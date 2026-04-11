Repülőjegyárak: most foglaljunk vagy még várjunk? – itt a válasz a szakértőtől

Egyre komolyabb zavarok alakulnak ki a globális légiközlekedésben, a hetek óta tartó iráni háború ugyanis komoly nyomást gyakorol a globális kerozinpiacra. Mostanra ellátási problémák miatti járattörlések, menetrendváltozások, a repülőjegyárak emelkedése egyaránt sújtja az ágazatot. Utóbbi sok utazót bizonytalanít el, aki éppen a nyári foglalásra készül.

A legfontosabb kérdések:

milyen árakra számíthatunk,

érdemes még várnunk a repülőjegy vásárlással,

egyáltalán mikor érdemes foglalnunk?

Erről kérdeztük egy repülőjegy értékesítésre szakosodott online utazási iroda egyik szakértőjét.

A kontinensen belüli repülőjegyárak esetében csökkenés tapasztalható

Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere szerint

csökkenés tapasztalható a kontinensen belüli repülőjegyárakban a magyar utazók kedvelt nyári úti céljai esetében. Az éves összehasonlítás azt mutatja, hogy a nyári járatok többsége jelenleg olcsóbb.

Így a törökországi járatok ára jelentősen, 23,5 százalékkal csökkent a tavalyihoz képest. Görögország esetében 14 százalékos, Olaszország esetében pedig közel 10 százalékos visszaesést látható. Spanyolországnál nagyjából stagnál az ár, a legnépszerűbb úti célok közül egyedül az Egyesült Királyságban tapasztalható enyhe, körülbelül 7 százalékos éves szintű áremelkedés – sorolja.

Mint mondja, emellett azt is megfigyelték, hogy ezekre a célállomásokra a jegyárak jelentősen csökkentek a februári és áprilisi időszakban. Törökország esetében például közel 36 százalékos volt a csökkenés ebben az időszakban. Ez a visszaesés valószínűleg annak köszönhető, hogy a légitársaságok a nyári indulási időpontok közeledtével több ülőhelyet tesznek elérhetővé – véli.

A hosszútávú utazások drágultak

Miközben a légitársaságok közötti erős verseny a kontinensen belüli árakat továbbra is kordában tartja, az energiaválság és az üzemanyagköltségek jelentősen befolyásolják a hosszú távú utazásokat.

Míg az Európán belüli járatok átlagára nagyjából 10 százalékkal csökkent, az interkontinentális utakért valamivel többet, átlagosan csaknem 6,5 százalékkal többet kellett fizetni, mint korábban.

Itt míg 2025-ben megközelítőleg 370 euró, vagyis mintegy 138 ezer forint volt a repülőjegyek átlagára, 2026-ra ez 393 euróra, forintban 148 ezerre emelkedett a hosszabb utakra szóló repülőjegyár. A távolabbi célpontokra szóló, ezért eleve drágább jegyek esetén különösen érezhető lehet ez a különbség.