Még ez is: borzalmas tűz pusztított a kontinensnyi ország finomítójában, ebből baj lehet

A BBC beszámolója szerint a károk mértéke egyelőre nem ismert. A tájékoztatás szerint a lángok helyi idő szerint szerda este 11 órakor csaptak fel. A Victoria állambeli tűzoltóságot a Corióban található olajfinomítóhoz robbanásokról, illetve felcsapó tüzekről szóló bejelentések nyomán riasztották. A létesítmény összes alkalmazottját megtalálták. A több mint 70 éves finomítóban pusztító tüzet 13 órán át tartó megfeszített munka után sikerült megfékezni. A tűzoltóság tájékoztatása szerint több tucatnyi dolgozót evakulátak a helyszínről, de személyi sérülés nem történt. A tűzoltóság vizsgálatot indított az olajválság kellős közepén történt súlyos incidens, a tűz okainak kiderítésére, és előzetesen annyit közölt, hogy a tűz „berendezés meghibásodása” miatt ütött ki.

Tűz ütött ki Ausztrália egyik olajfinomítójában az olajválság közepén

Olajválság közepén lángolt a finomító

Az olajfinomító naponta mintegy 120 ezer hordónyi olajat képes feldolgozni a cég honlapján található adatok szerint.

A coriói egyike Ausztrália két megmaradt finomítójának, ahol

több mint 1100 ember dolgozik,

és Victoria üzemanyagellátásának több mint felét biztosítja, míg Ausztrália egészét tekintve annak 10 százalékát adja.

A Viva Energy egyelőre nem reagált megkeresésekre.

Ausztráliában aggodalommal kísérik nyomon az üzemanyag ellátás kérdését, mióta Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost az Egyesült Államok és Izrael támadása után, a kontinensnyi ország egésze pedig nagyban függ az importtól. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök a múlt hónapban bejelentette, hogy a kormány felére csökkenti az üzemanyagokra és a dízelolajra kivetett jövedéki adót, valamint három hónapra eltörli a nehéz tehergépjárművekre kivetett útdíjat, hogy segítsen a háztartásoknak megbirkózni az iráni háború miatt megugró költségekkel.

Ellátási gondokra készülhetnek Ausztráliában

Chris Bowen energiaügyi hangsúlyozta az ausztrál médiának nyilatkozva, hogy eltart majd egy darabig, amíg a vállalatot bevonva feltárják, hogy milyen tényleges hatása lesz az olajfinomítóban kiütött tűznek. Hozzátette, hogy

már a globális olajválságot előidéző iráni konfliktus miatt is nagy nyomás nehezedett az ausztrál üzemanyagellátásra.

Szavai szerint a tűz „elég rosszkor” keletkezett.

Scott Wyatt, Viva Energetic igazgatója közölte, hogy a tűz két üzemanyag-előállító egységet érintett, a többi viszont sértetlen maradt.