Ez a világ legszebb helye, mégis alig ismerik: rejtett paradicsom szabadtéri kalandokhoz

Egy neves utazási portál megválasztotta a világ legszebb helyeit, ahol garantáltan magával ragadja a látogatókat a pazar látvány. A rangsor élén egy spanyolországi nemzeti park áll, amelyet páratlan természeti csodái ellenére még viszonylag kevéssé fedezett fel magának magának a turizmus.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Spanyolország északi partvidéke és zord belső területei között elterülő Picos de Europa Nemzeti Parkot a Time Out magazin a világ legszebb helyének választotta. A rangsor, amely utazási szakértők és újságírók szavazatain alapul, ezt a csodás helyet a világ legtöbbet fényképezett úti céljai elé sorolja. Sok utazó számára ugyanis még mindig viszonylag ismeretlen.

Peaks of Europe Picos de Europa National Park. A glacial Enol Lake Ercina. Asturias, Spain, Europe
Szemet gyönyörködtető látványt nyújt a hegyekkel és tavakkal szabdalt Picos de Europa Nemzeti Park
Fotó: Northfoto/eboredo

Geológiai csoda a Picos de Europa

A Euronews leírása szerint a nemzeti park Asztúria, Kantábria és Kasztília, illetve León tartományok területén húzódik, éles mészkőcsúcsok, mély szurdokok és alpesi tavak szabdalják.

A folyók három, jól elkülönülő hegységtömbre vágják szét, így a táj egyszerre hat végtelennek és meglepően könnyen bejárhatónak. 

Vannak, akik szerint a Picos de Europa egy igazi geológiai csoda, amely rendkívüli látványt kínál az odalátogatók számára.

A park egyik fő látnivalója a Ruta del Cares, amelyet gyakran Spanyolország leglátványosabb gyalogtúra-útvonalai között emlegetnek. Az ösvény a Cares-szurdokon halad át, sziklafalba vájt, keskeny nyomvonalat követve, meredek mélységekkel és fantasztikus panorámával.

Aki kevésbé megerőltető útvonalat keres, annak a Covadonga-tavak kínálnak lehetőséget a táj élvezetére. A magashegységben fekvő, gleccsertavak Észak-Spanyolország legtöbbet fényképezett helyei közé tartoznak.

Lake Enol, Picos de Europa National Park, Asturias, Spain.
Lépten-nyomon pazar kilátás nyílik a tájra 
Fotó: GettyImages/DEA / M. BORCH

A parkban működik egy felvonó is, amely több mint 750 méteres magasságba viszi fel a látogatókat, ahonnan pazar kilátás nyílik a környező tájra és hegycsúcsokra.

Alacsonyabb magasságokon Potes és más tradicionális falvak szolgálnak bázisként a felfedezéshez, illetve pihenéshez. 

A szűk utcák, kőházak és apró, helyi éttermek közelebb hozzák a turistákhoz a helyiek mindennapi életét.

Most lehet érdemes felkeresni a nemzeti parkot

Az élményhez a gasztronómia is hozzátartozik: ez a vidék laktató fogásai mellett karakteres sajtjairól, például a Cabralesről ismert, amelyet közeli barlangokban érlelnek, és jellegzetes ízét a helyi klíma formálja.

A national park in Spain, Picos de Europa, Aug. 21, 2019.
A nemzeti park a csend érzetét nyújtja
Fotó: NORTHFOTO/Guo Qiuda Xinhua / eyevine 

Növekvő ismertsége ellenére a Picos de Europa ma is a csend érzetét nyújtja. A park látogatói megfigyelhetik a meredek lejtőkön felkapaszkodó zergéket, és a völgyek fölött köröző ragadozó madarakat.

A hatalmas méretű parkban a forgalmas kilátópontoktól eltávolodva csendesebb ösvényeket is találhatunk.

Autóval nagyjából két órán belül elérhető olyan nagyobb városokból, mint Santander és Oviedo, de közösségi közlekedéssel is megközelíthető.

Látogatásra a tavaszt és a kora őszt tartják a legjobb időszaknak, amikor enyhébb az idő és kisebb a tömeg. Nyáron viszont jóval több a látogató, főleg a Covadonga-tavak és más kiemelt látnivalók környékén.

 

