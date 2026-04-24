Figyelem: a mai naptól változás jött az otthontámogatási programban

A magyar kormány tavaly azzal a céllal hirdette ki az otthontámogatási programot, hogy minden magyar család szert tehessen saját otthonra.

Otthontámogatási program: megváltoztak a támogatás visszafizetésének szabályai

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Változások az otthontámogatási programban

A 361/2025 (XI. 25.) számú kormányrendelet szabályai utóbb módosultak, ugyanis bővült az otthontámogatásra jogosultak köre, továbbá kedvezőbbé váltak a jogosító feltételek.

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján azonban szükségessé vált a rendelet szabályainak további apróbb módosítása.

Míg az eddigi szabályozás szerint a támogatás tárgyévre arányos részének visszafizetését a munkáltató csak a jogosult halála esetén nem követelhette vissza, mostantól azonban akkor is megteheti ezt, ha a jogosult „jogviszonyának megszűnésére vagy megszüntetésére az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérő módon kerül sor” – fogalmaz a Magyar Közlönyben megjelent rendelet szövege.

Amennyiben az otthontámogatásra jogosult a jogviszonyát akár a hiteltörlesztési célú otthontámogatás első alkalommal történő folyósításától, akár az önerő céljából juttatott otthontámogatás folyósításától számított hat hónapon belül egyoldalúan megszünteti, akkor a jogosult – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – köteles a jogviszony megszüntetését követő egy hónapon belül, az addig részére folyósított otthontámogatás teljes összegét – a visszafizetés megállapításakor érvényes jegybanki alapkamattal növelt mértékben – visszafizetni.

A módosítások a mai nappal léptek hatályba, és azokat a már benyújtott kérelmek nyomán folyósított támogatási összegeknél is alkalmazni kell.