelkezésre.
Az elemzői becslés szerint az ország a jelenlegi, napi 3,5 millió hordós termelési szintet nagyjából két hónapig tudja fenntartani export nélkül.
Egy mérsékeltebb, napi 500 ezer hordós termelésvisszafogással ez az időszak három hónapra tolható ki.
Az iráni belföldi finomítók napi szinten nagyjából 2 millió hordó olajat dolgoznak fel. Teherén egyelőre nem kommentálta az elemzői megállapításokat.
Lehet, hogy két hónapig, lehet, csak 16 napig működhetne így az iráni olajipar
Az Energy Aspects elemzői jóval borúlátóbbak: a Kayrros adatai alapján ők mindössze 30 millió hordónyi szabad kapacitást feltételeznek. Ebben a forgatókönyvben Irán mindössze 16 napig tudná fenntartani a jelenlegi szintet, mielőtt elfogyna a hely a tárolókban.
A blokád áprilisban még nem biztos, hogy jelentősen visszaveti a termelést, de ha májusban is kitart, akkor drasztikus vágásokra lesz szükség
– mutatott rá Richard Bronze, az Energy Aspects társalapítója.
Bronze szerint Irán valószínűleg a kikötőkben álló olajszállító tartályhajókat is „úszó tárolóként” használja majd, hogy elhalassza a kitermelés leállítását.
Az amerikai hadsereg tájékoztatása szerint a blokád kezdete óta egyre több hajót fordítanak vissza:
- Köztük van a kínai tulajdonú, amerikai szankciók alatt álló Rich Starry tartályhajó is, amely szerdán már visszafelé tartott a Hormuzi-szoroson keresztül, de végül a Perzsa-öbölben maradt.
- A Wall Street Journal jelentése szerint a hétfőn kezdődött blokád óta már nyolc, Iránhoz köthető tartályhajót tartóztattak fel. Egy amerikai tisztségviselő megerősítette, hogy kedden egy amerikai romboló két olyan hajót is megállított, amelyek az Ománi-öbölben található Csábahár kikötőjéből próbáltak kifutni.
Amennyiben az iráni olaj exportjának amerikai korlátozása fennmarad addig, hogy Iránnak gondot okozzon a tárolás s ezért a kitermelés visszafogására kényszerül, az ezzel párhuzamosan azt jelentné, hogy Teherán egyik fő bevételi forrása is megcsappanna.
Ugyanis a konfliktus és az olajárrobbanás paradox módon hatalmas bevételeket hozott Teheránnak, napi szinten meghaladva a 140 millió dollárt.
Az iszlám ország által piacra küldött napi kb. 3 millió hordó olaj a globális kibocsátás 3 százalékát adta, a mennyiség 80 százalékát Kína vásárolta.
Az iráni olajexport földbe állása nem pusztán Teheránt roppanthatja meg pénzügyileg, hanem Peking számára is komoly gondokat okozhat. Vannak olyan elemzői értelmezések, amik szerint az amerikai csapások valójában nem, vagy nem csak Irán megtörésére irányulnak, hanem a Hormuzi-szoros forgalmának blokkolásával Washington most már Kínának is erőteljes vágásokat vihet be gazdasági értelemben.