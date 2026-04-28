A Prada szandált visel: elképesztő botrányból kecmereg ki megint luxussal a márka

A Prada Indiában gyártott szandálokat dob piacra a kulturális kisajátítás miatti felháborodás után. A vállalat közlése szerint az új modellek Indiában készültek, Mahárástra és Karnátaka államok kézműves gyártóinak munkájával, ahol ezeket a szandálokat egyébként is gyártják. A páronkénti ár igen borsos, illeszkedve a Prada luxusmárka imázsához: 750 euró, azaz nagyjából 270 ezer forint.
A Prada egyszer előrukkolt a szandálokkal, csak az ihletést nem ismerte el
A Prada tavaly júniusban egy milánói divatbemutatón mutatott be hasonló termékeket, anélkül, hogy utalt volna azok indiai ihletésére. A márka akkoriban a lábujjközös lábbeliket egyszerűen „bőr szandálként” írta le. Később azonban elismerte a formatervezés indiai gyökereit, most pedig – úgy tűnik – az új kollekcióval mintegy vezekel a tavalyi skandalumért.
A BBC szerint a kollekciót világszerte 40 Prada-üzletben, valamint online értékesítik, minden egyes pár kézzel készült. A márka szerint a széria „a hagyományos technikákat ötvözi a kortárs formatervezéssel és prémium anyagokkal”, és egyfajta „párbeszédet teremt az indiai örökség és a modern luxus kifejezésmódja között”.
A Prada emellett egy hároméves képzési programot is bejelentett, amely a kolhápuri szandálok készítéséhez kötődő nyolc indiai körzet kézműves mestereit célozza.
A programot két indiai dizájnintézettel együttműködésben dolgozták ki, és 180 kézművest képeznek majd hat hónapos időtartamokban.
A vállalat szerint egyes résztvevők számára lehetőség nyílhat arra is, hogy tanulmányaikat Olaszországban, a Prada Group Academy-n folytassák.
Lorenzo Bertelli, a Prada csoport társadalmi felelősségvállalásért felelős vezetője elmondta: a kezdeményezés célja
- a kézműves mesterek támogatása,
- készségeik fejlesztése, a hagyományos tudás megőrzése, valamint
- a helyi közösségek segítése a mesterség fenntartásában.
Tanu Kashyap, az egyik együttműködő intézmény, az indiai Nemzeti Divat- és Technológiai Intézet főigazgatója hozzátette: a program hozzájárulhat a hagyományos indiai kézműves termékek globális piacon való népszerűsítéséhez is.
Földrajzi árujelző védi a szandálokat
A Mahárástra állambeli Kolhápur városáról elnevezett kolhápuri szandálok története a 12. századig nyúlik vissza. Hagyományosan bőrből készülnek, gyakran természetes festékek felhasználásával, amelyek tartósak maradnak a forró éghajlaton is.
Az indiai kormány 2019-ben földrajzi árujelző státuszt adott a szandáloknak, amely igazolja azok regionális eredetét és hitelességét.
Indiában ezek a lábbelik általában 500 és 1000 rúpia (kb. 1600-3300 forint) közötti áron kaphatók – jóval olcsóbban, mint a Prada luxusváltozatai.
A szandálok – sok más indiai kézműves termékhez hasonlóan – régóta a nemzetközi márkák által alkalmazott hagyományos minták használatáról szóló viták középpontjában állnak. Tervezők és iparági szakértők gyakran hangoztatják aggályaikat az autentikus termékeket előállító kézműves mesterek nem megfelelő elismerése és juttatásai miatt.