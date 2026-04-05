Nemzetbiztonsági kockázattá válhat az olajlopás, ezt a Ewingok sem látták jönni

Az olaj- és gázipari termelők évente legalább 1 milliárd dollárt, de akár ennél is többet veszítenek a szénhidrogénmezőket érintő olajlopások miatt – a jelenséget egyenesen egy „Mad Max”-film világához hasonlítják az elemzők, csak éppen az az Egyesült Államok olajkitermelő központjában figyelhető meg.

Meghökkentő módon emelkedik az olajlopások száma és az okozott kár értéke Nyugat-Texasban (a képen egy texasi olajkút)

Dollármilliárdos kárt okoznak az olajlopások

A Permian-medence központjában található Martin megye, amely az Egyesült Államok egyik legfontosabb olajtermelő térsége. A Bloomberg megszólaltatta Randy Cozart seriffet is, aki szerint hetente mintegy 500 hordó nyersolajat lopnak el a megyében. Egy iparági nyilatkozó pedig azt mondta, hogy az állami szintű veszteségek évente 1-2 milliárd dollár között mozognak.

„Ahol pénz van, ott bűnözés is van” – fogalmazott Cozart. „És most rengeteg pénz van az olajban” – tette hozzá, utalva arra, hogy a WTI típusú kőolaj ára részben a közel-keleti energiapiaci sokk miatt ismét a három számjegyű tartomány közelébe emelkedett.

Az Oilprice beszámolója szerint a Permian-medencében az egyik legnagyobb problémát a bűnözés közelmúltbeli növekedése jelenti, amelyet egyesek a Trump elnök és kormánya előtti Biden-Harris-kormányzat engedékeny határpolitikájával hoznak összefüggésbe.

Ed Longanecker, a texasi független olajkitermelők szakmai szövetségének elnöke szerint

a térségben működő olajcégek vesztesége elérheti a 2 milliárd dollárt is.

Hozzátette: ez a szám nem tartalmazza a Permian-medence Új-Mexikó államra eső részén történt lopásokat. A Permian-medence szénhidrogénben gazdag területén közigazgatási értelemben döntően és Texas és Új-Mexikó állama osztozik.

„Régen az volt a mondás az olajmezőkön, hogy ha valami nincs lecsavarozva, akkor ellopják” – mondta Michael Lozano, a Permian-medence Üzemanyag Szövetség nevű szakmai tömörülés kormányzati kapcsolatokért és kommunikációért felelős vezetője. „Ma már a csavarokat is kicsavarják, és azokat is elviszik” – fogalmazott az állapotokról.

Aggasztóan sok céget érintenek az olajlopások

A dallasi Fed friss felmérése szerint az olajipari vezetők legalább 60 százaléka jelezte, hogy működésüket érintették az olajlopások. Az elkövetők pedig arcátlanabbak: gyakran fényes nappal csatlakoztatnak vákuumos tartálykocsikat a tárolótartályokhoz, és egyszerűen leszivattyúzzák az olajat. Időnként

eltakarják a rendszámtáblákat, vagy

járművet cserélnek, hogy

kijátsszák a hatóságokat.

Az ügyre már a szabályozó hatóságok és az Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is felfigyelt, mivel az olajlopások egyre komolyabb gazdasági, biztonsági és kritikus infrastruktúrát fenyegető kockázattá válnak.

Texas és Új-Mexikó saját hatáskörben is intézkedéseket hoz az olajlopások megfékezése érdekében. Texas például egy külön munkacsoportot hozott létre a vasúti teherszállítással foglalkozó hatóság berkein belül, és számba veszik az eddig keletkezett gazdasági károkat. Eközben az FBI is erősítette jelenlétét az érintett területen.