Jelentős visszatérítéseket kapnak a magyarok, 10 milliárdos összegről van szó

Összesen legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak a Temu online piactér európai üzemeltetője – közölte kedden a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Emellett a cég 437 millió forint bírságot is befizet a magyar központi költségvetésbe, továbbá egy átfogó megfelelési program végrehajtását is vállalta. A Temu működtetője 2000 forint pénzbeli kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a Temu weboldalon vagy az applikációban.

Az About You márciusban utalt, hamarosan a Temu is kezdi a pénzbeli kompenzációk kifizetését

Az érintett fogyasztók részére e-mailben egy dedikált aktiváló link kerül megküldésre, amelyen keresztül megadhatják a bankszámlaszámukat, vagy a biztonságos, széles körben elfogadott alternatív fizetési módok használatához szükséges releváns információkat. Amennyiben a fogyasztóknak kifizetett és a GVH felé igazolt visszafizetés nem éri el a 882 millió forintot, a Temut működtető cég a különbözetet bírság formájában köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe.

A Temu ügye nem egyedi, az elmúlt években számos nagy cég fizetett fogyasztói kompenzációt a GVH eljárásainak köszönhetően – derül ki a versenyhatóság közleményéből.

Pénzbeli kompenzációt fizetnek más vállalkozások is

2020 áprilisa óta így több mint 10 milliárd forint közvetlen fogyasztói kompenzáció került kifizetésre a magyar fogyasztók számára az eljárás alá vont vállalkozásoktól.

Tavaly novemberben zárta le vizsgálatát a Gazdasági Versenyhivatal, amely során feltárta, hogy az About You megtévesztő módon akciózott és pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra.

A népszerű online divatáru portál üzemeltetője elismerte a jogsértéseket és vállalta, hogy fejenként 1750 forint kompenzációt nyújt több százezer magyar fogyasztónak, akik 2022. december 31. és 2024. december 31. között vásároltak a weboldalon vagy az applikációban. A cég 2026 márciusában kezdte meg a kifizetéseket. Az összesen több mint 500 millió forint értékűre becsült visszatérítés mellett a német cég a bírságot sem kerülte el, tavaly decemberben 505 millió forintot fizetett be a magyar központi költségvetésbe.