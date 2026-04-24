Pótszabadság: sokan nem tudják, hogy nekik is jár

Hazánkban az alapszabadság mértéke évi 20 munkanap, ami minden munkavállalót egyformán megillet. Tehát ezek a szabadnapok minden dolgozónak járnak, életkortól, tapasztalattól, munkakörülménytől vagy akár a munkaidő hosszától függetlenül, legyen szó részmunkaidős vagy teljes munkaidős foglalkoztatásról. Erre az alapszabadságra jönnek a „bónuszok”, amiket pótszabadságnak hívunk és a különböző jogosultságok alapján járnak. Összeállításunkban körüljártuk, hogy kik kaphatják ezeket.
Pótszabadságból többféle is létezik: nem jár mindenkinek mindegyik, de szinte alig akad, akinek ne lenne a 20 munkanapon felül valamilyen pótszabadsága is. Pótszabadság járhat a törvényben meghatározott esetekben, de arra is van lehetőség, hogy kollektív szerződésben a törvényben előírt és kötelezően járó szabadságoknál több szabadságot kapjanak a dolgozók. Vagyis többet adni lehet, de kevesebbet nem. Valamint fontos információ az is, hogy a munkavállaló kaphat egyszerre több ok miatt is pótszabadságot.

A szabadság mindenkinek jár, a pótszabadság már kevesebbeknek. (illusztráció) Fotó: Pixabay
A pótszabadságra megállapított napokkal az éves szabadság mértéke nő

Különböző pótszabadságok járhatnak:

  • a munkavállalók életkora alapján,
  • a szülőknek,
  • az extrém munkakörülmények miatt,
  • a fogyatékkal élő munkavállalóknak.

Életkorhoz kötött pótszabadság

A többletnapok 25 éves kortól kezdődnek, és fokozatosan nőnek egészen 45 éves korig, amikor elérik a maximum évi 10 napot. Így egy 45 év feletti munkavállaló már összesen 30 nap szabadsággal rendelkezik évente. 

A munkavállaló

  • huszonötödik életévétől 1 munkanap;
  • huszonnyolcadik életévétől 2 munkanap;
  • harmincegyedik életévétől 3 munkanap;
  • harmincharmadik életévétől 4 munkanap;
  • harmincötödik életévétől 5 munkanap;
  • harminchetedik életévétől 6 munkanap;
  • harminckilencedik életévétől 7 munkanap;
  • negyvenegyedik életévétől 8 munkanap;
  • negyvenharmadik életévétől 9 munkanap;
  • negyvenötödik életévétől 10 munkanap.

A munkavállaló mindig abban az évben válik először jogosulttá az életkorhoz kötött pótszabadságra, amelyik évben a fent megadott életkort betölti.

Gyermekek után járó szabadságok

A 16 évnél fiatalabb gyermekkel rendelkező szülőknek szintén plusz szabadság jár. A gyermekek után járó pótszabadságok mindkét szülőt megilletik.

A pótszabadság mértéke szülőnként:

  • 1 gyermek után 2 munkanap;
  • 2 gyermek után 4 munkanap;
  • 3 vagy több gyermek után 7 munkanap évente.

A pótszabadság fogyatékkal élő gyermekenként 2 munkanappal nő.

Ennek kapcsán fontos megemlíteni az apasági szabadságot is: az apák a gyermek születése után 10 munkanap szabadságra jogosultak, amit kérésük szerint legfeljebb két részletben vehetnek ki. A munkaidő-kedvezmény örökbefogadás esetén is jár és mindkét szülőt megilleti, és az apasági szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy elhalálozik.

Szülői szabadság: a gyermek 3 éves koráig összesen 44 munkanap szülői szabadság adott, ez azonban csak akkor vehető igénybe, ha a munkaviszony legalább egy éve fennáll.

Speciális esetekben járó extra szabadságnapok

Vannak olyan egyedi esetek, amikor a munkavállaló speciális munkakörülményei vagy egészségi állapota alapján további pótszabadságra válik jogosulttá. Azok a dolgozók például, akik naponta legalább három órát töltenek föld alatti munkavégzéssel, vagy ionizáló sugárzásnak kitett munkakörben dolgoznak, évente plusz 5 munkanap szabadságot kapnak.

Hasonlóképpen, a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak is jár ugyanez az évi plusz 5 nap pótszabadság.

Ide tartoznak azok, akik fogyatékossági támogatásra jogosultak, vakok és gyengénlátók személyi járadékát kapják, vagy akiknek az egészségi állapotában legalább 50%-os mértékű károsodást diagnosztizáltak.

Emellett, ha a munkavállaló hozzátartozója várhatóan 30 napnál hosszabb időtartamú személyes ápolásra szorul, a dolgozó az ápolás idejére jogosult fizetés nélküli szabadságot igényelni, amelynek maximális időtartama legfeljebb 2 év lehet.

Ekkor jár pénz a szabadnapokért cserébe

Sokan tévesen azt gondolják, hogy a ki nem adott szabadságot a munkavállaló év végén pénzben megváltathatja. Ez azonban nem igaz: a munkáltató kizárólag a munkaviszony megszűnésekor ki nem adott arányos szabadság megváltására köteles. Az apasági és szülői szabadság esetében a megváltásra nincs lehetőség ebben az esetben sem.

 

