Sorra változtatnak a bankok az Otthon Start hiteleknél – erre érdemes felkészülni

Érezhető csökkenést hozhat az Otthon Start hitelt igénylők által kifizetendő kamat összegében az, ha a maximálisan megengedett, évi 3 százalékos kamathoz képest valamivel alacsonyabb áron veszik igénybe a konstrukciót. Ez annak ellenére van így, hogy az egyes bankok által adott, többnyire 0,1-0,2 százalék közötti engedmény első látásra nem tűnik jelentősnek.
Több mint egymillió forint is megtakarítható egy átlagos Otthon Start-hitelnél
Egy átlagosnak mondható – 25 éves futamidejű, 35 millió forintos összegű – Otthon Start hitel teljes futamideje alatt közel 14,8 millió forint kamatot kell kifizetni, ha az igénylő a megengedett legmagasabb, évi 3 százalékos kamattal veszi fel a kölcsönt. Évi 2,80 százalékos kamatnál viszont már 13,7 millió forint közelébe olvad a kifizetendő kamat, tehát az adós közel 1,1 millió forint kamatterhet takaríthat meg abban az esetben, ha az eredeti ütemezésnek megfelelően fizeti vissza a hitelt.
Ez azt jelenti, hogy alacsonyabb kamattal jóval több megtakarítás érhető el egy átlagos Otthon Start hitelnél, mint a kölcsön mellé kínált egyszeri jóváírási és egyéb kedvezményekkel. Persze az összevetésnél nem árt figyelembe venni, hogy a kölcsön mellé kínált jóváírások és az induló költségekből adott engedmények azonnal érvényesíthetők, miközben a fizetendő kamatnál elért megtakarítás apránként jelentkezik, és a mértékét az is befolyásolja, hogy az adós végül mennyi idő alatt fizeti vissza a hitelt.
Csökkennek a kamatok, és egyre több a kedvezmény
Az elmúlt hónapokban több bank is lejjebb vitte az Otthon Start hitel kamatát, és már öt olyan szolgáltató is akad, amely a megengedett évi 3 százalékosnál alacsonyabb kamatot is elérhetővé tesz.
- A MagNet Bank a most futó akciójában évi 2,80 százalékos kamattal kínálja a támogatott kölcsönt, amelyhez most 200.000 forint egyszeri jóváírás is kapcsolódhat. Az ajándékpénz folyósításának feltétele, hogy a felvett hitel összege érje el a 10 millió forintot, és az igénylőnek számlája is legyen a pénzintézetnél. Az alacsony kamat és az egyszeri jóváírás mellett több, a hitelhez kapcsolódó kezdeti költségnél is ad kedvezményeket a pénzintézet: így most elengedik a folyósítási díjat és a tulajdoni lap, térképmásolat költségét, miközben visszatérítik az értékbecslési költséget is – utóbbinál 50.000 forint a felső limit. A meglévő MagNet Bank ügyfelek és a legalább 12 millió forint kölcsönösszeget igénylő ügyfelek részére jóváírják a közjegyzői díjat is, a hirdetményben foglalt feltételek szerint.
- A Gránit Banknál jelenleg 360.000 forint egyszeri jóváírás is járhat az Otthon Start hitel mellé, ha két igénylő is új ügyfélként számlát a pénzintézetnél. A hitel kamata a Gránit Banknál évi 2,79 százalék – ez jelenleg a legkedvezőbb a piacon –, miközben a kezdeti költségekhez kapcsolódóan is nyújt kedvezményeket a pénzintézet.
- Az MBH Bank a prémium és privát banki ügyfeleinek évi 2,89 százalékos, fix kamat mellett kínálja a konstrukciót. A pénzintézetnél most már akár összesen 500.000 forint kedvezmény is kapcsolódhat az Otthon Start hitelhez, ha ketten igénylik a kölcsönt, és élni tudnak minden, felkínált lehetőséggel.
- Az UniCredit Bank évi 2,80 százalékos kamattal kínálja a támogatott hitelt, miközben 250.000 forint egyszeri jóváírást is ad, ha teljesülnek az előírt feltételek.
- A CIB Banknál változatlanul 2,95 százalékos, éves kamattal érhető el az Otthon Start hitel, miközben 200.000 forint jóváírást is adnak a kölcsön mellé. Emellett a hitel visszafizetésének időpontjáig egy lakossági számlacsomagok havi számlavezetési díját is elengedik.
- Az Erste most tartó akciójában akár összesen 400.000 forint kedvezmény is elérhető akkor, ha ketten igénylik a kölcsönt.
- Az OTP Bank több kezdeti költségnél is ad kedvezményeket az Otthon Start hitelhez kapcsolódóan. Emellett a hitel évnyerő változatban elérhető a banknál: ennél a futamidő első 12 hónapjában csak kamatot fizet az ügyfél, a tőke törlesztése csak a 13. hónaptól indul el. Az OTP Banknál a lakossági számlanyitáshoz kapcsolódóan is tart akció.
- A K&H-nál akár 320.000 forint jóváírás is járhat a támogatott hitel mellé, ám ehhez az kell, hogy ketten igényeljék a hitelt, és új ügyfélként számlát is nyissanak a pénzintézetnél.