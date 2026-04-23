Mintegy 30 százalékkal drágul a paracetamol – ez is a háború miatt történik

A brit Nemzeti Gyógyszertárszövetség (NPA) szerint a közforgalmú gyógyszertárak 20-30 százalékkal magasabb árat számítanak fel a paracetamolért, mint februárban, és sok helyen kifogytak bizonyos erősségű aszpirinből és co-codamolból is (a brit forgalmazásban engedélyezett, paracetamolt és kodeint tartalmazó kombinált fájdalomcsillapító). A vény nélkül kapható cetirizin-tabletták – gyakori szénanátha elleni készítmény – ára szintén 20-30 százalékkal emelkedett ugyanebben az időszakban.
Még a paracetamolra is hat az iráni háború
A háború kezdete óta, közel nyolc hete jelentősen megugrott a benzin és a dízel ára, ami növelte a gyógyszergyártás és a szállítás költségeit. Ezek a költségek a patikákra is áthárultak, amelyek összességében 40-50 százalékkal többet fizetnek a készletek beszerzéséért – írja a Guardian.
Az iráni konfliktus emellett megduplázta a légi szállítás költségeit: a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) – a brit egészségügyi ellátórendszer alapvető intézménycsoportja – gyógyszereinek ötöde légi úton érkezik, valamint visszavetette a Perzsa-öböl térségéből származó kőolajszármazékok ellátását.
Ezeket számos gyakori gyógyszer, köztük a paracetamol és az aszpirin előállításához használják.
Az alacsony haszonkulccsal működő, szabadalmon kívüli generikus gyógyszereket gyártó cégek emelni kezdték áraikat, ami növeli az NHS gyógyszerköltségeit, valamint a patikai árakat is. (Érdemes megemlíteni, hogy Magyarországon már 2025 júliusában önkéntes árkorlátozás mellett döntöttek a gyógyszeripar szereplői kormányzati kezdeményezésre.)
Egyes brit gyógyszertárak részben már a háború előtt kezdődött ellátási problémák miatt felfüggesztették az aszpirin vény nélküli értékesítését. Olivier Picard, az NPA elnöke – amely 6000 angliai közforgalmú gyógyszertárat képvisel – elmondta: március 27-én Berkshire-ben működő patikája nem tudott paracetamolt rendelni. Amikor néhány nappal később újra elérhetővé vált, „a nagykereskedelmi ár megduplázódott”. Az ideiglenes gyógyszerhiány nem ritka, de súlyosabbá válhat, ha a petrolkémiai szállítás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros nem nyílik meg hamarosan.
Az allergiások a pénztárcájukat is készíthetik
Míg a beszállítók hosszú távú ármegállapodásokkal dolgoznak az NHS kórházaival, nagyobb mozgásterük van a gyógyszertáraknak és háziorvosi rendelőknek szállított gyógyszerek árazásában. Például a nagykereskedőktől vásárolt 100 darabos, 500 mg-os paracetamolcsomag ára március végére 41 pennyről 1,99 fontra ugrott, bár azóta 1,09 fontra mérséklődött (1 font jelenleg 422 forint).
A cetirizin esetében egyes gyógyszertárak beszerzési ára január óta majdnem megduplázódott: a 30 tablettás kiszerelés 19 pennyről 37 pennyre emelkedett, miközben egyes forgalmazók akár 3 fontot is kérnek érte.
Az allergiások további áremelkedésekre számíthatnak májusban vagy júniusban, amikor a szénanátha-szezon csúcsa beköszönt.
Az NPA ugyanakkor óva int a pánikvásárlástól és a gyógyszerek felhalmozásától, mivel ez hiányt idézne elő és tovább növelné az árakat.
A közforgalmú gyógyszertárak bevételeinek 90 százaléka az NHS-re felírt receptek kiváltásából származik, amelyekért rögzített áron kapnak térítést.
Ha azonban a kormány elismeri, hogy egy adott gyógyszer ára jelentősen emelkedett, növelheti a gyógyszertáraknak járó visszatérítést. Márciusban rekordmennyiségű, 230 tétel szerepelt ezen az úgynevezett árkompenzációs listán, köztük
- vérnyomáscsökkentők,
- szorongás elleni gyógyszerek,
- antidepresszánsok, valamint
- fájdalomcsillapítók.
Ez jelentős növekedés a tavaly márciusi 90-hez képest. A paracetamol azonban annak ellenére, hogy az egyik leggyakrabban használt gyógyszer Angliában – havonta 1,3 millió csomagot írnak fel belőle –, nem került fel erre a listára. A kormány mindössze 49 pennyt térít a gyógyszertáraknak egy 32 darabos kiszerelés után. A cetirizin szintén nem szerepel a listán.
Bár a generikus gyógyszerek gyakran olcsóbbak a szupermarketekben, és online patikákban is kedvezőbbek lehetnek (szállítási költségek nélkül), az iráni háború miatti költségnövekedés és ellátási problémák ezek árait is felfelé hajtják. A drágább, márkázott készítmények esetében még nagyobb áremelkedés várható.