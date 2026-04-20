Hatalmas fordulat jöhet a globális olajkáoszban – ez mindent megváltoztathat

Mivel a Hormuzi-szorosban a helyzet továbbra is ingatag és szűk keresztmetszetet jelent a globális energiapiacok számára, Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója egy új olajvezeték megépítését szorgalmazza, amely az Irak déli részén található bászrai olajmezőket kötné össze a törökországi Ceyhanban működő terminállal.

Új olajvezeték épülhet Irak és Törökország között

Fotó: Martin Divisek / MTI/EPA

Stratégiai szükségszerűség egy új olajvezeték építése

A javaslat, amelynek célja a mind megbízhatatlanabb vízi út végleges megkerülése, stratégiai szükségszerűség az energiabiztonság érdekében – írja a török Hürriyet nyomán a Yahoo! Finance.

Irak olajexportjának körülbelül 90 százaléka a Hormuzi-szoroson keresztüli tranzittól függ, ennélfogva a Bászra-Ceyhan csővezeték már nem egyszerű infrastrukturális projekt, hanem stratégiai szükségszerűség mind Irak, mind Törökország számára, és létfontosságú ellátásbiztonsági eszköz az európai piacok esetében.

A javaslat egy olyan időszakban érkezik, amikor a hagyományos közel-keleti tranzitfolyosók óriási nyomás alatt állnak. Az Egyesült Államok által támogatott India–Közel-Kelet–Európa gazdasági folyosó tényleges leállását és a Vörös-tengeren tapasztalható tartós instabilitást követően Törökország egyre életképesebb alternatívaként jelenítette meg magát a Perzsa-öblöt az európai piacokkal összekötő kereskedelmi útvonalak számára.

A projekthez persze szilárd politikai megállapodásra lenne szükség Ankara és Bagdad között. Az IEA ügyvezető igazgatója mindenesetre azt javasolja, hogy a finanszírozás, amely gyakran a határokon átnyúló energiainfrastruktúra legjelentősebb akadálya, részben európai támogatással valósuljon meg.

A Hormuzi-szorosban uralkodó helyzet mindenképpen alátámasztja egy ilyen projekt sürgősségét, hiszen a nemzetközi olajellátás már nem támaszkodhat a Perzsa-öböl logisztikájának status quójára.

Újraindult egy fontos vezeték a térségben

Mint korábban beszámoltunk róla, a február 28-i Irán elleni amerikai-izraeli támadással kirobbantott közel-keleti háború miatt Irak teljesen leállította a napi 3,5 millió hordós exportját, amelyet Bászrán és a Perzsa-öblön keresztül bonyolított, a hatóságok pedig alternatív megoldásokat kezdtek keresni a Hormuzi-szoros helyett.

Ezzel kapcsolatban fontos fejlemény volt, hogy Irak március második felében részlegesen újraindította kőolajexportját az északi Kirkuk mezőkről a törökországi Ceyhan kikötőjébe vezető vezetéken, miután erre vonatkozó megállapodást kötöttek az iraki autonóm Kurdisztán vezetőivel.

Az export újraindítása kulcsfontosságú volt Irak számára. Az északi vezetéken keresztül napi 250-300 ezer hordónyi nyersolaj szállítható, ami továbbra is csak töredéke az ország korábbi, mintegy 3,5 millió hordós napi exportjának.