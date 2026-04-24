Leáll a legnagyobb vidéki repülőtér forgalma – mutatjuk, hogy miért

Karbantartási munkálatok miatt leállítják a Debreceni Nemzetközi Repülőtér forgalmát. A repülőtér üzemeltetőjének tájékoztatása szerint a május 4. és 8. közötti munkálatok összesen négy járatot érintenek a menetrendben.
2026. május 4. 13:45 és május 8. 07:00 között preventív jellegű karbantartást végeznek a repülőtér futópályáján. A munkálatok célja a repülőtér infrastruktúrájának hosszú távú, zavartalan működésének biztosítása és a futópálya állapotának folyamatos javítása – jelentette be a debreceni repülőtér Facebook-oldalán pénteken.

A repülőtér rendszeres karbantartása az utasok biztonságát szolgálja. /  Fotó:  Illusztráció / MW-archív

A karbantartási munkálatok elvégzése a repülőtéren az utasok biztonságát szolgálja

A Debreceni Nemzetközi Repülőtér bejegyzésben kifejti, a dolgozók legfontosabb feladata az utasok biztonságának garantálása, ezért a preventív karbantartás elengedhetetlen lépés a biztonságos légi közlekedés fenntartásában. 

A pályakarbantartás során a szakemberek alapos ellenőrzéseket és szükség alapján felújításokat végeznek, hogy a repülőtér mindig a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa utasainak.

Hangsúlyozzák, a munkálatok ideje alatt a repülőtér forgalma leáll. A debreceni reptér munkatársai már tájékoztatták a légitársaságokat és partnereket a karbantartásról. Egyúttal kitérnek arra is, hogy a tervezett munkálatokat a lehető legkevesebb járat érintésével végezik el, hogy minimalizálják a kellemetlenségeket. A tervezett munkálatok négy járatot érintenek a menetrendben.

 

