Megtámadták Németország kőolajvezetékét

Egy észak-olaszországi olajvezeték elleni március végi támadás veszélybe sodorta a benzin-, gázolaj- és repülőgép-üzemanyag ellátását Dél-Németországban. Az eset következtében több napra megszakadt a nyersolaj-ellátás a karlsruhei térség közelében működő Miro finomítóban, amely Németország legnagyobb finomítója. A Politico a Miro szóvivőjére hivatkozva arról számolt be, hogy Transzalpesi vezetéken (TAL) három napon keresztül, egészen március 30-án hajnali 2 óráig nem érkezett nyersolaj, ezért a meglévő készleteikre kellett támaszkodniuk. A kiesés a Bayernoil finomítóit is érintette, a bajorországi Neustadt és Vohburg telephelyek szintén a helyi tárolókészleteik felhasználásával hidalták át a háromnapos fennakadást.
Az olajvezeték elleni támadás szabotázsakció volt
A Welt am Sonntag és a Business Insider által megszerzett információk szerint a vezeték meghibásodását az olasz Alpokban, Terzo di Tolmezzo közelében található szivattyúállomás áramellátása elleni támadás okozta. Két, az ügyet ismerő forrásuk is megerősítette, hogy a kiesés szabotázsakció következménye volt. A német hatóságokat az olasz partnereik tájékoztatták az esetről.
„A Szövetségi Bűnügyi Hivatal kapcsolatban áll az olasz hatóságokkal az ügy kapcsán” – közölte a német belügyminisztérium szóvivője. Arra a kérdésre, hogy politikai indíttatású, kritikus infrastruktúra elleni támadásról van-e szó, azt válaszolta, hogy ez az olasz hatóságok folyamatban lévő vizsgálatának tárgya. A TAL vezetéket üzemeltető vállalat egyelőre szintén nem kommentálta a kiesés okát, ahogy az észak-olaszországi villamosenergia-hálózatot működtető Terna sem kívánt nyilatkozni.
A Miro finomító szóvivője hangsúlyozta, hogy a vezeték leállása idején minden termék teljes mértékben elérhető maradt. Elmondása szerint az üzemanyag-ellátás a töltőállomásokon nem szenvedett fennakadást. Az ugyanakkor nem világos, hogy a finomító mennyi ideig tudott volna kizárólag a helyszíni tartályokban tárolt készletekre támaszkodva működni.
A szivattyúállomás helyreállítása után a Miro fokozatosan újjáépíti nyersolajkészleteit. A vállalat tájékoztatása szerint a finomító naponta 10 millió embert lát el üzemanyaggal és fűtőolajjal, valamint távhőt biztosít Karlsruhe több ezer háztartásának. A finomító Baden-Württemberg teljes primerenergia-igényének mintegy 45 százalékáról gondoskodik.
Az eset rávilágított a német energiarendszer kritikus infrastruktúráinak sebezhetőségére
„Általánosságban elmondható, hogy a kritikus infrastruktúrák, különösen az energiaszektorban, az átlagnál magasabb fenyegetettségi szintnek vannak kitéve” – ismerte el a belügyminisztérium szóvivője.
A vezeték elleni támadás érzékeny időszakban érte Németországot.
Ugyan az üzemanyagok és a földgáz egyelőre nem számítanak hiánycikknek az országban, a légitársaságok számára szükséges repülőgép-üzemanyag ellátásában azonban már kezdenek szűk keresztmetszetek kialakulni az iráni háború következtében
– írja a Világgazdaság.
A gázolajhiány – amely különösen fontos a szállítás és az ipar számára – szintén nem zárható ki, ha Irán továbbra sem nyitja meg teljes mértékben a Hormuzi-szorost.