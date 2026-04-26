Sorra változtatnak a bankok az Otthon Start hiteleknél – erre érdemes felkészülni

Érezhető csökkenést hozhat az Otthon Start hitelt igénylők által kifizetendő kamat összegében az, ha a maximálisan megengedett, évi 3 százalékos kamathoz képest valamivel alacsonyabb áron veszik igénybe a konstrukciót. Ez annak ellenére van így, hogy az egyes bankok által adott, többnyire 0,1-0,2 százalék közötti engedmény első látásra nem tűnik jelentősnek.

Jóval több megtakarítást eredményezhet az Otthon Startnál az alacsonyabb kamat, mint az ajándékpénz

Több mint egymillió forint is megtakarítható egy átlagos Otthon Start-hitelnél

Egy átlagosnak mondható – 25 éves futamidejű, 35 millió forintos összegű – Otthon Start hitel teljes futamideje alatt közel 14,8 millió forint kamatot kell kifizetni, ha az igénylő a megengedett legmagasabb, évi 3 százalékos kamattal veszi fel a kölcsönt. Évi 2,80 százalékos kamatnál viszont már 13,7 millió forint közelébe olvad a kifizetendő kamat, tehát az adós közel 1,1 millió forint kamatterhet takaríthat meg abban az esetben, ha az eredeti ütemezésnek megfelelően fizeti vissza a hitelt.

Ez azt jelenti, hogy alacsonyabb kamattal jóval több megtakarítás érhető el egy átlagos Otthon Start hitelnél, mint a kölcsön mellé kínált egyszeri jóváírási és egyéb kedvezményekkel. Persze az összevetésnél nem árt figyelembe venni, hogy a kölcsön mellé kínált jóváírások és az induló költségekből adott engedmények azonnal érvényesíthetők, miközben a fizetendő kamatnál elért megtakarítás apránként jelentkezik, és a mértékét az is befolyásolja, hogy az adós végül mennyi idő alatt fizeti vissza a hitelt.

Csökkennek a kamatok, és egyre több a kedvezmény

Az elmúlt hónapokban több bank is lejjebb vitte az Otthon Start hitel kamatát, és már öt olyan szolgáltató is akad, amely a megengedett évi 3 százalékosnál alacsonyabb kamatot is elérhetővé tesz.