Szigorú, új szabályozás született a repülőutakra vonatkozóan, ezt mindenképpen tudnia kell!

Március 27-étől a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szigorú új globális szabályozásokat vezetett be a kereskedelmi járatokon használt lítium-ion külső akkumulátorokra, közkeletű elnevezésükön powerbankekre vonatkozóan. Összegyűjtöttük azokat a legfontosabb tudnivalókat, amelyekkel érdemes tisztában lenni a külső akkumulátorokra vonatkozó új légiközlekedési szabályokról, hogy ne kobozzák el azokat a repülőtéri biztonsági ellenőrzésen.
A TravelFree.Info összeállítása szerint az új ICAO szabályozás a szervezet mind a 193 tagállamára vonatkozik, azaz a szabályok egyetemlegesek – függetlenül attól, hogy melyik légitársasággal repülünk, vagy melyik országból indulunk.
A két fő változás a következő:
- Az eszközök számára vonatkozó korlátozás: Az utasok legfeljebb két külső akkumulátort vihetnek fel magukra a repülőgép fedélzetére fejenként.
- A repülőgépen történő töltés tilalma: A repülőgépen már nem használható külső akkumulátor a készülékek töltésére. Az eszközöket a repülés teljes időtartama alatt a konnektorból kihúzott állapotban kell tartani, és biztonságos helyre kell tenni.
(Megjegyzés: A légitársaság személyzetének tagjai mentesülnek ezen különleges korlátozások alól, hogy teljesíthessék működési feladataikat.)
Miért volt szükség a powerbankekre vonatkozó szabályok szigorítására?
Biztonsági okai vannak, ugyanis az elmúlt években a légiközlekedési ágazatban riasztó mértékben megnőtt a repülés közbeni tüzek száma. A háttérben a lítium-ion akkumulátorok, amelyek használat közben túlmelegedhetnek és akár ki is gyulladhatnak.
Amikor egy külső akkumulátor aktívan tölt egy eszközt, hőt termel.
Az utastérben lévő akkumulátorok számának korlátozásával és a használatuk betiltásával az ICAO célja, hogy drasztikusan csökkentse a levegőben fellépő tűzveszély kockázatát.
Bár a repülőgépeken a töltési tilalom és a fedélzetre felvihető eszközök számának a korlátozása újdonság, a hordozható töltőkre vonatkozó alapvető nemzetközi előírások továbbra is érvényben maradnak.
Az alapvető szabályok, amelyek nem változtak
1. Csak kézipoggyászban vihetők fel a fedélzetre (soha nem a feladott poggyászban)
A külső akkumulátorokat soha nem szabad a raktérben elhelyezni. A kézipoggyász bőröndjében, hátizsákjában vagy táskájában kell maradniuk. Ha egy akkumulátor meghibásodik, a személyzetnek észlelnie kell a füstöt, és azonnal el kell oltania a tüzet. Ha ez a repülőgép alatt, a raktérben történik, a következmények katasztrofálisak lehetnek.
2. Szem előtt kell tartani a kapacitásra vonatkozó korlátokat (a 100 Wh-s szabály)
Nem minden külső akkumulátort lehet repülőgépen szállítani. Ebből a szempontból a töltő kapacitása számít:
- 100 wattóra (Wh) alatt: felvihetők a fedélzetre (ez a szabványos okostelefon-töltők 95 százalékát lefedi).
- 100 Wh és 160 Wh között: repülés előtt a légitársaság kifejezett, előzetes jóváhagyását kell kérni.
- 160 Wh felett: Egyáltalán nem szabad felvinni a gépekre.