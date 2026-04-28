A Prada szandált visel: elképesztő botrányból kecmereg ki megint luxussal a márka

A Prada Indiában gyártott szandálokat dob piacra a kulturális kisajátítás miatti felháborodás után. A vállalat közlése szerint az új modellek Indiában készültek, Mahárástra és Karnátaka államok kézműves gyártóinak munkájával, ahol ezeket a szandálokat egyébként is gyártják. A páronkénti ár igen borsos, illeszkedve a Prada luxusmárka imázsához: 750 euró, azaz nagyjából 270 ezer forint.

A kolhápuri szandálok India autentikus kézműves termékei közé tartoznak, a Prada kollekciójával elismeri ezeket

A Prada egyszer előrukkolt a szandálokkal, csak az ihletést nem ismerte el

A Prada tavaly júniusban egy milánói divatbemutatón mutatott be hasonló termékeket, anélkül, hogy utalt volna azok indiai ihletésére. A márka akkoriban a lábujjközös lábbeliket egyszerűen „bőr szandálként” írta le. Később azonban elismerte a formatervezés indiai gyökereit, most pedig – úgy tűnik – az új kollekcióval mintegy vezekel a tavalyi skandalumért.

A BBC szerint a kollekciót világszerte 40 Prada-üzletben, valamint online értékesítik, minden egyes pár kézzel készült. A márka szerint a széria „a hagyományos technikákat ötvözi a kortárs formatervezéssel és prémium anyagokkal”, és egyfajta „párbeszédet teremt az indiai örökség és a modern luxus kifejezésmódja között”.

A Prada emellett egy hároméves képzési programot is bejelentett, amely a kolhápuri szandálok készítéséhez kötődő nyolc indiai körzet kézműves mestereit célozza.

A programot két indiai dizájnintézettel együttműködésben dolgozták ki, és 180 kézművest képeznek majd hat hónapos időtartamokban.

A vállalat szerint egyes résztvevők számára lehetőség nyílhat arra is, hogy tanulmányaikat Olaszországban, a Prada Group Academy-n folytassák.

Lorenzo Bertelli, a Prada csoport társadalmi felelősségvállalásért felelős vezetője elmondta: a kezdeményezés célja

a kézműves mesterek támogatása,

készségeik fejlesztése, a hagyományos tudás megőrzése, valamint

a helyi közösségek segítése a mesterség fenntartásában.

Tanu Kashyap, az egyik együttműködő intézmény, az indiai Nemzeti Divat- és Technológiai Intézet főigazgatója hozzátette: a program hozzájárulhat a hagyományos indiai kézműves termékek globális piacon való népszerűsítéséhez is.