Otthon Start: mennyivel jobban éri meg a piaci hitelekhez képest?

A korábbinál jóval magasabb kamatokkal vesznek fel piaci lakáshiteleket a háztartások a fix 3 százalékos hitel szeptemberi megjelenése óta. Úgy tűnik, az Otthon start mindenhogy jobban megéri, viszont a piaci hitelekhez nyújtott kedvezményeket sem használják ki teljes mértékben az ügyfelek.
Noha a piaci lakáshiteleknél is számos kedvezményt kínálnak a bankok, ezeknél nyoma sincs a támogatott hitelhez járó, több százezer forintos jóváírásoknak. Látványosan megugrott a piaci feltételű lakáshitelek jegybank által kalkulált, éves, átlagos kamatlába az Otthon Start hitel szeptemberi megjelenése után: miközben a 2025 augusztusáig tartó egy évben 6,55 és 6,90 százalék között mozgott a regisztrált érték, a múlt év októbere óta egy szűk, ám jóval magasabb sávban, 7,66 és 7,85 százalék között ingadozott – írta a biztosdöntés.hu.

A kormány az Otthon start programmal kiemelten segíti a fiatalok első lakáshoz jutását
Az Otthon start a bankokat is jobban megmozgatja, inkább erre koncentrálnak
Az összefüggés pedig az, hogy a piaci lakáshitelek átlagkamatánál látható ugrás amiatt is lehet, hogy az ügyfelek nem akarják, illetve nem tudják teljesen kihasználni a felkínált kedvezményeket. Az alacsonyabb kamat feltétele 

  • a magas jövedelem, 
  • a több tízmilliós hitelösszeg, 
  • hitelfedezeti biztosítás megkötése, 
  • vagy más hitelkonstrukció egyidejű igénylése is.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója szerint az is szembetűnő, hogy a piaci lakáshitelekhez nem kapcsolódnak több százezer forintos, egyszeri jóváírással kecsegtető akciók sem, mint az Otthon Start hitelnél. Utóbbin nincs mit csodálkozni, hiszen az idei év első két hónapjában megkötött, közel 500 milliárd forintnyi lakáshitel-szerződésből nagyjából 400 milliárd támogatott konstrukció volt, amelynek döntő részét az Otthon Start adta. Az ingatlan.com által közölt arányszám is beszédes, három lakáshitelből kettő Otthon start.

Attól függetlenül, hogy a piaci feltételű lakáshiteleknél nincsenek nagy összegű egyszeri jóváírással kecsegető akciók, a BiztosDöntés.hu lakáshitel kalkulátora szerint ezeknél a konstrukcióknál is erős a verseny, és bőven kínálnak kedvezményeket a bankok.

 

 

