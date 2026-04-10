Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
A színészkedés helyett új szakmába kezdett Pamela Anderson

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lakberendezőnek csapott fel Pamela Anderson. A kanadai-amerikai színésznő a Los Angeles-i Olive Ateliers bútorgyártó céggel állt össze, és dobott piacra egy 40 darabos kollekciót. Pamela Anderson elmondása szerint a bútorokat „nagymamájának a Salish-tenger menti farmjáról” szóló emlékei inspirálták.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pamela AndersonbútortervezésBaywatch

Pamela Anderson Sentimentalist elnevezésű kollekciója kültéri kanapékat, nyugágyakat, asztalokat és kosarakat tartalmaz, amelyek elsősorban természetes rattanból, kék-fehér csíkos kárpitozással készültek – számolt be róla a Deezen.

Sokakat meglepett, a Baywatch egykori sztárjának, Pamela Andersonnak a legújabb üzlete. Fotó: NBC-TV / Courtesy of NBC-TV

Pamela Anderson is követi a friss trendet, miszerint a hírességek bútorok tervezésébe szállnak be 

Legutóbb az amerikai zenész, A$AP Rocky és a Hommemade designstúdió dobott piacra egy közös bútorkollekciót, de nemrégiben a brit zenész, Robbie Williams is tervezett egy széket a holland Moooi márkával közösen.

A Pamela Andersonnal közös kollekció az Olive Ateliers első külső együttműködése. A Los Angeles-i székhelyű bútortervező stúdió és műhelyt 2021-ben alapították. 

A bútorok fő alapanyagának azért a rattant választották, mert az anyag az idő múlásával patinássá válik. „A tengerparton nőttem fel. Emlékszem a kis faházunkra a mólón, amelyen a fa ezüstösre változott a sós levegőtől, az évek alatt. Mindig is vonzódtam azokhoz a bútorokhoz, amelyek minél többet élünk velük, annál szebbek lesznek” – mondta el a színésznő, aki manapság a saját tengerparti birtokán él a kanadai Vancouver-szigeten.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
