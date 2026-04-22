Ellátási zavar után keresleti sokk – új szakaszba lépett az olajválság

Az elmúlt hetekben az olajárak mintegy 30 százalékkal emelkedtek, márciusban rövid időre a 120 dollár hordónkénti szintet is megközelítve, mielőtt visszakorrigáltak a jelenlegi 95 dollár körüli szintre. Ez a visszaesés azonban nem az olajválság enyhülését, hanem inkább a tárgyalások miatti átmeneti kivárást tükrözi – vélik szakértők.
A Hormuzi-szoros körüli patthelyzet a globális olajválság elmélyítésével fenyeget, és csak egy a megoldatlan kérdések közül Irán és az Egyesült Államok között, amelyek közé tartozik az Iszlám Köztársaság nukleáris képességei és Izrael libanoni inváziója is – hangzott el egy keddi eseményen.
A piac vezető elemzői a svájci Lausanne-ban megrendezett FT Commodities Global Summiton azt mondták, a Hormuzi-szoros körüli feszültség a globális olajforgalom mintegy 20 százalékát érinti. A konfliktus kezdete óta a térségből érkező nyersolaj- és finomított termékszállítás napi szinten körülbelül 13 millió hordóval csökkent. Egyes becslések szerint eddig több mint egymilliárd hordónyi ellátás esett ki a rendszerből, és ez a szám 1,5 milliárd hordóra is nőhet, ha a válság elhúzódik – mondta Saad Rahim, a Trafigura Group vezető közgazdásza az eseményen.
Frederic Lasserre, a Gunvor Group kereskedőcég elemzési vezetője szerint,
ha a háború még egy hónapig elhúzódik, az olajpiacok elérik a mélypontot, vagyis kifogynak a készletekből.
Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség ügyvezető igazgatója szerint a piac akár két évig is instabil maradhat, még akkor is, ha rövid távon sikerül diplomáciai megoldást találni. Volt aki úgy fogalmazott: lehetséges, hogy a Hormuzon áthaladó olajáramlás soha nem fog visszatérni a háború előtti szintre.
Olajválság: légijáratok törlése és vészforgatókönyvek
A jelenleg energiaválságra az egyik leggyorsabban reagáló ágazat a légiközlekedés. Az utóbbi hetekben több nagy légitársaság:
- járatokat töröl,
- vészforgatókönyveket készít,
- kapacitáscsökkentést hajtott végre.
Európában a helyzet különösen feszült, a becslések szerint már júniusban üzemanyaghiány jöhet, a pótló szállítások csak részben fedezik a kiesést – figyelmeztetnek a szakértők. A Bloomberg szerint a német légitársaságok már ott tartanak, hogy stratégiai készletek felszabadítását kérik, NATO-vezetékek használatát sürgetik, valamint szabályozási könnyítéseket kérnek a túlélés érdekében. Ez jól mutatja, hogy a válság már nem csak költségprobléma, hanem ellátási kérdés.
Nemcsak Németországban mérték fel az energiaválság okozta helyzet súlyosságát. A holland kormány a közel-keleti konfliktus gazdasági következményeinek enyhítésére közel 1 milliárd euró értékű gazdasági és energiapiaci intézkedéscsomagot jelentett be. A kabinet az emelkedő energiaárak hatását mérsékelné, támogatná a háztartásokat és a vállalkozásokat, miközben az ország az olajválság-kezelési terv első szakaszába is belépett.
Késleltetett sokk jöhet
Az olajválság új szakaszba lépett: a kínálati sokk mellett egyre erőteljesebb keresletcsökkenés is látható.
A legnagyobb kereskedőházak becslése szerint napi 4–5 millió hordó kereslet eshet ki, ez a globális olajfogyasztás mintegy 5 százaléka.
A Nemzetközi Energiaügynökség már lefelé módosította idei előrejelzését: a korábban várt napi 730 ezer hordós növekedés helyett mindössze napi 80 ezer hordós csökkenést valószínűsít. Ez a változás arra utal, hogy a válság már nemcsak az energiapiacot, hanem a teljes gazdaságot is érinti.
Szakértők szerint ha a válság elhúzódik:
- csökken a gazdasági aktivitás,
- visszaeshet a fogyasztás,
- globális lassulás jöhet.
A legnagyobb olajkereskedők arra figyelmeztetnek, hogy a háború okozta keresleti veszteségek legrosszabb része még hátravan. Russell Hardy, a Vitol Group vezérigazgatója elmondta, hogy a háború napi 4 millió hordó olajigényt csökkentett. Hozzátette, hogy ez a szám a helyzet tartósságával növekedni fog.
Szerinte a helyzet számos iparágban nyilvánvaló. A kínai , japán és dél-koreai petrolkémiai gyártók visszafogták a palackoktól az elektromos készülékekig mindenben felhasznált műanyagok termelését. Vietnamtól Hollandiáig számos légitársaság törli járatait, vagy vészhelyzeti terveket készít erre. Délkelet-Ázsia-szerte a betakarításra kész rizsföldek kihasználatlanul állnak az üzemanyag- és műtrágyaárak csökkenése miatt.
Ha három hónapon belül nem történik újranyitás, akkor az ügy makrogazdasági problémává válik, és a világ a recesszió szélére sodródik
– mondta.
Magyar szempont: felértékelődnek az alternatív útvonalak
Magyarország jelenleg védett üzemanyagárakkal próbálja mérsékelni az olajválság hatásait, így magyar autósok a környező országokénál többnyire kedvezőbb áron tankolhatnak. A mostani kormány meghosszabbította a védett üzemanyagárakat, így a következő hetekre még marad az ársapka, amellyel
- a benzinért 595 forintot,
- a gázolajért 615 forintot kell fizetni literenként.
Ez rövid távon stabilitást ad, de csak addig működik, amíg az ellátás biztosított. A magyar piac szempontjából ezért is kulcsfontosságú a Barátság kőolajvezeték, amely az ország nyersolaj-ellátásának jelentős részét biztosítja.
Legutóbbi hírek szerint a jövő héttől újra indulhat a február vége óta szünetelő kőolajszállítás a Barátság vezetéken. Ez fontos lehet hazánk és Közép-Európa számára is, ahol a vezetékes ellátás stabilitása kulcskérdés, az újranyitás érdemben enyhítheti a régiós nyomást.