Ez a világ legszebb helye, mégis alig ismerik: rejtett paradicsom szabadtéri kalandokhoz

A Spanyolország északi partvidéke és zord belső területei között elterülő Picos de Europa Nemzeti Parkot a Time Out magazin a világ legszebb helyének választotta. A rangsor, amely utazási szakértők és újságírók szavazatain alapul, ezt a csodás helyet a világ legtöbbet fényképezett úti céljai elé sorolja. Sok utazó számára ugyanis még mindig viszonylag ismeretlen.

Geológiai csoda a Picos de Europa

A Euronews leírása szerint a nemzeti park Asztúria, Kantábria és Kasztília, illetve León tartományok területén húzódik, éles mészkőcsúcsok, mély szurdokok és alpesi tavak szabdalják.

A folyók három, jól elkülönülő hegységtömbre vágják szét, így a táj egyszerre hat végtelennek és meglepően könnyen bejárhatónak.

Vannak, akik szerint a Picos de Europa egy igazi geológiai csoda, amely rendkívüli látványt kínál az odalátogatók számára.

A park egyik fő látnivalója a Ruta del Cares, amelyet gyakran Spanyolország leglátványosabb gyalogtúra-útvonalai között emlegetnek. Az ösvény a Cares-szurdokon halad át, sziklafalba vájt, keskeny nyomvonalat követve, meredek mélységekkel és fantasztikus panorámával.

Aki kevésbé megerőltető útvonalat keres, annak a Covadonga-tavak kínálnak lehetőséget a táj élvezetére. A magashegységben fekvő, gleccsertavak Észak-Spanyolország legtöbbet fényképezett helyei közé tartoznak.

A parkban működik egy felvonó is, amely több mint 750 méteres magasságba viszi fel a látogatókat, ahonnan pazar kilátás nyílik a környező tájra és hegycsúcsokra.

Alacsonyabb magasságokon Potes és más tradicionális falvak szolgálnak bázisként a felfedezéshez, illetve pihenéshez.

A szűk utcák, kőházak és apró, helyi éttermek közelebb hozzák a turistákhoz a helyiek mindennapi életét.

Most lehet érdemes felkeresni a nemzeti parkot

Az élményhez a gasztronómia is hozzátartozik: ez a vidék laktató fogásai mellett karakteres sajtjairól, például a Cabralesről ismert, amelyet közeli barlangokban érlelnek, és jellegzetes ízét a helyi klíma formálja.

Növekvő ismertsége ellenére a Picos de Europa ma is a csend érzetét nyújtja. A park látogatói megfigyelhetik a meredek lejtőkön felkapaszkodó zergéket, és a völgyek fölött köröző ragadozó madarakat.