Nemzetbiztonsági kockázattá válhat az olajlopás, ezt a Ewingok sem látták jönni

Az olaj- és gázipari termelők évente legalább 1 milliárd dollárt, de akár ennél is többet veszítenek a szénhidrogénmezőket érintő olajlopások miatt – a jelenséget egyenesen egy „Mad Max”-film világához hasonlítják az elemzők, csak éppen az az Egyesült Államok olajkitermelő központjában figyelhető meg.
Dollármilliárdos kárt okoznak az olajlopások
A Permian-medence központjában található Martin megye, amely az Egyesült Államok egyik legfontosabb olajtermelő térsége. A Bloomberg megszólaltatta Randy Cozart seriffet is, aki szerint hetente mintegy 500 hordó nyersolajat lopnak el a megyében. Egy iparági nyilatkozó pedig azt mondta, hogy az állami szintű veszteségek évente 1-2 milliárd dollár között mozognak.
„Ahol pénz van, ott bűnözés is van” – fogalmazott Cozart. „És most rengeteg pénz van az olajban” – tette hozzá, utalva arra, hogy a WTI típusú kőolaj ára részben a közel-keleti energiapiaci sokk miatt ismét a három számjegyű tartomány közelébe emelkedett.
Az Oilprice beszámolója szerint a Permian-medencében az egyik legnagyobb problémát a bűnözés közelmúltbeli növekedése jelenti, amelyet egyesek a Trump elnök és kormánya előtti Biden-Harris-kormányzat engedékeny határpolitikájával hoznak összefüggésbe.
Ed Longanecker, a texasi független olajkitermelők szakmai szövetségének elnöke szerint
a térségben működő olajcégek vesztesége elérheti a 2 milliárd dollárt is.
Hozzátette: ez a szám nem tartalmazza a Permian-medence Új-Mexikó államra eső részén történt lopásokat. A Permian-medence szénhidrogénben gazdag területén közigazgatási értelemben döntően és Texas és Új-Mexikó állama osztozik.
„Régen az volt a mondás az olajmezőkön, hogy ha valami nincs lecsavarozva, akkor ellopják” – mondta Michael Lozano, a Permian-medence Üzemanyag Szövetség nevű szakmai tömörülés kormányzati kapcsolatokért és kommunikációért felelős vezetője. „Ma már a csavarokat is kicsavarják, és azokat is elviszik” – fogalmazott az állapotokról.
Aggasztóan sok céget érintenek az olajlopások
A dallasi Fed friss felmérése szerint az olajipari vezetők legalább 60 százaléka jelezte, hogy működésüket érintették az olajlopások. Az elkövetők pedig arcátlanabbak: gyakran fényes nappal csatlakoztatnak vákuumos tartálykocsikat a tárolótartályokhoz, és egyszerűen leszivattyúzzák az olajat. Időnként
- eltakarják a rendszámtáblákat, vagy
- járművet cserélnek, hogy
kijátsszák a hatóságokat.
Az ügyre már a szabályozó hatóságok és az Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is felfigyelt, mivel az olajlopások egyre komolyabb gazdasági, biztonsági és kritikus infrastruktúrát fenyegető kockázattá válnak.
Texas és Új-Mexikó saját hatáskörben is intézkedéseket hoz az olajlopások megfékezése érdekében. Texas például egy külön munkacsoportot hozott létre a vasúti teherszállítással foglalkozó hatóság berkein belül, és számba veszik az eddig keletkezett gazdasági károkat. Eközben az FBI is erősítette jelenlétét az érintett területen.
A közel-keleti válságnak mindenütt érezni a hatásait
A kérdés most az, hogy a Közel-Kelet válsága miatt jelentkező energiapiaci sokk és az ebből fakadó nemzetbiztonsági fenyegetések rákényszerítik-e az állami és szövetségi hatóságokat arra, hogy megerősítsék a kritikus energiainfrastruktúra védelmét – a Mexikói- (újabban: Amerikai-)öböltől a Permian-medencéig és azon túl –, miközben a háborús cselekmények kockázata magas a Perzsa-öböl térségében. Ráadásul Irán a „tarifafegyverhez” is nyúlhat a Hormuzi-szoros kapcsán, mely könnyen elképzelhető, hogy még hosszú ideig zárva marad, tovább emelve az olajárakat.
S bár az amerikai gazdaság erős, az eddig több tíz milliárd dollárba került iráni háború nem viselte meg, az üzemanyag ára ott is emelkedik.
A hét elején 4 dollár közelébe ugrott a gallononkéni átlagár, ez közel 1 dolláros áremelkedés egy hónap alatt (1 gallon = 3,78 liter).
Ilyen magas árat utoljára 2022 augusztusában kellett fizetni a benzinkutaknál az Egyesült Államokban.
A szervezett, az alkalomszerűségen jóval túlmutató olajlopások a világ számos pontján jelentenek problémát, az emelkedő energiaárak miatt a jelenség felerősödésére kell számítani. Miként az Origón korábban megírtuk, az Afrika legnagyobb olajkitermelő országának számító Nigéria rendkívül kitett az olaj- és üzemanyag-tolvajlásnak: néhány éve még a napi kitermelési mennyiség negyede-ötöde is eltűnhetett átlagosan a piacról. Komoly veszteséget okoznak az olajtolvajok a dél-amerikai Ecuadorban is: az ottani csővezeték-hálózat illegális megcsapolásainak száma 34-szeresére ugrott 2022 és 2025 közepe között. A tolvajok a hatóságok becslése szerint naponta körülbelül 20 000 gallon üzemanyagot lopnak el, ami évi nagyjából 100 millió dolláros költséget jelent az országnak.