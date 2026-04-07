Otthon Start: ha fix 3 százalék, akkor mit jelent az ötéves kamatváltozás?

A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján 2026 februárjában összesen 245,5 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel-szerződéseket, ami enyhe csökkenést jelent a januári 253,8 milliárd forinthoz képest. A kihelyezések döntő része, kicsivel több mint négyötöde támogatott konstrukció volt − írta elemzésében a money.hu.

Az Otthon start kamata nem változik, csupán az állami támogatás mértéke, de az ügyfél fix törlesztőrészletet fizet

Az Otthon Start Program önmagában 178 milliárd forinttal járult hozzá a februári volumenhez, és a 2025. szeptemberi indulása óta már összesen 958 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket a konstrukció keretében. A fix, legfeljebb 3 százalékos kamat ígérete rövid idő alatt a piac egyik legerősebb vonzerejévé vált.

A konstrukció lényege, hogy az állam kamattámogatással biztosítja: az ügyfelek által fizetett kamat legfeljebb három százalék marad akár a teljes, maximum 25 éves futamidő alatt. Ez

a jelenlegi piaci környezetben jelentős előnyt jelent, hiszen a piaci lakáshitelek kamata ennél érdemben magasabb, így a havi törlesztőrészlet is jóval nagyobb lehet.

A bizonytalanság abból fakad, hogy a jogszabály szerint a kölcsön ügyleti kamata a kamattámogatás időszaka alatt ötévente módosítható. Ezt sokan úgy értelmezik, hogy a hitel kamata is változhat.

„Bár az Otthon Startot fix 3 százalékos hitelként is emlegetik, sokakban felmerül a kérdés, hogy az akár 25 éves futamidő alatt változhat-e ez a kamat. Ez a bizonytalanság egy, a kormányrendeletben szereplő megfogalmazásból ered, amely szerint a kölcsön ügyleti kamata a kamattámogatás időszaka alatt ötévente módosítható. Fontos azonban, hogy

ez a rendelkezés az ügyleti kamatra vonatkozik, nem pedig arra a kamatra, amelyet az ügyfél ténylegesen fizet.

A két fogalom között lényeges különbség van” – figyelmeztet Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője.

Az Otthon Start hitel esetében a bank által meghatározott ügyleti kamatból az állam kamattámogatást biztosít, így alakul ki az ügyfél által fizetett kamat, amely legfeljebb három százalék lehet.

Ez azt jelenti, hogy az ötévente történő kamatmódosítás elsősorban azt befolyásolja, mekkora támogatást fizet az állam - nem pedig azt, hogy mennyit fizet az ügyfél. Emelkedő kamatkörnyezetben a támogatás nő, csökkenő kamatoknál pedig mérséklődhet, miközben a hitelfelvevő törlesztőrészlete változatlan marad, amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülnek.