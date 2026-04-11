Repülőjegyárak: most foglaljunk vagy még várjunk? – itt a válasz a szakértőtől

Egyre komolyabb zavarok alakulnak ki a globális légiközlekedésben, a hetek óta tartó iráni háború ugyanis komoly nyomást gyakorol a globális kerozinpiacra. Mostanra ellátási problémák miatti járattörlések, menetrendváltozások, a repülőjegyárak emelkedése egyaránt sújtja az ágazatot. Utóbbi sok utazót bizonytalanít el, aki éppen a nyári foglalásra készül.
A legfontosabb kérdések:
- milyen árakra számíthatunk,
- érdemes még várnunk a repülőjegy vásárlással,
- egyáltalán mikor érdemes foglalnunk?
Erről kérdeztük egy repülőjegy értékesítésre szakosodott online utazási iroda egyik szakértőjét.
A kontinensen belüli repülőjegyárak esetében csökkenés tapasztalható
Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere szerint
csökkenés tapasztalható a kontinensen belüli repülőjegyárakban a magyar utazók kedvelt nyári úti céljai esetében. Az éves összehasonlítás azt mutatja, hogy a nyári járatok többsége jelenleg olcsóbb.
Így a törökországi járatok ára jelentősen, 23,5 százalékkal csökkent a tavalyihoz képest. Görögország esetében 14 százalékos, Olaszország esetében pedig közel 10 százalékos visszaesést látható. Spanyolországnál nagyjából stagnál az ár, a legnépszerűbb úti célok közül egyedül az Egyesült Királyságban tapasztalható enyhe, körülbelül 7 százalékos éves szintű áremelkedés – sorolja.
Mint mondja, emellett azt is megfigyelték, hogy ezekre a célállomásokra a jegyárak jelentősen csökkentek a februári és áprilisi időszakban. Törökország esetében például közel 36 százalékos volt a csökkenés ebben az időszakban. Ez a visszaesés valószínűleg annak köszönhető, hogy a légitársaságok a nyári indulási időpontok közeledtével több ülőhelyet tesznek elérhetővé – véli.
A hosszútávú utazások drágultak
Miközben a légitársaságok közötti erős verseny a kontinensen belüli árakat továbbra is kordában tartja, az energiaválság és az üzemanyagköltségek jelentősen befolyásolják a hosszú távú utazásokat.
Míg az Európán belüli járatok átlagára nagyjából 10 százalékkal csökkent, az interkontinentális utakért valamivel többet, átlagosan csaknem 6,5 százalékkal többet kellett fizetni, mint korábban.
Itt míg 2025-ben megközelítőleg 370 euró, vagyis mintegy 138 ezer forint volt a repülőjegyek átlagára, 2026-ra ez 393 euróra, forintban 148 ezerre emelkedett a hosszabb utakra szóló repülőjegyár. A távolabbi célpontokra szóló, ezért eleve drágább jegyek esetén különösen érezhető lehet ez a különbség.
Ekkor foglaljunk jegyet
Egyes turisztikai szakértők arra bíztatnak, hogy várjunk a jegyvásárlással pár hónapot, mert csökkenhetnek az árak. Daniela Chovancová szerint a Kiwi.com adatai egyértelmű „U alakú” árgörbét mutatnak, ami azt jelenti, hogy a túl korai és a túl késői foglalás is drágább lehet. A több mint 120 nappal korábban történő foglalás gyakran költségesebb, mivel a légitársaságok prémium áron kínálják a főszezoni nyári jegyeket.
Ugyanakkor az utolsó pillanatos foglalás a legdrágább hiba, amit egy utazó elkövethet. A rövid távú járatok esetében az indulás előtti 0–2 napos foglalások átlagosan körülbelül 38 százalékkal drágábbak az optimális foglalási időszakhoz képest.
A legkedvezőbb árak elérésének ideális időpontja a szakember szerint a repülés távolságától függ:
- Rövid, azaz 1500 kilométeren belüli távra szóló járatok: a legolcsóbb időszak a foglalásra az indulás előtti 28–48 nap.
- Közepes, azaz 1500 és 4000 kilométer közötti távolságra szóló járatok: az ideális foglalási idő 49–60 nappal az indulás előtt.
- Hosszú, azaz 4000 kilométernél távolabbi úti célra szóló járatok: a legalacsonyabb átlagárak 61–90 nappal az utazás előtt érhetők el.
Enyhülés jöhet, de mikor?
Az e heti globális légiközlekedési állapotok mindenesetre nem túl megnyugtatóak. A Ryanair jelezte, hogy járatcsökkentést fontolgat, a Lufthansa akár 40 repülőgépet is leállíthat, míg a Scandinavian Airlines mintegy ezer járat törléséről döntött. Ázsiában az AirAsia már a járatok tíz százalékát törölte, miközben a jegyárak harminc-negyven százalékkal emelkedtek.
Hét közepén viszont biztató fejlemények történtek: szerdán fegyverszünetet kötöttek a háborúzó felek, és ezzel – egyelőre átmenetileg – elindulhatott a Hormuzi-szorosban az olajszállító teherhajók közlekedése. Szombaton reggel megkezdődtek a béketárgyalások Iszlamabádban a háború lezárásáról, amelyek az első hírek szerint elég nehezen indultak. Ha sikeresek is lesznek, szakértők szerint a negatív hatások még hónapokig velünk maradhatnak. Akár év végéig elhúzódhat, hogy az üzemanyag-ellátási gondok rendeződjenek és az olajkínálat megközelítse a konfliktus előtti szintet.
Jó hír, hogy Magyarországon a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelenleg nincs közvetlen kerozinhiány, és az üzemanyag-ellátás zavartalan. A budapesti repülőtér vezetése a napokban megerősítette, hogy hazánkban a készletek stabilak, így a kerozinhiány miatt nem kellett korlátozásokat bevezetni. Ám mivel több olasz repülőtéren korlátozzák a tankolást, a Budapestről oda érkező repülőgépeknek gyakran a visszaútra szükséges üzemanyagot is Budapesten kell felvenniük. A hosszabb távú kilátások azt mutatják: egyelőre még van üzemanyag, iparági elemzések szerint Magyarország kerozinkészletei a jelenlegi ellátási láncok mellett nagyjából öt hónapra elegendőek. Ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik, a nyári főszezonban, május-június hónapban már Budapesten is számítani lehet ellátási zavarokra és járattörlésekre – közölte a Budapest Airport.