Hatalmas drágulás jön az óvszereknél – mi van a háttérben?

A világ legnagyobb óvszergyártó vállalata, a malajziai Karex azt közölte a Reutersnak adott interjúban, hogy 20-30 százalékos áremelést tervez egyelőre, ha az iráni háború miatt elhúzódnak az ellátási lánc zavarai. Az óvszer már hiánycikk lett egyes régiókban.

Az óvszer ára megugrik az iráni háború miatt/Fotó: Womanizer Toys / Unsplash

A vállalat képviselője a Reutersnek adott interjúban elmondta, hogy a növekvő szállítási költségek és a szállítási késedelmek miatt sok ügyfelének a szokásosnál alacsonyabb készletei vannak. Az iráni háború megzavarta az energia- és petrolkémiai piacokat, amelyek kulcsszerepet játszanak az óvszergyártásban.

Pillanatok alatt drágább lesz a boltokban az óvszer

„A helyzet kétségtelenül nagyon törékeny, az árak magasak... Nincs más választásunk, mint hogy a költségeket most áthárítsuk az ügyfelekre” – mondta a cég menedzsere.

A Karex évente több mint 5 milliárd óvszert gyárt, és olyan vezető márkáknak szállít, mint a Durex és a Trojan,

A szintetikus gumi és a szilikonolaj ára egyaránt nőtt, miközben a csomagolóanyagok is drágultak. Ezek mind elengedhetetlenek a gyártás során, így az áremelkedés szinte automatikusan begyűrűzik a végtermékekbe. A problémát tovább súlyosbítja a szállítás akadozása, a szállítási idők egyes esetekben akár kétszeresére nőttek. Ez nemcsak lassítja az ellátást, hanem jelentősen meg is drágítja azt.

A készletek több régióban csökkenni kezdtek, és szakértők szerint egyes fejlődő országokban akár hiány is kialakulhat. Ez már nem csupán gazdasági kérdés, hanem közegészségügyi kockázat is. Az óvszerek drágulása ugyanis hatással lehet a védekezés elérhetőségére, ami növelheti a fertőző betegségek, köztük a HIV terjedésének kockázatát. Az óvszer mellett az orvosi gumikesztyűk gyártását és érinti a drágulás, jelezte a malajziai gyártó.