Figyelem: a mai naptól változás jött az otthontámogatási programban

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
29 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 2026. január 1-jével indult otthontámogatási programban már több jelentős változás és pontosítás lépett életbe, a mai naptól újabb módosítás történt, amelynek nyomán a támogatás visszafizetésének szabályai változnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar kormány tavaly azzal a céllal hirdette ki az otthontámogatási programot, hogy minden magyar család szert tehessen saját otthonra.

Otthontámogatási program, A kormány az Otthon start programmal kiemelten segíti a fiatalok első lakáshoz jutását
Otthontámogatási program: megváltoztak a támogatás visszafizetésének szabályai 
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Változások az otthontámogatási programban

A 361/2025 (XI. 25.) számú kormányrendelet szabályai utóbb módosultak, ugyanis bővült az otthontámogatásra jogosultak köre, továbbá kedvezőbbé váltak a jogosító feltételek.

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján azonban szükségessé vált a rendelet szabályainak további apróbb módosítása.

Míg az eddigi szabályozás szerint a támogatás tárgyévre arányos részének visszafizetését a munkáltató csak a jogosult halála esetén nem követelhette vissza, mostantól azonban akkor is megteheti ezt, ha a jogosult „jogviszonyának megszűnésére vagy megszüntetésére az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérő módon kerül sor” – fogalmaz a Magyar Közlönyben megjelent rendelet szövege.

Amennyiben az otthontámogatásra jogosult a jogviszonyát akár a hiteltörlesztési célú otthontámogatás első alkalommal történő folyósításától, akár az önerő céljából juttatott otthontámogatás folyósításától számított hat hónapon belül egyoldalúan megszünteti, akkor a jogosult – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – köteles a jogviszony megszüntetését követő egy hónapon belül, az addig részére folyósított otthontámogatás teljes összegét – a visszafizetés megállapításakor érvényes jegybanki alapkamattal növelt mértékben – visszafizetni.

A módosítások a mai nappal léptek hatályba, és azokat a már benyújtott kérelmek nyomán folyósított támogatási összegeknél is alkalmazni kell. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!