Pótszabadság: sokan nem tudják, hogy nekik is jár

Pótszabadságból többféle is létezik: nem jár mindenkinek mindegyik, de szinte alig akad, akinek ne lenne a 20 munkanapon felül valamilyen pótszabadsága is. Pótszabadság járhat a törvényben meghatározott esetekben, de arra is van lehetőség, hogy kollektív szerződésben a törvényben előírt és kötelezően járó szabadságoknál több szabadságot kapjanak a dolgozók. Vagyis többet adni lehet, de kevesebbet nem. Valamint fontos információ az is, hogy a munkavállaló kaphat egyszerre több ok miatt is pótszabadságot.

A pótszabadságra megállapított napokkal az éves szabadság mértéke nő

Különböző pótszabadságok járhatnak:

a munkavállalók életkora alapján,

a szülőknek,

az extrém munkakörülmények miatt,

a fogyatékkal élő munkavállalóknak.

Életkorhoz kötött pótszabadság

A többletnapok 25 éves kortól kezdődnek, és fokozatosan nőnek egészen 45 éves korig, amikor elérik a maximum évi 10 napot. Így egy 45 év feletti munkavállaló már összesen 30 nap szabadsággal rendelkezik évente.

A munkavállaló

huszonötödik életévétől 1 munkanap;

huszonnyolcadik életévétől 2 munkanap;

harmincegyedik életévétől 3 munkanap;

harmincharmadik életévétől 4 munkanap;

harmincötödik életévétől 5 munkanap;

harminchetedik életévétől 6 munkanap;

harminckilencedik életévétől 7 munkanap;

negyvenegyedik életévétől 8 munkanap;

negyvenharmadik életévétől 9 munkanap;

negyvenötödik életévétől 10 munkanap.

A munkavállaló mindig abban az évben válik először jogosulttá az életkorhoz kötött pótszabadságra, amelyik évben a fent megadott életkort betölti.

Gyermekek után járó szabadságok

A 16 évnél fiatalabb gyermekkel rendelkező szülőknek szintén plusz szabadság jár. A gyermekek után járó pótszabadságok mindkét szülőt megilletik.

A pótszabadság mértéke szülőnként:

1 gyermek után 2 munkanap;

2 gyermek után 4 munkanap;

3 vagy több gyermek után 7 munkanap évente.

A pótszabadság fogyatékkal élő gyermekenként 2 munkanappal nő.

Ennek kapcsán fontos megemlíteni az apasági szabadságot is: az apák a gyermek születése után 10 munkanap szabadságra jogosultak, amit kérésük szerint legfeljebb két részletben vehetnek ki. A munkaidő-kedvezmény örökbefogadás esetén is jár és mindkét szülőt megilleti, és az apasági szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy elhalálozik.