Ellátási zavar után keresleti sokk – új szakaszba lépett az olajválság

Az elmúlt hetekben az olajárak mintegy 30 százalékkal emelkedtek, márciusban rövid időre a 120 dollár hordónkénti szintet is megközelítve, mielőtt visszakorrigáltak a jelenlegi 95 dollár körüli szintre. Ez a visszaesés azonban nem az olajválság enyhülését, hanem inkább a tárgyalások miatti átmeneti kivárást tükrözi – vélik szakértők.

A Hormuzi-szoros körüli patthelyzet a globális olajválság elmélyítésével fenyeget, és csak egy a megoldatlan kérdések közül Irán és az Egyesült Államok között, amelyek közé tartozik az Iszlám Köztársaság nukleáris képességei és Izrael libanoni inváziója is – hangzott el egy keddi eseményen.

A piac vezető elemzői a svájci Lausanne-ban megrendezett FT Commodities Global Summiton azt mondták, a Hormuzi-szoros körüli feszültség a globális olajforgalom mintegy 20 százalékát érinti. A konfliktus kezdete óta a térségből érkező nyersolaj- és finomított termékszállítás napi szinten körülbelül 13 millió hordóval csökkent. Egyes becslések szerint eddig több mint egymilliárd hordónyi ellátás esett ki a rendszerből, és ez a szám 1,5 milliárd hordóra is nőhet, ha a válság elhúzódik – mondta Saad Rahim, a Trafigura Group vezető közgazdásza az eseményen.

Frederic Lasserre, a Gunvor Group kereskedőcég elemzési vezetője szerint,

ha a háború még egy hónapig elhúzódik, az olajpiacok elérik a mélypontot, vagyis kifogynak a készletekből.

Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség ügyvezető igazgatója szerint a piac akár két évig is instabil maradhat, még akkor is, ha rövid távon sikerül diplomáciai megoldást találni. Volt aki úgy fogalmazott: lehetséges, hogy a Hormuzon áthaladó olajáramlás soha nem fog visszatérni a háború előtti szintre.

Olajválság: légijáratok törlése és vészforgatókönyvek

A jelenleg energiaválságra az egyik leggyorsabban reagáló ágazat a légiközlekedés. Az utóbbi hetekben több nagy légitársaság:

járatokat töröl,

vészforgatókönyveket készít,

kapacitáscsökkentést hajtott végre.

Európában a helyzet különösen feszült, a becslések szerint már júniusban üzemanyaghiány jöhet, a pótló szállítások csak részben fedezik a kiesést – figyelmeztetnek a szakértők. A Bloomberg szerint a német légitársaságok már ott tartanak, hogy stratégiai készletek felszabadítását kérik, NATO-vezetékek használatát sürgetik, valamint szabályozási könnyítéseket kérnek a túlélés érdekében. Ez jól mutatja, hogy a válság már nem csak költségprobléma, hanem ellátási kérdés.