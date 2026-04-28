Rendkívüli: májustól otthagyja az OPEC szervezetét az egyik legerősebb tagállama

„A a döntés az Emírségek termelési politikájának, valamint jelenlegi és jövőbeli kapacitásainak átfogó felülvizsgálatát követi. Alapja nemzeti érdekünk, valamint azon elkötelezettségünk, hogy hatékonyan hozzájáruljunk a piac sürgető igényeinek kielégítéséhez” – áll az Egyesült Arab Emírségek Energiaügyi Minisztériumának közleményében, melyet az OPEC-ből való távozásokról adtak ki.

Az OPEC kőolajipari kartell székhelye Bécsben (illusztráció)

Az OPEC egyik legerősebb tagja hagyja ott a szervezetet

A CNBC közlése szerint az Egyesült Arab Emírségek februárban az OPEC harmadik legnagyobb termelője volt Szaúd-Arábia és Irak után. Az ország 1967-ben csatlakozott a szervezethez, hét évvel annak megalapítása után. Az idén február 28-án kitört iráni háborút megelőzősen napi termelése 3 millió hordó felett alakult.

Az OPEC+ (az OPEC és szövetségesei, köztük Oroszország) keretein belül az Emírségek kulcsszerepet játszott a globális olajkitermelés szabályozásában és az olajárak befolyásolásában,

mint a világ egyik legnagyobb olajtartalékával és termelési kapacitásával rendelkező ország.

A kilépési döntést megelőzően az ország korábban többször is feszültségekbe keveredett a szervezettel, főleg a termelési kvóták meghatározása kapcsán, mivel növelni szerette volna kapacitásait, miközben az OPEC korlátozásokat írt elő.

A kilépést követően az Egyesült Arab Emírségek továbbra is felelősségteljesen fog cselekedni, fokozatosan és mértékkel, a kereslethez és a piaci körülményekhez igazodva további termelést hozva piacra

– tette hozzá az ország közleménye.

Szaúd-Arábiát régóta az OPEC nehézsúlyú tagjának tekintik a bécsi székhelyű olajkartellben, amelynek piaci ereje részben csökkent, mivel az Egyesült Államok az elmúlt években növelte nyersolaj-termelését. Emellett Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek egyre inkább versengenek egymással gazdasági kérdésekben és regionális politikában, különösen a Vörös-tenger térségében. A két ország 2015-ben koalíciót kötött a jemeni, Irán által támogatott húszi lázadók elleni küzdelemre. Ez a koalíció azonban december végén szétesett fulladt, amikor Szaúd-Arábia bombatámadást indított egy, az Egyesült Arab Emírségek által támogatott jemeni szeparatistáknak szánt fegyverszállítmány ellen.