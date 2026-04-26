Szigorú, új szabályozás született a repülőutakra vonatkozóan, ezt mindenképpen tudnia kell!

Ha valaki repülőútra indul, annak érdemes tisztában lennie azzal, hogy új, szigorú szabályozás lépett életbe az akkumulátorok töltésére használt powerbankek repülőgépek fedélzetére való felvitelére és használatára vonatkozóan.
Március 27-étől a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szigorú új globális szabályozásokat vezetett be a kereskedelmi járatokon használt lítium-ion  külső akkumulátorokra, közkeletű elnevezésükön powerbankekre vonatkozóan. Összegyűjtöttük azokat a legfontosabb tudnivalókat, amelyekkel érdemes tisztában lenni a külső akkumulátorokra vonatkozó új légiközlekedési szabályokról, hogy ne kobozzák el azokat a repülőtéri biztonsági ellenőrzésen.

powerbank, Close up view hands placing travel bag in overhead airplane storage preparing for international flight trip journey
A powerbankek csak kézipoggyászban vihetők fel a repülőgépek fedélzetére
A TravelFree.Info összeállítása szerint az új ICAO szabályozás a szervezet mind a 193 tagállamára vonatkozik, azaz a szabályok egyetemlegesek – függetlenül attól, hogy melyik légitársasággal repülünk, vagy melyik országból indulunk.

A két fő változás a következő:

  • Az eszközök számára vonatkozó korlátozás: Az utasok legfeljebb két külső akkumulátort vihetnek fel magukra a repülőgép fedélzetére fejenként.
  • A repülőgépen történő töltés tilalma: A repülőgépen már nem használható külső akkumulátor a készülékek töltésére. Az eszközöket a repülés teljes időtartama alatt a konnektorból kihúzott állapotban kell tartani, és biztonságos helyre kell tenni.

(Megjegyzés: A légitársaság személyzetének tagjai mentesülnek ezen különleges korlátozások alól, hogy teljesíthessék működési feladataikat.)

Miért volt szükség a powerbankekre vonatkozó szabályok szigorítására?

Biztonsági okai vannak, ugyanis az elmúlt években a légiközlekedési ágazatban riasztó mértékben megnőtt a repülés közbeni tüzek száma. A háttérben a lítium-ion akkumulátorok, amelyek használat közben túlmelegedhetnek és akár ki is gyulladhatnak.

Amikor egy külső akkumulátor aktívan tölt egy eszközt, hőt termel. 

Az utastérben lévő akkumulátorok számának korlátozásával és a használatuk betiltásával az ICAO célja, hogy drasztikusan csökkentse a levegőben fellépő tűzveszély kockázatát.

Bár a repülőgépeken a töltési tilalom és a fedélzetre felvihető eszközök számának a korlátozása újdonság, a hordozható töltőkre vonatkozó alapvető nemzetközi előírások továbbra is érvényben maradnak. 

Az alapvető szabályok, amelyek nem változtak

1. Csak kézipoggyászban vihetők fel a fedélzetre (soha nem a feladott poggyászban)

A külső akkumulátorokat soha nem szabad a raktérben elhelyezni. A kézipoggyász bőröndjében, hátizsákjában vagy táskájában kell maradniuk. Ha egy akkumulátor meghibásodik, a személyzetnek észlelnie kell a füstöt, és azonnal el kell oltania a tüzet. Ha ez a repülőgép alatt, a raktérben történik, a következmények katasztrofálisak lehetnek.

2. Szem előtt kell tartani a kapacitásra vonatkozó korlátokat (a 100 Wh-s szabály)

Nem minden külső akkumulátort lehet repülőgépen szállítani. Ebből a szempontból a töltő kapacitása számít:

  • 100 wattóra (Wh) alatt: felvihetők a fedélzetre (ez a szabványos okostelefon-töltők 95 százalékát lefedi).
  • 100 Wh és 160 Wh között: repülés előtt a légitársaság kifejezett, előzetes jóváhagyását kell kérni.
  • 160 Wh felett: Egyáltalán nem szabad felvinni a gépekre.

 

