Még ez is: borzalmas tűz pusztított a kontinensnyi ország finomítójában, ebből baj lehet

A BBC beszámolója szerint a károk mértéke egyelőre nem ismert. A tájékoztatás szerint a lángok helyi idő szerint szerda este 11 órakor csaptak fel. A Victoria állambeli tűzoltóságot a Corióban található olajfinomítóhoz robbanásokról, illetve felcsapó tüzekről szóló bejelentések nyomán riasztották. A létesítmény összes alkalmazottját megtalálták. A több mint 70 éves finomítóban pusztító tüzet 13 órán át tartó megfeszített munka után sikerült megfékezni. A tűzoltóság tájékoztatása szerint több tucatnyi dolgozót evakulátak a helyszínről, de személyi sérülés nem történt. A tűzoltóság vizsgálatot indított az olajválság kellős közepén történt súlyos incidens, a tűz okainak kiderítésére, és előzetesen annyit közölt, hogy a tűz „berendezés meghibásodása” miatt ütött ki.
Olajválság közepén lángolt a finomító
Az olajfinomító naponta mintegy 120 ezer hordónyi olajat képes feldolgozni a cég honlapján található adatok szerint.
A coriói egyike Ausztrália két megmaradt finomítójának, ahol
- több mint 1100 ember dolgozik,
- és Victoria üzemanyagellátásának több mint felét biztosítja, míg Ausztrália egészét tekintve annak 10 százalékát adja.
A Viva Energy egyelőre nem reagált megkeresésekre.
Ausztráliában aggodalommal kísérik nyomon az üzemanyag ellátás kérdését, mióta Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost az Egyesült Államok és Izrael támadása után, a kontinensnyi ország egésze pedig nagyban függ az importtól. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök a múlt hónapban bejelentette, hogy a kormány felére csökkenti az üzemanyagokra és a dízelolajra kivetett jövedéki adót, valamint három hónapra eltörli a nehéz tehergépjárművekre kivetett útdíjat, hogy segítsen a háztartásoknak megbirkózni az iráni háború miatt megugró költségekkel.
Ellátási gondokra készülhetnek Ausztráliában
Chris Bowen energiaügyi hangsúlyozta az ausztrál médiának nyilatkozva, hogy eltart majd egy darabig, amíg a vállalatot bevonva feltárják, hogy milyen tényleges hatása lesz az olajfinomítóban kiütött tűznek. Hozzátette, hogy
már a globális olajválságot előidéző iráni konfliktus miatt is nagy nyomás nehezedett az ausztrál üzemanyagellátásra.
Szavai szerint a tűz „elég rosszkor” keletkezett.
Scott Wyatt, Viva Energetic igazgatója közölte, hogy a tűz két üzemanyag-előállító egységet érintett, a többi viszont sértetlen maradt.
A dízel ára az utóbbi hetekben a duplájára nőtt az országban, egyes benzinkutakon hiány is keletkezett, pánikvásárlásokról is érkeztek jelentések, és a légiforgalomra is hatással volt, hogy a növekvő üzemanyagköltségek miatt kevesebb gépet indítottak a lágitársaságok.
Ausztrália nagymértékben függ az egyebek között Szingapúrból, Dél-Koreából és Malajziából importált üzemanyagoktól, ezért a szakértők szerint a tűznek csak korlátozott hatása lesz az ausztráliai üzemanyag-ellátásra. Ugyanakkor – miként az Origón bemutattuk – Ausztrália a globális nyersanyag-ellátásában is fontos szereplő, az ipari termelő tevékenység számára is különösen fontoa a stbil energiaellátás.
Emlékezetes: Magyarországon egy tavaly ősszel keletkezett tűzeset csökkentette a Dunai Finomító termelési kapacitását.