Mintegy 30 százalékkal drágul a paracetamol – ez is a háború miatt történik

A brit Nemzeti Gyógyszertárszövetség (NPA) szerint a közforgalmú gyógyszertárak 20-30 százalékkal magasabb árat számítanak fel a paracetamolért, mint februárban, és sok helyen kifogytak bizonyos erősségű aszpirinből és co-codamolból is (a brit forgalmazásban engedélyezett, paracetamolt és kodeint tartalmazó kombinált fájdalomcsillapító). A vény nélkül kapható cetirizin-tabletták – gyakori szénanátha elleni készítmény – ára szintén 20-30 százalékkal emelkedett ugyanebben az időszakban.

Jelentős arányú drágulást látni a brit gyógyszertárakban, többek között a paracetamol ára is drágul

Még a paracetamolra is hat az iráni háború

A háború kezdete óta, közel nyolc hete jelentősen megugrott a benzin és a dízel ára, ami növelte a gyógyszergyártás és a szállítás költségeit. Ezek a költségek a patikákra is áthárultak, amelyek összességében 40-50 százalékkal többet fizetnek a készletek beszerzéséért – írja a Guardian.

Az iráni konfliktus emellett megduplázta a légi szállítás költségeit: a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) – a brit egészségügyi ellátórendszer alapvető intézménycsoportja – gyógyszereinek ötöde légi úton érkezik, valamint visszavetette a Perzsa-öböl térségéből származó kőolajszármazékok ellátását.

Ezeket számos gyakori gyógyszer, köztük a paracetamol és az aszpirin előállításához használják.

Az alacsony haszonkulccsal működő, szabadalmon kívüli generikus gyógyszereket gyártó cégek emelni kezdték áraikat, ami növeli az NHS gyógyszerköltségeit, valamint a patikai árakat is. (Érdemes megemlíteni, hogy Magyarországon már 2025 júliusában önkéntes árkorlátozás mellett döntöttek a gyógyszeripar szereplői kormányzati kezdeményezésre.)

Egyes brit gyógyszertárak részben már a háború előtt kezdődött ellátási problémák miatt felfüggesztették az aszpirin vény nélküli értékesítését. Olivier Picard, az NPA elnöke – amely 6000 angliai közforgalmú gyógyszertárat képvisel – elmondta: március 27-én Berkshire-ben működő patikája nem tudott paracetamolt rendelni. Amikor néhány nappal később újra elérhetővé vált, „a nagykereskedelmi ár megduplázódott”. Az ideiglenes gyógyszerhiány nem ritka, de súlyosabbá válhat, ha a petrolkémiai szállítás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros nem nyílik meg hamarosan.